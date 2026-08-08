Alianza Lima y Sport Boys empatan 1 a 1 en partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

En el Estadio Nacional, Alianza Lima y Sport Boys empataron 1-1 en un encuentro disputado por la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El equipo rosado abrió el marcador con un gol de Jostin Alarcón, quien se sacó la marca de Pavez para definir en el área. Sport Boys mostró solidez defensiva durante la primera etapa, dificultando los avances de los dirigidos por Alejandro Restrepo.

En el segundo tiempo, Alianza Lima reaccionó y consiguió la igualdad gracias a un tanto de Federico Girotti, quien controló de pecho un centro de Fernando Gaibor y definió junto al palo izquierdo. El partido, lleno de intensidad, tuvo momentos de polémica con dos goles anulados a Sport Boys y varias intervenciones del árbitro en jugadas decisivas. Ambos entrenadores realizaron cambios ofensivos, buscando romper la paridad, pero las defensas se impusieron en el tramo final.

Durante los minutos adicionales, Alianza Lima presionó en busca del triunfo, aunque sin claridad ni profundidad para concretar una nueva anotación. Por su parte, Sport Boys resistió con orden y logró sostener el empate. El resultado deja a ambos equipos con expectativas en la tabla, con el conjunto blanquiazul manteniéndose en la cima y los rosados sumando un punto valioso frente a uno de los candidatos al título.