Un estudio de la Universidad de Cambridge identificó alteraciones tratables con fármacos aprobados en casi uno de cada cinco tumores primarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un análisis de más de 17.000 tumores sólidos realizado por investigadores de la Universidad de Cambridge concluyó que casi uno de cada cinco cánceres primarios y uno de cada cuatro metastásicos presenta alteraciones genéticas asociadas con terapias dirigidas ya aprobadas.

Muchos de esos fármacos, sin embargo, no están autorizados para el tipo de tumor en el que se detectó la mutación.

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El trabajo, publicado en The Lancet Oncology, plantea que una evaluación más amplia del genoma de los tumores podría detectar candidatos para ensayos clínicos con medicamentos ya disponibles.

Los autores advierten que los resultados no prueban por sí solos que cada paciente pueda beneficiarse de esos tratamientos ni sustituyen las pruebas clínicas necesarias.

Genomas completos de más de 17.000 tumores, primarios y metastásicos

La investigación analizó datos genómicos procedentes del Proyecto 100.000 Genomas del Reino Unido y de la Fundación Médica Hartwig de los Países Bajos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo del Early Cancer Institute de Cambridge revisó los genomas completos de 11.013 cánceres primarios y 6.016 tumores metastásicos. La primera cohorte procedía del Proyecto 100.000 Genomas, desarrollado en el Reino Unido, y la segunda correspondía a datos de la Fundación Médica Hartwig, de los Países Bajos.

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Los investigadores buscaron cambios genéticos vinculados con fármacos aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, además de alteraciones relacionadas con medicamentos aún en desarrollo o evaluación clínica.

El estudio identificó alteraciones de acción inmediata en 2.081 de los 11.013 cánceres primarios, el 18,9%, y en 1.559 de los 6.016 tumores metastásicos, el 25,9%. Otros 1.204 casos primarios y 867 metastásicos tenían variantes en fase de investigación o características genómicas que podrían orientar tratamientos futuros.

Más de la mitad de las variantes detectadas no cuenta con una indicación aprobada para ese tumor

Los tumores poco frecuentes y los cánceres de origen primario desconocido presentaron una diversidad relevante de posibles dianas terapéuticas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las terapias dirigidas actúan sobre defectos moleculares concretos que contribuyen al crecimiento de un tumor. Su aprobación, sin embargo, suele quedar limitada a los tipos de cáncer incluidos en los ensayos clínicos que respaldaron cada medicamento.

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El análisis mostró que 2.914 de las 5.706 alteraciones de acción inmediata identificadas, el 51,1%, aparecieron en tumores para los que la FDA no tiene aprobado el biomarcador correspondiente. Es decir, una misma vulnerabilidad genética puede estar presente en distintos órganos, aunque un fármaco solo esté autorizado para uno de ellos.

La profesora Serena Nik-Zainal, del Departamento de Medicina Genómica de Cambridge y autora principal, destacó: “Es sorprendente”, refiriéndose a la escala de esas posibles oportunidades de tratamiento.

En una declaración difundida por la universidad, explicó que existen medicamentos capaces de atacar mutaciones concretas, pero que no pueden utilizarse de forma rutinaria cuando esas mutaciones aparecen en un tipo de cáncer distinto al autorizado.

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La secuenciación del genoma completo permitió buscar señales que los análisis convencionales pueden pasar por alto

La secuenciación del genoma completo detecta firmas mutacionales y fallas en la reparación del ADN que los análisis convencionales omiten. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las pruebas genéticas habituales suelen rastrear un grupo definido de mutaciones relacionadas con tratamientos disponibles. En cambio, la secuenciación del genoma completo permite examinar, mediante una sola prueba, un abanico mayor de anomalías en el ADN tumoral.

El método también identifica patrones de daño genético conocidos como firmas mutacionales. Estos patrones pueden revelar fallas en procesos fundamentales de la célula, como los mecanismos de reparación del ADN.

Entre ellos figura la deficiencia de recombinación homóloga, un defecto que afecta a uno de los sistemas celulares encargados de reparar roturas en el material genético. Los investigadores detectaron biomarcadores de este tipo, así como señales asociadas con fallas en la replicación del ADN, en diversos tipos de tumores.

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Según Nik-Zainal, la ventaja de este enfoque consiste en que permite detectar anomalías que no necesariamente se buscan en las evaluaciones habituales. La investigadora sostuvo que el potencial de la técnica no puede medirse por completo si los análisis se restringen a cambios genéticos esperados de antemano.

Los tumores metastásicos concentraron una mayor proporción y diversidad de posibles dianas terapéuticas

Los cánceres metastásicos registraron una proporción de alteraciones genéticas potencialmente tratables superior a la de los tumores primarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cánceres metastásicos, que se han extendido desde su lugar de origen a otras partes del cuerpo, registraron una prevalencia superior de alteraciones potencialmente tratables respecto de los tumores primarios.

El estudio también halló que los tumores raros, los moderadamente raros y los cánceres de origen primario desconocido presentaron una diversidad relevante de posibles dianas terapéuticas. En estos casos, reunir el número de pacientes requerido para ensayos centrados en un solo tipo de tumor puede demandar años.

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Algunas alteraciones, como las fusiones génicas y las variantes de omisión del exón 14 del gen MET, aparecieron en un número más acotado de cánceres. Otras, entre ellas la amplificación de HER2, los cambios en la vía RAS-RAF, las mutaciones de IDH1 y los defectos en la reparación del ADN, se distribuyeron en múltiples tipos de tumores.

Cambridge plantea nuevos ensayos clínicos para ampliar el uso de terapias dirigidas

Los autores advierten que se requieren ensayos clínicos prospectivos para comprobar la eficacia y la seguridad de los medicamentos en nuevas indicaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores sostienen que será necesario realizar ensayos clínicos prospectivos para establecer si las vulnerabilidades identificadas mediante el análisis genómico pueden traducirse en mejores resultados para los pacientes.

También deberá determinarse qué tratamientos tienen eficacia y seguridad en tumores distintos de aquellos para los que fueron autorizados originalmente. Que una mutación sea susceptible de ser atacada por un medicamento no garantiza una respuesta clínica, debido a que cada cáncer tiene características biológicas propias.

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La investigación recibió financiación del Instituto Nacional de Investigación en Salud y Atención del Reino Unido, Cancer Research UK, la Fundación para la Investigación del Cáncer de Mama y la Fundación Jeffrey Cheah. Los próximos estudios deberán definir si la secuenciación del genoma completo puede incorporarse de forma costo-eficaz a la atención oncológica y ampliar el acceso a terapias dirigidas más allá de las indicaciones actuales.