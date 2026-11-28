La pareja compartió en sus redes sociales el gender reveal y emocionaron a sus seguidores (Video: Instagram)

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Sofía “Jujuy” Jiménez y su pareja, Gustavo Qüerio Hormaechea, organizaron un gender reveal que quedó registrado en video y que la modelo compartió en sus redes sociales. En la grabación, un popper libera una lluvia de confeti sobre la pareja mientras bengalas de humo encendidas en un balcón porteño tiñen el aire del color que revela el sexo del bebé que esperan juntos.

La pareja transita su primer embarazo. Desde el anuncio inicial, las redes sociales de Jiménez funcionaron como un registro público de cada etapa, hasta llegar al capítulo que sus seguidores esperaban con más ansiedad: conocer si será un varón o una nena.

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El video muestra a la pareja sentada en el piso, rodeada de varias ecografías impresas y esparcidas a su alrededor. Ambos visten remeras blancas a juego. En el centro de la escena aparece el popper que Jiménez y Qüerio Hormaechea sostienen juntos, con las manos entrelazadas, en el instante previo a la apertura.

El estallido confirma la noticia: una lluvia de papel picado rosa y blanco cae sobre la pareja. Ambos reaccionan con gestos de sorpresa y alegría, entre risas y abrazos, mientras el confeti todavía flota en el aire a su alrededor.

La modelo compartió la feliz noticia en sus redes sociales (Video: Instagram)

La secuencia continúa en un balcón con vista a edificios de la ciudad. Ahí, la pareja enciende bengalas de humo rosa que se expanden hasta cubrir buena parte del encuadre, dejando los edificios de fondo apenas visibles detrás de la nube de color. En otra toma, ambos aparecen de perfil, sonrientes, con las bengalas aún encendidas entre sus manos.

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Horas antes de que el video circulara, Jiménez había publicado un texto que reflejaba la ansiedad de la espera. “¿¡Cómo se hace para aguantarse las ganas de ver su carita!? ¿De hacerle mimitos? ¿De escuchar su respiración cerquita mío? ¿¿¿De sentir su olorcito???”, escribió la modelo. En ese mismo mensaje incluyó una reflexión sobre sus propias expectativas: “No sé por qué siempre pensé que iba a ser mamá del sexo opuesto, honestamente me daba lo mismo”, señaló, en referencia a que había imaginado tener un varón, aunque aclaró que el género no representaba una preferencia. El texto cerraba con una dedicatoria al bebé: “Ni te conozco y ya te amo bebé de mi corazón”.

El anuncio del embarazo se había producido el 16 de noviembre, cuando la modelo comunicó en sus redes sociales que sería madre por primera vez junto a su pareja. Desde entonces, sus cuentas funcionaron como una bitácora pública de cada etapa: compartió la reacción de familiares y amigos al conocer la novedad y adelantó algunos de los nombres que la pareja tenía en consideración para el nuevo integrante de la familia, aunque sin confirmar una decisión definitiva. La revelación de género fue el capítulo más esperado por quienes siguen ese registro desde el anuncio original.

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La modelo contó que tiene una lista de opciones para nombrar a la pequeña que está esperando junto a su pareja (Que alguien le avise- La Casa Streaming)

Sin embargo, el día anterior del gender reveal formal, Jiménez había dado una pista sin querer. En un video desde la pileta de su casa, mientras preguntaba a sus seguidores si imaginaban que tendría una nena o un nene, se le escapó la respuesta: “Yo, con muchas ganas de contarles qué sexo es mi bebé, nuestra bebé”. Acto seguido, se llevó las manos a la boca en un gesto de haber dicho de más. Minutos después subió otra historia intentando despejar la duda: “Pero si decía ‘nuestro bebé’ iban a creer que era un varón. Tampoco iba a decir ‘nuestre bebé’ porque no hablo así. Hay que adivinar”, se defendió entre risas.

La confirmación definitiva llegó desde otro frente. Pilar, hermana menor de la modelo, fue invitada al streaming Desenchufadas y, ante la consulta del ciclo por “el bebito o bebita que se viene de Sofi”, respondió sin rodeos: “Bebita, es mujer. Están ahí viendo el nombre”. Pilar también reveló que fue elegida junto a su pareja para ser la madrina de la beba.

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