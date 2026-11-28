Martín habló acerca de la internación que atravesó para superar su adicción a la cocaína (Instagram)

Guardar

Martín Ortega, el hijo mayor del cantante Palito Ortega y de Evangelina Salazar, en mayo del 2025 tuvo que se internado en una institución de salud mental, en la que permaneció durante un años para lugar contra a su adicción a la cocaína. En un diálogo con la conductora Catalina Dlugi, para su programa de radio, el mayor del clan Ortega habló sin tapujos acerca de lo que vivió y lo hizo con un propósito claro: darle un mensaje a quienes estén atravesando una situación similar.

Ortega contó que su proceso comenzó a mediados de 2025, cuando la situación con las drogas “se complicó mucho”. La internación se extendió hasta mediados de 2026 y, según describió, fue una experiencia que definió como positiva pese a su dureza. “Fue algo muy bueno para mí, muy positivo”, dijo.

PUBLICIDAD

El camino hacia el tratamiento no fue sencillo. Ortega reconoció que, aunque sabía que necesitaba internarse, no podía tomar la decisión por sí solo. “Todos me decían: ‘Tenés que internarte’. Y a mí me costaba mucho. Decía: ‘Sí, yo sé que tengo que hacerlo, lo voy a hacer’, pero pasaban los meses y no podía”, relató. Fue su familia quien finalmente impulsó el proceso por vía judicial —el mecanismo legal que permite internar a una persona cuando no puede decidir por sí misma— y él mismo avaló esa medida: “Sí, háganlo porque lo necesito”, les dijo.

La profunda reflexión de Martín Ortega ante sus seguidores (Instagram)

Durante los primeros dos meses, Ortega permaneció dentro de la clínica sin salidas. Luego comenzó una etapa de egresos progresivos los fines de semana, que pasaba en la casa de sus padres. En paralelo, la familia participó de terapias grupales que forman parte del tratamiento. “Es muy importante que la familia esté presente”, subrayó, y explicó que uno de los efectos más graves de la adicción fue el aislamiento: “Me empecé a desvincular de mis hermanos, de mis padres. Y bueno, nada, te ayudan a revincularte”.

PUBLICIDAD

Ortega describió la cocaína como una droga particularmente peligrosa por los efectos que produce desde el inicio del consumo. “Te hace sentir muy desinhibido. Yo tengo un lado como un poco tímido, retraído, y de repente te vuelve una persona superextrovertida, relajada, y te pone muy contento”, explicó. Esa sensación de bienestar inicial es, según advirtió, precisamente la trampa: “Uno empieza sintiéndose muy bien y por años es algo que hacés los fines de semana. Después te empezás a dar cuenta que estás gobernado por esto, y hasta que llega un momento en que no podés salir. Que es lo que me pasó a mí”.

Al reflexionar sobre su experiencia, Ortega recordó advertencias que en su momento le causaban gracia —de su abuela, de figuras como Mirtha Legrand— y que hoy reconoce como ciertas. “Hay que tener mucho cuidado, porque además hay personalidades que son más adictivas que otras”, señaló, y comparó el inicio del consumo con una ruleta rusa: “Nunca sabés cómo puede terminar”.

PUBLICIDAD

El mensaje que eligió dar en esta primera aparición pública sobre el tema fue directo: “No pierdan la esperanza, que se dejen ayudar y que si llegan al estadio de entrar en un tratamiento, se puede, se puede”. Aclaró que no habla como profesional, sino desde lo vivido. “Lo único que sí puedo decirles es eso”, afirmó.

Palito Ortega habló de la salud de su hijo Martín

Hoy, Ortega dice estar sano y agradecido. Describió la recuperación como volver a estrenar la vida cotidiana: “Después de tanta oscuridad, poder decir estoy sano, ver el sol, levantarte temprano a la mañana es algo nuevo, como si nunca te hubiera pasado antes”. Y cerró con una frase que sintetiza el proceso: “Estoy muy contento, muy orgulloso y muy agradecido a mi familia”.

PUBLICIDAD

La conversación con Dlugi surgió en el marco de la presentación de una tienda online de objetos de colección inspirados en la carrera de Palito Ortega, proyecto que Martín encabeza junto a su hermana Julieta Ortega. El emprendimiento, que celebra los 60 años de trayectoria del cantante, fue el punto de partida de una charla que derivó en el testimonio más personal que Martín Ortega dio hasta ahora.