Perú Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Alianza Lima y Sport Boys empatan 1 a 1 en partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Alianza Lima y Sport Boys igualaron 1-1 en el Estadio Nacional, en un partido intenso por la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1, con goles de Jostin Alarcón y Federico Girotti, y dos tantos anulados para el equipo rosado

Guardar
Alianza Lima y Sport Boys empatan 1 a 1 en partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026
Alianza Lima y Sport Boys empatan 1 a 1 en partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

En el Estadio Nacional, Alianza Lima y Sport Boys empataron 1-1 en un encuentro disputado por la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El equipo rosado abrió el marcador con un gol de Jostin Alarcón, quien se sacó la marca de Pavez para definir en el área. Sport Boys mostró solidez defensiva durante la primera etapa, dificultando los avances de los dirigidos por Alejandro Restrepo.

En el segundo tiempo, Alianza Lima reaccionó y consiguió la igualdad gracias a un tanto de Federico Girotti, quien controló de pecho un centro de Fernando Gaibor y definió junto al palo izquierdo. El partido, lleno de intensidad, tuvo momentos de polémica con dos goles anulados a Sport Boys y varias intervenciones del árbitro en jugadas decisivas. Ambos entrenadores realizaron cambios ofensivos, buscando romper la paridad, pero las defensas se impusieron en el tramo final.

Durante los minutos adicionales, Alianza Lima presionó en busca del triunfo, aunque sin claridad ni profundidad para concretar una nueva anotación. Por su parte, Sport Boys resistió con orden y logró sostener el empate. El resultado deja a ambos equipos con expectativas en la tabla, con el conjunto blanquiazul manteniéndose en la cima y los rosados sumando un punto valioso frente a uno de los candidatos al título.

03:02 hsHoy

Min ’90+7 Finaliza el partido. Alianza Lima y Sport Boys igualan en el marcador tras un encuentro disputado, donde ambos equipos tuvieron oportunidades pero no lograron romper la paridad en los minutos finales.

03:00 hsHoy

Min ’90+6 Alianza Lima, sin claridad en ofensiva, recurre a un pelotazo al área que termina saliendo por la línea de fondo. Sport Boys recupera la posesión con un tiro libre desde su área.

02:58 hsHoy

Min ’90+5 Alianza Lima muestra resignación al empate y mueve el balón en su propio campo, sin arriesgar en ataque ante la presión de Sport Boys.

02:58 hsHoy

Min ’90+4 Alianza Lima ejecuta el tiro libre en corto y busca avanzar tocando el balón para instalarse en campo de Sport Boys, en procura del gol de la victoria.

02:55 hsHoy

Min ’90+2 Alianza Lima consigue un tiro libre a favor en terreno ofensivo, creando una nueva oportunidad para buscar el gol en el tiempo añadido.

02:54 hsHoy

Min ’90 El árbitro indica que se jugarán 7 minutos de tiempo adicional en este segundo tiempo.

02:54 hsHoy

Min ’88 En Alianza Lima se produce una variante en el ataque: Paolo Guerrero deja el campo e ingresa Jeriel Cantero, con el número 11. El técnico busca refrescar la ofensiva para los minutos finales.

02:50 hsHoy

Min ’86 Sport Boys realiza dos cambios: Johan López, con el número 7, entra por Urruti, y Christian Cueva, con la 99, reemplaza a Nequecaur en el ataque. El equipo rosado ajusta sus piezas para el cierre del partido.

02:50 hsHoy

Min ’85 Federico Girotti queda solo cerca del punto de penal y remata de primera, pero su disparo se va desviado por el palo izquierdo, desperdiciando una clara oportunidad para Alianza Lima.

02:43 hsHoy

Min ’84 Alianza Lima dispone de un tiro libre en campo rival, oportunidad para buscar el desequilibrio en el tramo final del partido.

