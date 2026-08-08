Alianza Lima y Sport Boys empatan 1 a 1 en partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

En el Estadio Nacional, Alianza Lima y Sport Boys empataron 1-1 en un encuentro disputado por la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El equipo rosado abrió el marcador con un gol de Jostin Alarcón, quien se sacó la marca de Pavez para definir en el área. Sport Boys mostró solidez defensiva durante la primera etapa, dificultando los avances de los dirigidos por Alejandro Restrepo.
En el segundo tiempo, Alianza Lima reaccionó y consiguió la igualdad gracias a un tanto de Federico Girotti, quien controló de pecho un centro de Fernando Gaibor y definió junto al palo izquierdo. El partido, lleno de intensidad, tuvo momentos de polémica con dos goles anulados a Sport Boys y varias intervenciones del árbitro en jugadas decisivas. Ambos entrenadores realizaron cambios ofensivos, buscando romper la paridad, pero las defensas se impusieron en el tramo final.
Durante los minutos adicionales, Alianza Lima presionó en busca del triunfo, aunque sin claridad ni profundidad para concretar una nueva anotación. Por su parte, Sport Boys resistió con orden y logró sostener el empate. El resultado deja a ambos equipos con expectativas en la tabla, con el conjunto blanquiazul manteniéndose en la cima y los rosados sumando un punto valioso frente a uno de los candidatos al título.
Min ’90+7 Finaliza el partido. Alianza Lima y Sport Boys igualan en el marcador tras un encuentro disputado, donde ambos equipos tuvieron oportunidades pero no lograron romper la paridad en los minutos finales.
Min ’90+6 Alianza Lima, sin claridad en ofensiva, recurre a un pelotazo al área que termina saliendo por la línea de fondo. Sport Boys recupera la posesión con un tiro libre desde su área.
Min ’90+5 Alianza Lima muestra resignación al empate y mueve el balón en su propio campo, sin arriesgar en ataque ante la presión de Sport Boys.
Min ’90+4 Alianza Lima ejecuta el tiro libre en corto y busca avanzar tocando el balón para instalarse en campo de Sport Boys, en procura del gol de la victoria.
Min ’90+2 Alianza Lima consigue un tiro libre a favor en terreno ofensivo, creando una nueva oportunidad para buscar el gol en el tiempo añadido.
Min ’90 El árbitro indica que se jugarán 7 minutos de tiempo adicional en este segundo tiempo.
Min ’88 En Alianza Lima se produce una variante en el ataque: Paolo Guerrero deja el campo e ingresa Jeriel Cantero, con el número 11. El técnico busca refrescar la ofensiva para los minutos finales.
Min ’86 Sport Boys realiza dos cambios: Johan López, con el número 7, entra por Urruti, y Christian Cueva, con la 99, reemplaza a Nequecaur en el ataque. El equipo rosado ajusta sus piezas para el cierre del partido.
Min ’85 Federico Girotti queda solo cerca del punto de penal y remata de primera, pero su disparo se va desviado por el palo izquierdo, desperdiciando una clara oportunidad para Alianza Lima.
Min ’84 Alianza Lima dispone de un tiro libre en campo rival, oportunidad para buscar el desequilibrio en el tramo final del partido.