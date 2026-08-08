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Boca Juniors intentará acercarse a la punta ante el líder Vélez: hora, TV y formaciones

El Xeneize tendrá un duro compromiso en La Bombonera ante el Fortín. Desde las 19.15, por ESPN Premium

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Horarios del partido: 19:15 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 18:15 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 17:15 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 16:15 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 00:15 del 9 de agosto (España).

Televisación: ESPN Premium

14:00 hsHoy

Boca Juniors anunció la venta de un futbolista a la MLS: el impacto que generó su salida en el plantel

El uruguayo Marcelo Saracchi dejará el club tras no ser tenido en cuenta por Rodolfo Arruabarrena y se sumará al Houston Dynamo

Marcelo Saracchi fue transferido al Houston Dynamo y se despide de Boca Juniors (@BocaJrsOficial)
Marcelo Saracchi fue transferido al Houston Dynamo y se despide de Boca Juniors (@BocaJrsOficial)

Boca Juniors anunció oficialmente que Marcelo Saracchi fue transferido en forma definitiva al Houston Dynamo de la MLS. Esta operación representa la primera experiencia del defensor de 28 años en el fútbol de Estados Unidos, después de un paso reciente por el Celtic de Escocia, donde disputó 27 partidos y celebró dos títulos.

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13:30 hsHoy

La historia de Joffre Guerrón, el ecuatoriano que tuvo un paso fugaz por Boca y luego se convirtió en leyenda de la Copa Libertadores

El extremo surgido en Aucas tuvo un paso fugaz por el Xeneize y fue antecesor de Enner Valencia

Joffre Guerrón durante su paso por Boca Juniors
Joffre Guerrón durante su paso por Boca Juniors

Los registros oficiales de Boca Juniors dan cuenta de que el único ecuatoriano de la historia en defender la camiseta azul y oro fue el zaguero central Raúl Alfredo Pavo Noriega, quien formó parte del plantel en la temporada 1993/1994, en la que disputó 23 partidos oficiales (incluidos torneos nacionales e internacionales) y fue expulsado una vez. Sin embargo, una figura que supo descollar a nivel continental, también protagonizó un fugaz paso por las juveniles y reserva de Boca entre los años 2004 y 2006. Se trata de Joffre Guerrón, antecesor de Enner Valencia en la Ribera.

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13:00 hsHoy

Tabla de posiciones del Torneo Clausura:

12:30 hsHoy

Convocados Vélez:

Convocados Vélez
12:00 hsHoy

Convocados Boca Juniors:

Convocados Boca
11:31 hsHoy

¿Cómo llega Vélez?

El Fortín es líder de la Zona A con puntaje ideal tras ganar sus tres partidos: 1-0 a Instituto, 3-1 a Talleres de Córdoba y 1-0 a Independiente

11:00 hsHoy

¿Cómo llega Boca?

El Xeneize, luego de asegurar su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana tras superar por penales a O’Higgins de Chile, busca arrimarse a la cima del Torneo Clausura. Los del Vasco Arruabarrena vienen de igualar con Newell’s y vencer a Estudiantes de La Plata.

10:30 hsHoy

Probables formaciones:

Boca Juniors: Álvaro Montero, Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Malcom Braida; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Alan Velasco, Sebastián Villa y Milton Giménez. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Lucas Robertone; Matías Pellegrini, Diego Valdés, Manuel Lanzini; y Dylan Godoy. DT: Guillermo Barros Schelotto.

10:00 hsHoy

El Xeneize y el Fortín se verán las caras este sábado 8 de agosto, desde las 19.17, en el estadio Alberto J. Armando (La Bombonera). El árbitro principal será Yael Falcón Pérez, mientras que sus asistentes serán Pablo Acevedo y Maximiliano Castelli. El encargado del VAR Jorge Baliño y el del AVAR será Mariana De Almeida.

09:30 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Boca Juniors y Vélez, correspondiente a la fecha 4 del Torneo Clausura.

Previa Boca vs Velez
Boca Juniors se medirá ante el líder Vélez en La Bombonera

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