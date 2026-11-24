El peleador apuntó contra los encargados de impartir justicia y el argentino no se quedó callado

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“Mañana voy a hacer historia para mi país. Por mí, por mi gente y por toda la Argentina”. De esta manera, Kevin Vallejos comenzó a palpitar un nuevo reto de su carrera. El combate contra Aljamain Sterling representaba una gran oportunidad en su carrera, y vaya si lo fue porque se impuso por decisión unánime al oriundo de los Estados Unidos el último fin de semana y se trepó al N°3 del mundo en peso pluma para dar un golpe arriba de la mesa y candidatearse como un nombre a discutir el título mundial. En medio de este escenario, su rival puso al resultado en tela de juicio, ya que se quejó por los fallos de los tres jueces, y hasta llegó a responder si el argentino tenía vaselina o no en su cuerpo durante la pelea.

Sterling, quien acumuló su sexta caída en un récord que incluye 25 victorias, hizo hincapié en las tarjetas de David Lethaby (30-27), Darryl Ransom (30-27) y Anders Ohlsson (29-28), todas en favor de El Chino Vallejos. Funk Master publicó un video en su canal oficial de YouTube junto a diferentes personas y, frente a la afirmación de una de ellas sobre de que todo se trató de un “robo”, el protagonista aceleró: “Estoy de acuerdo. Acabo de terminar de verla de nuevo, y sigo sin entender. El único round en el que podría decir que él ganó por daño es el tercero, pero el primero estuvo muy cerrado también”.

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En otro extracto del video, se refirió a diferentes maniobras de Vallejos que sorprendieron a Sterling, como cuando se escapó de la lona con un rápido movimiento: “Hermano, cuando agarro así con las manos, así trabadas, el tipo usualmente no se escapa. Nunca me había pasado que el tipo simplemente desapareciera de entre mis brazos de esa manera”.

A propósito de esto, le consultaron si Vallejos estaba engrasado y lo descartó: “No estoy diciendo eso”. Sin embargo, volvieron a cuestionar si el retador sudamericano se había puesto vaselina en su cuerpo, una cuestión que no está permitida en la UFC. “No estoy diciendo eso”, volvió a remarcar Aljamain Sterling en un intento por restarle importancia a esa cuestión.

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Otra de sus quejas estuvo vinculada a la parcialidad y permeabilidad de los jueces sobre los gritos provenientes desde el rincón del argentino, quien solo tiene una caída en 19 combates (18 triunfos): “Es un insulto a la inteligencia del juez si te dejás llevar por los gritos del rincón. Y eso solo demuestra que, y no estoy diciendo que eso fue lo que pasó con los jueces, pero yo viendo la pelea de nuevo... Hay una combinación de golpes y ellos gritando ‘¡Sí!’ Y yo sentado aquí escuchando esto de nuevo. Recuerden, yo estaba adentro en tiempo real y podía escucharlo, y ahora lo estoy viendo, y pienso: ‘¿Cuáles son las probabilidades de que esto los haya hecho sentir que él ganó ese intercambio? ¿Cuáles son las probabilidades? No sé‘”.

El mensaje de Kevin Vallejos contra Sterling

Estas acusaciones motivaron un duro mensaje del ganador, quien adjuntó en su publicación de X capturas con las tarjetas de los jueces y la opinión de 11 expertos en diferentes sitios especializados de las artes marciales mixtas, entre los cuales solo cuatro personas se decantaron por Aljamain Sterling. “Daño > Aguantar. El volumen fue similar y te golpeamos mucho más fuerte de lo que tú nos golpeaste”, sentenció el luchador de 24 años sobre el combate disputado en Qatar pautado en las 145 libras (65.7kg). El Chino acertó 61 de 119 golpes, mientras que el norteamericano logró 74 sobre 138 golpes lanzados, aunque la diferencia estuvo en los 37 golpes significativos (sobre 94) que llegaron a destino del marplatense contra los 32 (de 93) que precisó su adversario.

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Esto no impidió que Aljamain Sterling critique una supuesta falta de criterios de los jueces en las decisiones finales y pidió que estén alejados de los rincones de cada contendiente. “Cuando llegaron las tarjetas de puntuación, pensé que iba a ir a mi favor, y luego cuando no fue así, estaba en la incredulidad. Estaba desconcertado. No sé qué estamos puntuando. No sé qué se puntúa ya. Sigo pensando que los jueces deberían estar en la sala del fondo viendo las peleas. ¿Por qué no? Si quieres progresar el deporte, no puedes seguir cambiando las reglas de semana en semana, donde una cosa pasa, la puntúas de esta manera, y luego la semana siguiente ves algo más puntuado de forma diferente”, declaró en una entrevista con The Ariel Helwani Show.

“No quiero que parezca que me estoy quejando, porque lo estoy haciendo, pero no. Simplemente, es injusto decir que te estás quejando cuando algo está roto. Solo quiero que estos tipos hagan su maldito trabajo. Tal vez tengo que cambiar algo para complacerlos, porque pensé que pelear se trataba de pegar más y recibir menos daño”, se explayó en su reacción sobre la pelea.

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El argentino se impuso en las tarjetas sobre el experimentado peleador norteamericano (Crédito: @UFCEspanol)

Ambos rivales mantuvieron un cruce dialéctico en redes sociales sobre uno de los momentos que generó la sorpresa de Sterling: cuando Kevin Vallejos esquivó sentarse en la lona con un rápido movimiento. “Damos la bienvenida a Sterling a Argentina para que aprenda cómo nos levantamos. No necesitamos sobornos, simplemente nos levantamos. 2-3 años en Mar del Plata y se olvida, hermano”, publicó el bonaerense, y le respondió el oriundo de Nueva York: “Jaja, me encantaría volver a Argentina. Llevo un tiempo considerable lidiando con esto, así que es un análisis justo. Me sorprendió mucho por qué ciertas cosas no funcionaron. Es una pregunta honesta al revisar las secuencias. Una defensa sólida en general”.

Ahora, Kevin Vallejos estiró su invicto a cinco victorias en fila en la organización y quedó a la expectativa del cinturón de la divisional. “Quedo a las órdenes de (Alexander) Volkanovski. Son sus órdenes de subir de categoría o seguir en las 145 (libras). Si está en las 145, Dios quiera que le llegue esta pelea y me dé la oportunidad de pelear con él”, expresó desde el ABHA Arena de Doha (Qatar) sobre el australiano de 38 años que es el actual campeón de peso pluma.

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El argentino se impuso en las tarjetas ante Aljamain Sterling