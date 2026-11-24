Fueron dos jornadas de una celebración cultural y musical a lo largo de 4 escenarios que recibieron a los artistas más reconocidos del país. Bailes, vestimentas típicas y una fiesta colectiva con la impronta de nuestras raíces

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República Folklore cerró su primera edición en el Parque de la Ciudad de Buenos Aires con más de 35 mil personas por jornada, dos días de música ininterrumpida, cuatro escenarios simultáneos y una grilla que reunió a las principales figuras del folklore argentino junto a referentes de nuevas generaciones. Lo que se vivió en el predio ubicado en el sur porteño fue una celebración federal sin precedentes en la Ciudad: todo el movimiento folklórico unido en un mismo espacio, en un punto de encuentro que cruzó generaciones y dejó en claro que el género está más vivo que nunca. El festival confirmó además que habrá una segunda edición en 2027.

El Parque de la Ciudad, que había permanecido cerrado durante más de 20 años como predio de juegos y atracciones, volvió a recibir al público en un contexto radicalmente distinto: fogones, torneos de truco, pistas de baile, una pulpería, el Patio de las Empanadas, el Rincón Fernetista y el Sector Fuegos convirtieron al espacio en una experiencia de inmersión en la cultura popular argentina. Los asistentes —familias, parejas y grupos de amigos con sillas, reposeras y mate— ocuparon los sectores verdes desde el mediodía de las dos jornada.

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La primera jornada comenzó el sábado 21 de noviembre con un clima que acompañó en todo momento a las miles de personas que se hicieron presentes. Nahuel Pennisi fue uno de los primeros protagonistas del escenario principal: sentado junto a su guitarra, sostuvo durante casi una hora un clima íntimo que se impuso sobre la multitud. Su repertorio incluyó homenajes a León Gieco —con piezas de aires folklóricos como “Canción para Carito”— y a Mercedes Sosa, con temas que la cantante tucumana popularizó, entre ellos “Zamba para no morir”, de Hamlet Lima Quintana. La sola mención de la Negra desató aplausos prolongados, cánticos y pañuelos ondeados frente al escenario.

El público durante toda la jornada acompañó con los bailes tradicionales (Dale Play)

Una de las actuaciones más comentadas de la primera noche fue la de Cazzu. La jujeña, referente del trap argentino, sorprendió al público con un recorrido que incluyó un homenaje a Teresa Castro, una canción de artistas bolivianos en guaraní y versiones de zamba y chacarera. También presentó canciones de Latinaje, su tercer álbum editado en abril de 2025, que recorre géneros como el tango, el corrido tumbado, el bolero y el merengue. El cierre con “Con Otra” terminó con papel picado sobre la gente.

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Abel Pintos, que debutó a los 13 años con “Para cantar he nacido” y acumula más de 25 años de trayectoria, repasó los hitos de su carrera. “Aquí te espero”, “No me olvides”, “La llave” y “Cien años” sonaron en un predio que las coreó como himnos. Entre los pasajes más emotivos estuvo el homenaje que el bahiense dedicó a Mercedes Sosa y a Gustavo Cerati, dos figuras que, desde universos distintos, marcaron la música argentina.

Soledad Pastorutti estuvo en las dos jornadas. La arequiteña, que revolucionó el folklore a los 15 años desde el escenario de Cosquín, presentó clásicos como “A Don Ata”, “El bahiano”, “Tren del cielo” y “Brindis”. El revoleo del poncho marcó la señal de largada de su presentación, y más tarde invitó al escenario a su hermana Natalia Pastorutti para cantar juntas “Tren del cielo”, en uno de los momentos más emotivos de la noche. El gran cierre de la primera jornada quedó en manos del Chaqueño Palavecino, que con más de tres décadas de carrera desplegó el repertorio que lo consagró: “Amor salvaje”, “La ley y la trampa” y “A don Amancio”.

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Durante el festival se emitió un video para recordar a algunos de los artistas más importantes del género (Video: Dale Play)

La segunda jornada, el domingo 22 de noviembre, arrancó desde el mediodía con olor a asado. El Escenario Macro abrió con el DJ Rama Cuti y siguió con OrellanaLucca, Los Manseros Santiagueños y Sergio Galleguillo. En el Escenario Personal se sucedieron Ahyre, Lázaro Caballero y otros artistas, mientras que el Escenario Pampa tuvo a Teresa Parodi, el Dúo Coplanacu, Maggie Cullen y el Indio Lucio Rojas. En la Pulpería no se detuvo la guitarreada, con payadores y artistas como Mariana Carrizo y Malena Garnica.

Uno de los momentos más significativos del domingo fue el homenaje colectivo a los artistas del folklore ya fallecidos. Antes de la salida de Los Nocheros, el festival proyectó un video con más de 80 nombres, narrado con la voz de Mercedes Sosa cantando “Todo Cambia” como hilo conductor. La frase que organizó el homenaje fue directa: “los que cantaron antes siguen cantando en los que cantan hoy”.

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Los Nocheros llegaron al Escenario Macro con el repertorio de sus 40 años de carrera. En la conferencia de prensa previa, Mario Teruel describió el festival como “un Lollapalooza de folclore” y recordó que cuando el grupo empezó no existían en el género ni camarines adecuados ni infraestructura técnica. Rubén Ehizaguirre defendió la historia del conjunto: “Siempre nos ha gustado caminar por la cornisa”, le dijeron a Teleshow. Jorge Rojas también tuvo su lugar en la grilla principal antes de Los Nocheros, con una actuación que comenzó a las 20:45.

El cierre de la primera edición de República Folklore quedó en manos de Soledad, que presentó la parte 2 de su show por los 30 años de carrera. Con el Chango Spasiuk en acordeón interpretó “Bañado Norte”, “Posadeña linda” y “Puerto Tirol”. Cazzu, Florencia Cazzuchelli y Nati Pastorutti se sumaron al escenario en “Alma de rezabaile”. La despedida llegó con “Vale la pena” y “Brindis”, con toda la gente de pie. Antes de su salida, una pantalla confirmó que el festival regresará en 2027.

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