El entrenamiento de fuerza regular ayuda a combatir la pérdida de masa muscular y fortalece los huesos con el paso de los años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El entrenamiento de fuerza incluye actividades como levantar pesas, usar bandas de resistencia, hacer abdominales o flexiones, e incluso muchas tareas domésticas comunes, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Hacerlo de forma regular ayuda a combatir la pérdida natural de masa muscular, fortalece los huesos que se debilitan con la edad y puede prolongar la vida.

Un nuevo estudio comprobó que el entrenamiento de resistencia llevado al fallo muscular voluntario —el punto en el que una persona ya no puede completar otra repetición con buena técnica o fuerza efectiva debido a la fatiga del músculo— mejoró la fuerza y parte del rendimiento físico en adultos mayores frágiles, una condición vinculada con la pérdida de fuerza y autonomía.

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Los beneficios aparecieron con cargas de entre el 25% y el 80% del máximo que cada participante podía levantar una vez, sin que un nivel fuera superior de forma consistente.

El ensayo de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Ámsterdam evaluó el entrenamiento hasta el fallo muscular en adultos mayores frágiles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ensayo dirigido por Mohammed Benali, de Amsterdam University of Applied Sciences, se publicó en Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle. “La fragilidad es un síndrome geriátrico frecuente caracterizado por un deterioro progresivo de los sistemas fisiológicos, principalmente la disminución de la fuerza muscular y el rendimiento físico. Este deterioro conlleva la pérdida de independencia y un mayor riesgo de discapacidad. Por lo tanto, las intervenciones eficaces que preservan la fuerza muscular y el rendimiento físico son esenciales para apoyar la independencia y prevenir un mayor deterioro en los adultos mayores frágiles”, dijeron los investigadores.

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El programa duró 12 semanas, pero el diseño no contó con un grupo que no entrenara, por lo que los autores no pudieron descartar por completo que las evaluaciones repetidas de fuerza influyeran en los resultados. De los 295 adultos inicialmente asignados a las distintas cargas, 234 completaron el análisis final; la edad media fue de 74 años y el 69% fue mujeres.

Las sesiones se realizaron dos veces por semana bajo supervisión, con ejercicios en máquinas para piernas, pecho y espalda. Cada ejercicio incluyó tres series hasta el punto en que la persona ya no podía completar otra repetición con una técnica aceptable, mientras las cargas se reajustaron en las semanas cuatro y ocho.

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El fallo muscular y la activación progresiva

Los ejercicios ejecutados con el 25 por ciento de la carga máxima requirieron un promedio cercano a 80 repeticiones por serie. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fuerza en prensa de piernas aumentó una media de 24,8 kg, mientras que la extensión de piernas subió 17,1 kg al término de la intervención. La investigación midió la carga máxima que cada participante podía mover una sola vez, conocida como una repetición máxima, antes y después del programa.

El rendimiento físico también mostró cambios en algunas pruebas. La puntuación de la batería breve de rendimiento físico subió 0,4 puntos, el tiempo para levantarse cinco veces de una silla bajó un segundo y la cantidad de repeticiones en 30 segundos aumentó una; la velocidad de marcha en cuatro metros no presentó cambios.

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Los autores señalaron que alcanzar el fallo podría favorecer el reclutamiento de unidades motoras a medida que aparece la fatiga, incluso con cargas menores. Ese mecanismo se había descrito en adultos sanos y podría ayudar a explicar por qué las mejoras no siguieron un patrón dependiente de la carga en este grupo de personas frágiles.

Las cargas bajas y la exigencia repetitiva

La prueba física para levantarse cinco veces de una silla redujo su duración en un segundo tras el programa de ejercicios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los análisis no identificaron una relación lineal ni curvilínea entre la intensidad y las ganancias de fuerza. Los grupos que trabajaron al 25%-35% y al 55%-65% de su carga máxima obtuvieron mayores avances en prensa de piernas que el grupo del 70%-80%, aunque los demás resultados de fuerza y rendimiento físico no mostraron diferencias entre los rangos.

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Las cargas bajas exigieron muchas más repeticiones para llegar al fallo. Con el 25% de la carga máxima, los participantes realizaron cerca de 80 repeticiones por serie en promedio, y algunos superaron las 100, una exigencia que los autores consideraron relevante para la duración y factibilidad de las sesiones.

La intervención con proteína dietaria, diseñada para alcanzar entre 1,2 y 1,5 gramos por kilogramo de peso corporal al día, no modificó el patrón de respuesta según la intensidad. Tampoco mostró un efecto adicional estadísticamente concluyente sobre la fuerza en prensa de piernas en el conjunto de participantes.

Los resultados correspondieron a entrenamientos con máquinas, grupos pequeños y supervisión individual para controlar la técnica y la seguridad. El grupo asignado al 20% de la carga máxima quedó fuera del análisis porque no logró alcanzar el fallo muscular dentro del límite de 10 minutos por ejercicio.

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“El entrenamiento de resistencia progresiva realizado hasta el fallo muscular voluntario mejoró la fuerza muscular y el rendimiento físico en adultos mayores frágiles, independientemente de la intensidad. No se identificó una intensidad óptima, y ​​una intervención con proteínas en la dieta no influyó en este patrón. Estos hallazgos sugieren que el esfuerzo de entrenamiento, más que la intensidad, impulsa la adaptación y respaldan la prescripción de entrenamiento de resistencia flexible para adultos mayores frágiles que viven en la comunidad", concluyeron los investigadores.