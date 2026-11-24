Camilo Rodríguez denunció amenazas de muerte en abril tras divulgar mensajes sobre el avance del narcotráfico en el país./ (Central Noticias CR)

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Peritos de la Fiscalía costarricense recogieron muestras junto a una camioneta roja en la ruta 32, el lugar donde cayó baleado Camilo Rodríguez, un reportero que había convertido las denuncias contra el narcotráfico y el poder político en su sello profesional.

Lo mataron a tiros el lunes 16 de noviembre, cuando dos hombres en motocicleta le dispararon mientras conducía a unos 10 kilómetros al norte de San José. El crimen reabrió, de golpe, el debate sobre la seguridad de la prensa en un país que durante décadas se presentó como una excepción pacífica en Centroamérica.

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La hija mayor del periodista protagonizó uno de los momentos más conmovedores del funeral al caminar junto al ataúd mientras sostenía una fotografía de su padre.

El asesinato es, según especialistas consultados por la agencia alemana DW, un síntoma de algo más profundo que la violencia puntual: la expansión del crimen organizado y una autocensura creciente entre periodistas y ciudadanos.

Carlos Murillo, director del Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, lo resume así ante DW: “El problema es que en realidad hay una gran autocensura en los periodistas y en los medios de comunicación, que evitan indagar en casos complejos no solo de crimen organizado, sino sobre todo temas de naturaleza política, corrupción, negocios”.

Familiares, amigos, colegas y ciudadanos dieron el último adiós al periodista costarricense Camilo Rodríguez Chaverri, asesinado el pasado 16 de noviembre de 2026.

Cooperación internacional y una fiscalía en movimiento

El caso tuvo un desarrollo judicial acelerado en los días posteriores al ataque. El fiscal general de Costa Rica, Carlo Díaz Sánchez, conformó un equipo especializado de fiscales en crimen organizado para dirigir la investigación, según informó Infobae.

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El País, diario español, informó que cuatro días después del atentado las autoridades aún no habían identificado sospechosos ni determinado quién pudo ordenar el crimen, aunque sí comenzaron a investigar a presuntos narcotraficantes, lavadores de dinero y funcionarios mencionados por Rodríguez en sus publicaciones.

La Fiscalía confirmó además que contará con apoyo de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA), ofrecimiento que surgió mientras Díaz se reunía en Washington con su contraparte estadounidense.

En paralelo, la bancada oficialista aprobó abrir una investigación política contra las autoridades judiciales a cargo del caso y citó a comparecer al propio fiscal Díaz y al director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, según el mismo diario.

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El periodista había denunciado amenazas de muerte antes de morir, pero rechazó acogerse al programa de protección de víctimas y testigos que le ofreció la Fiscalía, de acuerdo con declaraciones del fiscal general recogidas por El País.

El miedo a hablar más allá del periodismo

Michaela Braun, jefa de la oficina en Costa Rica de la Fundación Konrad Adenauer, institución alemana de promoción democrática, advierte a DW: “El hecho de que un periodista que había denunciado presuntos vínculos entre el crimen organizado y figuras públicas, y que previamente había acusado amenazas contra su vida, haya sido asesinado genera una profunda preocupación”.

Braun agrega ante la agencia que el consenso internacional que veía en Costa Rica una democracia sólida con instituciones estables no significa que el país sea inmune a las dificultades.

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“También debemos prestar atención al deterioro de las condiciones para ejercer el periodismo: las amenazas, la intimidación, la estigmatización y los discursos que desacreditan a quienes investigan o cuestionan al poder”, señala.

El asesinato de Rodríguez, de 51 años según precisó la BBC, cadena británica de noticias, es el primer crimen de un periodista en Costa Rica en 25 años. Antes de este caso, los últimos antecedentes databan de 2001 y 2003, con los homicidios de Parmenio Medina e Ivannia Mora.

El periodista costarricense Camilo Rodríguez Chaverri fue asesinado a balazos este 16 de noviembre de 2026 en Santo Domingo de Heredia.

El crimen confirmó que las amenazas contra periodistas en Costa Rica ya no quedan en el plano de la intimidación verbal, sino que derivaron en un ataque con características de encargo. El hecho generó autocensura entre comunicadores y reavivó el temor social a opinar sobre política o narcotráfico.