Temas Relacionados

Alianza LimaSport BoysLiga 1peru-deportes

Últimas noticias

Tabla de posiciones de Liga 1 Perú 2026 EN VIVO HOY: así van los equipos en la fecha 4 del Torneo Clausura y Acumulada

La cuarta jornada ya está en marcha y presenta duelos que pueden generar cambios importantes en la clasificación. Revisa cómo se mueven las ubicaciones con el desarrollo de cada encuentro

Tabla de posiciones de Liga 1 Perú 2026 EN VIVO HOY: así van los equipos en la fecha 4 del Torneo Clausura y Acumulada

Gol anulado a Luis Urruti en Alianza Lima vs Sport Boys por Torneo Clausura 2026

El árbitro Bruno Pérez invalidó su tanto luego de revisar el VAR en el estadio Nacional de Lima. Pudo ser el 2-0 de los ‘rosados’

Gol anulado a Luis Urruti en Alianza Lima vs Sport Boys por Torneo Clausura 2026

Jefferson Farfán le regala casa a joven promesa de Alianza Lima: “Seguiré apoyando a jugadores con talento para el fútbol y la vida”

La ‘Foquita’ ayudó a canterano ‘blanquiazul’ que viajaba todos los días de Pachacámac a La Victoria para poder entrenar en Matute

Jefferson Farfán le regala casa a joven promesa de Alianza Lima: “Seguiré apoyando a jugadores con talento para el fútbol y la vida”

Golazo de Jostin Alarcón tras dejar en el piso a Esteban Pavez en Alianza Lima vs Sport Boys por Torneo Clausura 2026

El volante amagó con pierna izquierda y definió con derecha para vencer al guardameta Alejandro Duarte y poner el 1-0 en el estadio Nacional de Lima

Golazo de Jostin Alarcón tras dejar en el piso a Esteban Pavez en Alianza Lima vs Sport Boys por Torneo Clausura 2026

Gol de Federico Girotti para empate de Alianza Lima vs Sport Boys por Torneo Clausura de la Liga 1 2026

El delantero argentino anotó su tercer tanto con la camiseta ‘blanquiazul’ para establecer la paridad transitoria en el estadio Nacional

Gol de Federico Girotti para empate de Alianza Lima vs Sport Boys por Torneo Clausura de la Liga 1 2026

ÚLTIMAS NOTICIAS

Tragedia vial en Salta: la defensa insiste con revisar la condena y las familias rechazan el recurso

Tragedia vial en Salta: la defensa insiste con revisar la condena y las familias rechazan el recurso

Escenario 2026-2027: crecimiento modesto, desinflación lenta y superávit comercial

El desafío de comunicar entre la gestión y la campaña

Acuerdo UE-Mercosur: competir ya no depende solo de abrir mercados

Los ojos del futuro

INFOBAE AMÉRICA

Irán rompe las negociaciones con EEUU: exige cinco condiciones para abrir Ormuz que Trump no está dispuesto a aceptar

Irán rompe las negociaciones con EEUU: exige cinco condiciones para abrir Ormuz que Trump no está dispuesto a aceptar

La conmovedora historia de la mujer uruguaya que se recibió de doctora a los 65 años: “Nunca es tarde para estudiar”

Cuando el oro rinde más que la droga: así diversifica sus ingresos el crimen organizado en Colombia y Ecuador

Crisis energética en Cuba: China salió al rescate de la isla y donó 5.000 sistemas de energía solar

Bolivia confirmó que cuatro hombres ligados a la muerte del agente de inteligencia en Santa Cruz fueron abatidos en Brasil

DEPORTES

El emotivo adiós a Jorge Messi: hinchas dejaron mensajes de apoyo a Lionel en el cementerio

El emotivo adiós a Jorge Messi: hinchas dejaron mensajes de apoyo a Lionel en el cementerio

La historia de amor detrás del beso “a lo Casillas y Sara Carbonero” en el festejo del campeón del fútbol femenino en Argentina 

Se mudó a Europa a los dos años por el corralito, fue una promesa del tenis y hoy es el arquero revelación de la Champions

Carles Rexach: “Jorge se desvivía por Leo Messi, estaba atento a todo y siempre le daba la ventaja de elegir”

Los detalles del lado menos conocido de Jorge Messi: su pasión por la gestión deportiva y cómo llevó a Lionel a la cúspide del fútbol