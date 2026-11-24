Investigadores de Europa y Brasil desarrollaron un marcador metabólico basado en diez análisis de sangre habituales para predecir el riesgo cardiovascular y el deterioro cognitivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una de las certezas más inquietantes de la medicina contemporánea es que llegar a los 65 años con dos o más enfermedades crónicas simultáneas ya no es la excepción. Estudios realizados en distintos países indican que esa condición afecta a cerca del 60% de las personas en ese rango etario, una proporción que convierte al envejecimiento con múltiples padecimientos en uno de los desafíos centrales de los sistemas de salud actuales.

Frente a ese panorama, un equipo de investigadores europeos y brasileños desarrolló un marcador metabólico que, con solo 10 marcadores de sangre de uso clínico habitual, permite predecir quién tiene mayores probabilidades de desarrollar enfermedades cardiovasculares, deterioro cognitivo o pérdida de movilidad. La herramienta fue presentada durante la FAPESP Week Netherlands por Joris Deelen, investigador del Leiden University Medical Center (LUMC), en Países Bajos.

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La herramienta médica se construyó a partir del análisis bioquímico de 44.000 voluntarios participantes en doce estudios europeos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las motivaciones centrales del trabajo es la marcada disparidad en la cantidad de años que las personas pasan con buena salud después de los 65. “Esa cifra varía dramáticamente en Europa: en Rumania son unos cuatro años, mientras que en los Países Bajos son diez”, comparó Deelen en el comunicado institucional.

Esa brecha, señalaron los investigadores, se explica principalmente por diferencias socioeconómicas, nivel educativo, hábitos de vida y factores genéticos. Dado que el envejecimiento biológico no puede medirse de forma directa, el equipo decidió buscar respuestas en la sangre, un registro accesible y rico en información sobre el estado real del organismo.

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El marcador se construyó con datos de 44.000 voluntarios en 12 estudios europeos

La base científica del indicador proviene de uno de los análisis más extensos sobre bioquímica del envejecimiento realizados hasta la fecha. El equipo, que incluyó científicos del Max Planck Institute for Biology of Aging, con sede en Colonia, Alemania, analizó muestras de sangre de 44.000 voluntarios seguidos durante varios años en el marco de doce estudios llevados a cabo en distintos países de Europa.

A lo largo del seguimiento se registraron 5.500 muertes, lo que permitió cruzar los perfiles bioquímicos con los desenlaces de salud y detectar cuáles sustancias —de las más de 200 medidas, entre ellas niveles de grasa, azúcar e inflamación— funcionaban como señales de alerta biológica ante un mayor riesgo de mortalidad.

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Cada punto de mejora en la escala del test equivale a un retraso promedio de 14 años en la manifestación de la primera enfermedad cardiometabólica (Imagen Ilustrativa Infobae)

La herramienta fue luego optimizada en tres etapas, con una colaboración directa entre el LUMC y Brasil. Una estudiante de intercambio de San Pablo, Gabriela Natalle Lopes, de la Facultad Israelita Albert Einstein, participó del proceso en Leiden. “Vino a trabajar con nosotros para actualizar el puntaje, haciéndolo personalizado y más adecuado para intervenciones clínicas”, indicó Deelen en el comunicado.

Primero, los científicos ajustaron el cálculo matemático con datos de la población neerlandesa para que el test generara un resultado único por paciente. Luego simplificaron el instrumento: de cientos de marcadores, la escala quedó reducida a diez valores que los médicos ya evalúan de manera rutinaria. Por último, invirtieron la lógica del puntaje para facilitar su comprensión. “En la puntuación original, un número alto era malo; decidimos cambiarlo para que una puntuación más alta indique mejor salud”, explicó el investigador en el comunicado.

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Un punto más en la escala equivale a un retraso de 14 años en la aparición de la primera enfermedad cardiometabólica

La nueva versión del marcador demostró ser más eficaz que su antecesora para predecir enfermedades cardiometabólicas, como diabetes, infarto y accidente cerebrovascular. Según señalaron los investigadores en el comunicado de prensa, cada punto de mejora en la escala corresponde, en promedio, a un retraso de 14 años en la aparición del primer evento de ese tipo. El puntaje también correlaciona con otros indicadores del proceso de envejecimiento: función cognitiva, capacidad pulmonar y fuerza de agarre de la mano, un indicador reconocido del estado muscular general.

Para evaluar si el marcador podía modificarse con intervenciones concretas, el equipo sometió a grupos de voluntarios a programas de cambios en el estilo de vida y entrenamiento de fuerza. Los resultados revelaron un patrón claro: las mejoras fueron significativas específicamente en las personas con un puntaje inicial por debajo del promedio, es decir, las que se encontraban en mayor riesgo al comienzo.

