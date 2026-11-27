La Organización Mundial de la Salud promueve la capacidad intrínseca como un modelo preventivo complementario a la evaluación de la fragilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La fragilidad no es una enfermedad ni una discapacidad, aunque puede exponer a una persona a peores resultados frente a enfermedades frecuentes y modificar decisiones sobre los tratamientos.

En diálogo con Infobae, el médico geriatra José Jáuregui, especialista en atención primaria y clínica médica, y director médico de We Care, explicó por qué el llamado síndrome de fragilidad es más habitual con el paso de los años, pero lo paradojal y complejo del tema es que la edad no constituye su causa.

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La condición para que una enfermedad que se presenta en la adultez mayor se complique o no tenga buen pronóstico, combina vulnerabilidad biológica con factores sociales y ambientales que afectan la capacidad de responder de manera eficiente ante una patología que puede tener una buena trayectoria y/ o evolución.

El creciente interés por la longevidad abre, a la vez, una oportunidad para pensar la prevención antes de la vejez y preservar la autonomía, las capacidades físicas y la salud mental durante más tiempo.

La fragilidad y la capacidad intrínseca proponen intervenciones en distintos momentos

A medida que la población mundial envejece, en especial en los países de ingresos bajos y medios, el abordaje de la salud en la vejez plantea la necesidad de revisar las formas de prevención y atención. La fragilidad se utilizó de manera tradicional como un concepto clínico para identificar vulnerabilidad y orientar cuidados especializados y personalizados para las personas mayores.

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La investigación médica distingue la fragilidad de la discapacidad y destaca su vínculo con alteraciones inmunitarias y endocrinas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2015, la Organización Mundial de la Salud (OMS) incorporó la noción de capacidad intrínseca en el marco del envejecimiento saludable, definida como la suma de las facultades físicas y mentales de un individuo a lo largo de su vida.

Este enfoque busca potenciar la capacidad funcional a partir de las habilidades de cada persona. Aunque difiere de la fragilidad, ambas perspectivas se complementan: mientras la capacidad intrínseca prioriza la prevención y la intervención temprana en sectores amplios, la fragilidad atiende cuadros de mayor complejidad.

Jáuregui ubicó la fragilidad en ese terreno. La definió como un aumento de la vulnerabilidad biológica y social que predispone a resultados adversos, incluso frente a enfermedades comunes o consideradas benignas. Esa vulnerabilidad latente, explicó, permite entender por qué una misma infección puede tener consecuencias muy diferentes según la persona.

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La evaluación de fragilidad también puede condicionar tratamientos complejos

—La fragilidad suele asociarse con los adultos mayores, pero hoy se plantea como un concepto que permite anticipar riesgos antes de la vejez. ¿Cómo analiza esta definición?

—Dr. José Jáuregui: Es correcto pensar que no es solamente un tema de adultos mayores. Si bien es donde más se ve el síndrome de fragilidad y fue descrito por la geriatría, la edad no es la causa del síndrome. Es más frecuente a mayor edad, pero no es la causa de ninguna manera.

Básicamente, es un aumento de la vulnerabilidad biológica y también social que hace que una persona esté más predispuesta a sufrir malos resultados frente a enfermedades, incluso comunes o consideradas benignas.

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El significado profundo que tiene la fragilidad para nosotros es que marca un límite cuando tomamos decisiones sobre tratamientos muy complejos o muy agresivos, respecto del resultado que va a tener ese tratamiento, que muchas veces puede ser mucho peor que la propia enfermedad que tiene la persona en ese momento.

Determinar que una persona es frágil nos pone de alguna manera en un lugar de riesgo. No es igual a enfermedad y no es igual a discapacidad. Se puede superponer, pero es un estado de vulnerabilidad latente. Por eso, durante el COVID, a algunas personas les iba tan mal y a otras no.

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Un informe de la residencia We Care en Buenos Aires señala que el 50,5 % de las personas mayores presenta fragilidad al ingresar a una estancia de larga duracióN (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para el médico, la condición puede funcionar como un elemento de evaluación clínica ante intervenciones de alta complejidad. La fragilidad no sustituye un diagnóstico, pero permite valorar la reserva de una persona y prever cómo puede afrontar un tratamiento o una afección aguda.

La soledad, la pobreza y el entorno pueden profundizar la vulnerabilidad

La dimensión social ocupa un lugar central en esta evaluación. Jáuregui sostuvo que la soledad impacta en el cuerpo, el envejecimiento y la mortalidad, y mencionó a la pobreza entre los factores que pueden afectar el estado de salud.

Cuando se habla de fragilidad global, explicó Jáuregui, existe un componente biológico importante, pero el componente no biológico o socioambiental también incide y su peso depende de las poblaciones que se analicen. Por eso, las vías que pueden llevar a la fragilidad son múltiples, como ocurre con otros problemas de salud en las personas mayores.

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En ese marco, la prevención incluye sostener la movilidad, realizar actividad física, mantener la actividad mental y cuidar la alimentación. “La diferencia entre correr al viejo que llevamos dentro o dejarse abatir”, suele decir el experto.

El síndrome de fragilidad combina vulnerabilidad biológica y social sin que la edad constituya su causa directa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jáuregui vinculó estas prácticas con la reducción de factores de riesgo cardiovasculares y cerebrovasculares, así como con algunos de los asociados con el Alzheimer.