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Álvaro Ramos Rechnitz, exviceministro de Gobernación y Policía, advierte que la presión también alcanza a influencers y canales de opinión en redes sociales. “Encuestas serias muestran que cerca del 60% de la población dice tener temor a expresarse políticamente”, sostiene a DW.

Políticos bajo la lupa de un reportero sin filtros

Murillo explica a la agencia alemana que el caso de Rodríguez tiene particularidades. “Él no solo denunciaba el crimen organizado, sino también a muchos políticos...”.

Ramos describe al periodista asesinado con admiración: “Este atroz asesinato calló una voz valiente y directa. No me puedo imaginar a alguien más directo que don Camilo, quien parecía no tener miedo, se metía en temas de narcotráfico muy pesados y decía las cosas con nombre y apellido, sin reservarse nada”.

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La captura de Alejandro Arias “Diablo” expuso una escalada de violencia contra la policía en Costa Rica y dejó 10 agentes del OIJ y un oficial de la Fuerza Pública heridos en ataques armados. /(CRHoy)

El exviceministro añade que las consecuencias del crimen para la democracia costarricense son “absolutamente extraordinarias” y advierte: “Si esto de atemorizar a la gente que emite opinión tuviera éxito, Costa Rica se encaminaría a una dictadura del estilo clásico latinoamericano”.

Braun, por su parte, plantea que la investigación judicial debe responder preguntas concretas. “Ahora es necesario esclarecer con precisión cómo se valoró el riesgo, qué medidas de protección se adoptaron o se le ofrecieron y si existían otras posibilidades de intervención”, sostiene ante DW, aunque advierte que ese análisis debe hacerse “sin trasladar a la víctima la responsabilidad por lo sucedido”.

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El puerto de Moín y la sombra del narcotráfico internacional

Braun describe el fenómeno que atraviesa el país centroamericano: “Costa Rica está experimentando una transformación preocupante de su realidad en materia de seguridad. El crimen organizado, particularmente las estructuras vinculadas al narcotráfico, ha dejado de ser percibido como un fenómeno limitado a determinados territorios”.

Ramos aporta un dato geográfico clave a la agencia alemana: “El puerto de Moín es un centro de operaciones de los grandes carteles del mundo, sin ninguna duda, y en los homicidios estamos en una categoría de país muy violento”. El especialista agrega que Costa Rica “se ha convertido en una gigantesca lavandería de dinero”, con contrabando de cigarrillos, licor y productos falsificados de por medio.

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Murillo complementa ese diagnóstico ante DW: “Se observa presencia de narcotraficantes, ya no solo colombianos y mexicanos, sino también costarricenses, en los barrios, en algunos de los cuales ni la Policía ni Cruz Roja ni los bomberos entran, porque están totalmente controlados por el crimen”.

Una disputa institucional que divide al país

Murillo sostiene que el Poder Ejecutivo está “desmantelando todos los mecanismos que había para hacerlo sentir a uno seguro” y que “responsabiliza siempre de todo al Poder Judicial y a la oposición”.

Esa fricción entre poderes del Estado generó manifestaciones masivas en defensa de la democracia, un conflicto que se profundizó tras el crimen de Rodríguez con la investigación política abierta contra el fiscal general en el Congreso.

Las autoridades costarricenses decomisaron aproximadamente dos toneladas de cocaína durante dos operativos contra el narcotráfico desarrollados en el sur del país. Crédito: MSP

Braun cierra con una advertencia sobre el camino que debería seguir el país frente a la amenaza del crimen organizado. “La magnitud y evolución del crimen organizado exigen una respuesta más integral. Estamos ante un fenómeno transnacional que ningún país puede enfrentar de manera aislada”, plantea ante la agencia.

Braun subraya, de todos modos, que esa respuesta tiene límites innegociables. “La lucha no puede, desde una perspectiva democrática, construirse sobre el sacrificio de las libertades y los controles institucionales. La respuesta al crimen organizado debe fortalecer el Estado de derecho, no debilitarlo”, concluye.