Bono, con el escudo de River

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Representantes de River Plate tuvieron contacto con el entorno de Yassine Bounou, el arquero de 35 años que actualmente defiende el arco de Al-Hilal en la Saudi Pro League y que hace años tiene al Millonario grabado en la memoria. El encuentro apuntó a explorar la viabilidad de incorporar al guardameta marroquí de cara al mercado de pases de 2027. Según pudo saber Infobae, su desembarco en junio de 2027 es una posibilidad concreta.

La movida no surgió de la nada. Hoy el titular indiscutido en el equipo que dirige Leonardo Ponzio es Santiago Beltrán, cuyo vínculo con River finaliza en diciembre de 2027. Si bien hay negociaciones en curso, todavía no hubo acuerdo. Y el portero de la selección argentina es seguido por varios gigantes de Europa, como el Atlético de Madrid.

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En ese contexto, Bounou encabeza la lista de posibles alternativas, en la que también figuran nombres como Juan Musso (Atlético de Madrid), Agustín Rossi (Flamengo) y Orlando Gill (Lille), pero es el arquero de la selección de Marruecos quien despierta mayor entusiasmo en las oficinas del club.

Por el momento, no hay ninguna oferta formal sobre la mesa. Los dirigentes de River tienen en claro que la negociación no será sencilla: Bounou tiene contrato con Al-Hilal hasta 2028, pero el factor emocional puede resultar clave.

El escenario más factible para concretar la operación es junio de 2027, cuando el arquero ingresaría en el último año de contrato con Al-Hilal y las condiciones para negociar podrían ser más flexibles.

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El periodista Amine Birouk aportó información clave al programa Guardia Alta sobre el estado de situación: “El equipo argentino ha hablado con el equipo saudí para conocer la disposición a negociar, sabiendo que Bounou está hablando con River y que es el sueño del portero marroquí de terminar su carrera en un club que ama”. Y agregó: “Por el momento el club saudí no tiene intención de vender al jugador, pero Bounou quiere ir a Buenos Aires, ama a River y quiere a la hinchada de River”.

Bounou y un amor por River que no es nuevo

El interés de Bounou por el Millonario no es un capricho del momento ni una declaración aislada. Desde que se convirtió en figura durante el Mundial de Qatar 2022, el arquero marroquí hizo pública su devoción por River y por Ariel Arnaldo Ortega, y en más de una ocasión reconoció su anhelo de vestir esa camiseta: “Ojalá pueda estar bien preparado”, llegó a decir. Consultado en reiteradas oportunidades sobre la posibilidad de atajar en Núñez, su respuesta fue siempre afirmativa.

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En la temporada actual, Bounou disputó 14 partidos entre la Saudi Pro League y la AFC Champions League, en los que recibió diez goles y mantuvo la valla invicta en ocho encuentros, con un total de 1.260 minutos en cancha. Es una de las figuras del equipo conducido por Simone Inzaghi.

Las negociaciones siguen abiertas. River ya dio el primer paso y el sueño compartido de que vista el buzo del Millonario se transformó en una posibilidad concreta.