El especialista señaló que las personas que evitan la fragilidad suelen reunir condiciones vinculadas con el envejecimiento saludable. “Tiene básicamente que ver con disminuir los factores de riesgo”, afirmó, y agregó que también resulta necesario mantenerse activo física y mentalmente y alimentarse de forma adecuada.

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La longevidad trasladó el debate de la medicina a la economía y la política

El aumento de la esperanza de vida llevó el debate sobre la longevidad más allá de los consultorios. Para Jáuregui, la atención actual sobre el tema responde principalmente a un fenómeno demográfico y al efecto que este tiene sobre las poblaciones.

El geriatra, que comenzó a trabajar en este campo hace casi 40 años, consideró que hoy existe mayor conocimiento sobre el envejecimiento. “Pareciera que la descubrieron, cuando siempre estuvo ahí”, dijo sobre la creciente centralidad de la longevidad.

A su juicio, el fenómeno atraviesa la salud, la economía, la política y otros ámbitos de la vida social. “Por donde uno lo mire va a haber siempre un adulto mayor o un adulto que está yendo a ser mayor”, planteó. En esa descripción incluyó a las personas mayores de 50 años, que, según señaló, integrarán un mundo distinto al de sus predecesores.

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La discusión sobre longevidad puede impulsar prevención y adaptación

El aumento demográfico de la esperanza de vida expande el debate sobre la longevidad hacia la economía y las políticas públicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

—La presencia de personas mayores de 50, 60 y 70 años que se mantienen activas y conservan sus capacidades físicas y cognitivas trasladó el debate sobre la longevidad fuera de los ámbitos médicos. ¿Cree que existe una mayor conciencia sobre la necesidad de prevenir y prepararse para esa etapa?

—Si tiene algo positivo el debate o la palabra longevidad, que hoy está en todos lados, es que denota que hay más gente preocupándose por ello o, por lo menos, haciéndose preguntas. Y eso ya es bueno.

También da la oportunidad de que las personas que tenemos alguna formación podamos empezar a contar y a educar un poco acerca del tema. Siempre está la fantasía de no envejecer, de ser perfectamente joven toda la vida. Eso es innegable; si no, no habría tantos miles de millones de pesos, dólares y demás puestos en el mundo para investigar cómo no envejecer.

El tema es aceptar y entender lo que significa esta etapa de la vida y empezar a comprenderla, a mirarse uno mismo en esa etapa si todavía no llegó. Y, si llegó, tratar de entender, adaptarse, ser resiliente y tener una mirada positiva para pasar este momento del ciclo vital de la persona de la mejor manera posible para cada uno.

Para uno será con mayor bienestar físico; para otro, quizás el bienestar esté en los afectos o en ambas cosas. Cada uno va a encontrar su modelo y se va a ubicar de manera satisfactoria.

Un estudio asocia la fragilidad con debilidad, caídas y pérdida de funciones

La discusión clínica sobre el concepto también quedó reflejada en un trabajo científico firmado por José Jáuregui y la doctora Romina K. Rubin, publicado en la Revista del Hospital Italiano de Buenos Aires.

El texto señala que el término fragilidad evolucionó con el tiempo hacia su consideración como un estado asociado al envejecimiento que incrementa el riesgo de muerte, caídas, pérdida funcional, debilidad y desnutrición. Aunque el debate clínico examinó la inclusión de aspectos cognitivos y psicosociales junto con los físicos, el consenso actual lo define como un síndrome multifactorial cuyos mecanismos causales continúan en estudio.

La actividad física regular, la estimulación cognitiva y la alimentación adecuada previenen el desarrollo del síndrome de fragilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las principales referencias en este campo corresponde a la investigadora Linda Fried, quien analizó el seguimiento de 5.317 personas de entre 65 y 101 años durante cuatro y siete años dentro de la cohorte del Cardiovascular Health Study (CHS). En dicho trabajo, se delimitó el fenotipo de fragilidad ante la presencia de al menos tres de cinco criterios clínicos:

Fatiga crónica autorreferida Debilidad Inactividad física Disminución en la velocidad de la marcha Pérdida de peso

La investigación demostró que los pacientes con tres o más componentes enfrentan una mayor probabilidad de hospitalización, caídas, pérdida de movilidad, dependencia funcional y muerte. En paralelo, la detección de hasta dos de estos signos identifica a un grupo de riesgo propicio para implementar intervenciones preventivas.

El estudio determinó también que la fragilidad no constituye un sinónimo de discapacidad (entendida como la limitación en al menos una de las actividades de la vida diaria o AVD) ni de comorbilidad (la coexistencia de dos o más afecciones diagnosticadas). Pese a que son dimensiones que pueden superponerse o coincidir en un mismo individuo, se trata de entidades clínicas independientes y no excluyentes.

A partir de la replicación de este modelo, análisis posteriores asociaron el síndrome con alteraciones en los sistemas inmunitario, endocrino y musculoesquelético, además de respuestas inflamatorias crónicas. A estos factores biológicos se suman variables sociodemográficas —como el sexo femenino y un bajo nivel educativo— y la presencia de enfermedades como el accidente cerebrovascular (ACV), el cáncer, la hipertensión diastólica y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

Frente a este escenario, comprender la fragilidad como un proceso dinámico y diferenciado de la discapacidad sitúa la identificación precoz de los grupos de riesgo como el desafío prioritario para futuras investigaciones, con el objetivo de intervenir antes de que ocurra una pérdida irreversible de la autonomía.