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Los cambios en el estilo de vida y el entrenamiento de fuerza redujeron los niveles de insulina y triglicéridos en los participantes con mayor riesgo inicial (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese grupo, los nuevos hábitos y el ejercicio redujeron los niveles de insulina en ayunas y de triglicéridos (grasas que circulan en la sangre), además de mejorar la composición corporal. “Cuando analizamos el cambio en la escala del grupo en conjunto, no vimos una variación significativa; sin embargo, cuando dividimos a los individuos por su puntaje inicial, vimos que la intervención fue específicamente efectiva para quienes tenían un resultado por debajo de cero”, afirmó Deelen.

Los análisis también cuantificaron el peso relativo de la herencia y el entorno: el marcador metabólico está determinado en un 40% por la genética y en un 60% por el estilo de vida y los factores ambientales. Entre los hábitos evaluados, el tabaquismo resultó ser el factor negativo con mayor impacto sobre el puntaje, mientras que la actividad física regular redujo el riesgo y mejoró los valores. Deelen también subrayó que las condiciones de los primeros años de vida dejan huellas duraderas: “Incluso la desnutrición en la infancia eleva el marcador metabólico de esas personas en la adultez”, afirmó en el comunicado de prensa. Se trata de un dato que refuerza la necesidad de intervenciones tempranas, antes de que el deterioro se instale.

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La acumulación de grasa en el músculo conecta el deterioro motor con la pérdida cognitiva

La premisa del estudio europeo encuentra un sustento biológico detallado en investigaciones realizadas en la Universidad Federal de San Carlos (UFSCar). El trabajo liderado por el profesor Tiago da Silva Alexandre revela que el envejecimiento musculoesquelético y la demencia están estrechamente ligados por una comunicación molecular continua entre cuatro tejidos: músculo, hueso, grasa y cerebro.

Ese intercambio bioquímico ocurre principalmente a través de las mioquinas, sustancias señalizadoras secretadas por el tejido muscular durante el movimiento, con efectos protectores sobre otros órganos. Con el envejecimiento, sin embargo, puede producirse una infiltración de grasa dentro de las fibras musculares que compromete la capacidad contráctil, el metabolismo y la integridad funcional del cerebro. “

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Los factores ambientales y los hábitos cotidianos determinan el 60% del puntaje metabólico, mientras que la genética representa el 40% restante (Imagen Ilustrativa Infobae)

La acumulación de grasa en el músculo altera el metabolismo de lípidos y carbohidratos, y se asocia con un mayor riesgo de síndrome metabólico —un conjunto de factores como presión arterial elevada, glucosa alta y colesterol alterado—, pérdida de movilidad y demencia”, explicó Alexandre.

Otro factor identificado en la investigación es la interacción entre el exceso de grasa abdominal, la deficiencia de vitamina D y la pérdida de memoria. La grasa visceral secuestra esa vitamina y reduce su disponibilidad en el organismo, con consecuencias tanto para el sistema motor como para el sistema nervioso central.

“Las personas con más grasa abdominal tienen mayor riesgo de deficiencia de vitamina D. Como esa hormona es esencial para la síntesis de proteínas y la fuerza muscular, su carencia debilita los músculos y reduce la masa muscular. Y dado que cumple un papel directo en la protección del tejido cerebral, su falta aumenta significativamente el riesgo de deterioro cognitivo en los adultos mayores”, detalló Alexandre en el comunicado de prensa.

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La inteligencia artificial busca llevar el diagnóstico temprano de demencia al sistema público de salud brasileño

Para trasladar estos hallazgos a la atención concreta dentro del Sistema Único de Salud (SUS) de Brasil, se creó recientemente en la UFSCar el Centro de Ciencias para el Desarrollo de Métodos Inteligentes en el SUS para el Tratamiento de Personas con Demencia (CCD-MIDEM), con apoyo de la FAPESP. La iniciativa integra herramientas de inteligencia artificial y biomarcadores para analizar datos de historias clínicas electrónicas y estudios de imágenes, con foco en la atención especializada a personas mayores.

“Los servicios públicos enfrentan enormes dificultades para realizar diagnósticos tempranos y diferenciales de los tipos de demencia, como la demencia vascular y el alzhéimer. Con inteligencia artificial, buscamos crear modelos predictivos capaces de indicar la probabilidad de ese diagnóstico desde las primeras consultas y definir la intervención multidisciplinaria más apropiada para cada etapa de la enfermedad”, destacó Alexandre.

El centro representa un puente entre los avances científicos en metabolismo y neurociencia del envejecimiento, y la capacidad real del SUS para traducir ese conocimiento en mejoras concretas para la población.