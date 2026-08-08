Boca Juniors intentará acercarse a la punta ante el líder Vélez: hora, TV y formaciones

La historia de Joffre Guerrón, el ecuatoriano que tuvo un paso fugaz por Boca y luego se convirtió en leyenda de la Copa Libertadores El extremo surgido en Aucas tuvo un paso fugaz por el Xeneize y fue antecesor de Enner Valencia

Joffre Guerrón durante su paso por Boca Juniors

Los registros oficiales de Boca Juniors dan cuenta de que el único ecuatoriano de la historia en defender la camiseta azul y oro fue el zaguero central Raúl Alfredo Pavo Noriega, quien formó parte del plantel en la temporada 1993/1994, en la que disputó 23 partidos oficiales (incluidos torneos nacionales e internacionales) y fue expulsado una vez. Sin embargo, una figura que supo descollar a nivel continental, también protagonizó un fugaz paso por las juveniles y reserva de Boca entre los años 2004 y 2006. Se trata de Joffre Guerrón, antecesor de Enner Valencia en la Ribera.