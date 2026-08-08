Melody Luz mostró el detrás de escena de su viaje por Venecia: paseo en góndola y almuerzo al borde del canal

La bailarina se encuentra en Europa junto a Alex Caniggia y la hija que tienen en común (Video: Instagram)

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Alex Caniggia y Melody Luz pusieron fin a un mes de silencio de la manera más gráfica posible con un viaje por Eurpoa, que comenzó en Madrid. con una góndola surcando los canales de Venecia, la ciudad que lleva el mismo nombre que la hija que tienen en común. El reencuentro tomó la forma de un viaje en familia por Europa que primero pasó por España y terminó en Italia, en el destino que ninguno de los dos podría haber elegido con más carga simbólica.

Fue Melody quien documentó el viaje desde su perfil de Instagram. Las primeras imágenes la muestran en las calles de Venecia con un vestido burdeos de tirantes finos y accesorios dorados, posando frente a la arquitectura característica de la ciudad. El sol de la tarde caía sobre las fachadas y ella miraba a cámara con una soltura que no dejaba rastro del mes de distancia que había separado a la pareja.

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Después vinieron las imágenes en el agua. Luz se fotografió a bordo de una góndola con el Puente de Rialto de fondo, el puente más antiguo sobre el Gran Canal. En una de las tomas lleva el cabello recogido y anteojos de sol oscuros; en otra aparece con el perfil girado hacia el puente, con la ciudad desplegándose detrás y el agua quieta reflejando las fachadas de piedra. La música que eligió para acompañar esas stories fue “La Vie Élégante”, de Jakob Welik.

Un canal de Venecia con edificios históricos de colores variados, cruzado por un puente de hierro forjado

"Buen día", escribió Alex en su posteo

Mientras Melody mostraba la ciudad desde el agua, Alex tomó su propio teléfono para dedicarle unas palabras. La fotografió almorzando en un restaurante con vista al Gran Canal, rodeada de lámparas de colores y vegetación, con un plato de lasaña sobre la mesa. El entorno era el de una terraza abierta sobre el agua, con el movimiento de las embarcaciones de fondo. El texto que escribió fue: “Mi Gitana hermosa. Tranqui el almuerzo. NO HAY SECARDOS QUE LINDO. Me comí todo jej. Te amo.” La escena era tan cotidiana como el destino era extraordinario.

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Venezia Caniggia, la hija que la pareja tuvo en común, le da nombre sin saberlo a una ciudad entera. Que la familia eligiera Venecia como parada del viaje no pasó desapercibido entre quienes siguieron el contenido. Los canales angostos con sus puentes de hierro forjado, las embarcaciones de madera navegando entre palacios de ladrillo y revoques ocres, y las góndolas deslizándose bajo el cielo azul formaron el telón de fondo de un reencuentro que la pareja decidió hacer público sin mayores explicaciones.

"Mi gitana hermosa", las tiernas palabras que Caniggia para Melody (Instagram)

La elección del destino tiene una lógica que va más allá del turismo. Venezia nació en 2022 y desde entonces su nombre aparece cada vez que la pareja habla de la familia que construyeron juntos. Que ahora ese mismo nombre sea el de la ciudad donde eligieron mostrarse juntos después de un mes de silencio le agrega al viaje una dimensión que ninguno de los dos mencionó explícitamente, pero que las imágenes dejan entrever.

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Alex también saludó a sus seguidores desde allí. Sobre una foto de uno de los canales interiores de la ciudad, con una lancha de madera avanzando entre edificios de revoques desgastados y ventanas con postigos de madera, escribió: “BUEN DIA SECARDOS BARATS.”

El tono era el de siempre. El escenario, en cambio, tenía un peso que ningún texto podía terminar de explicar. El viaje europeo arrancó en España, donde la familia pasó unos días antes de cruzar a Italia. Pero fue Venecia la que concentró todo el contenido que tanto Melody como Alex decidieron compartir: las calles, los canales, los puentes, el almuerzo con vista al agua y la góndola bajo el Puente de Rialto. Un mes de incomunicación y un reencuentro en la ciudad que, sin haberlo planeado del todo, ya llevaba el nombre de su hija.

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