La sonda de la NASA que estudia los límites del Sol

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A más de 12.800 millones de kilómetros de la Tierra, donde el viento solar pierde fuerza ante el material que ocupa el espacio entre las estrellas, el Sistema Solar deja detrás de sí una extensa estela. Esa región, llamada heliocola, no mantiene una forma fija. Un nuevo estudio reconstruyó sus cambios durante 14 años y mostró que su geometría responde, con demora, a los vaivenes magnéticos del Sol.

La investigación, encabezada por el Southwest Research Institute (SwRI), utilizó registros de la sonda Interstellar Boundary Explorer (IBEX) de la NASA entre 2009 y 2022. El equipo siguió las trayectorias de cuatro lóbulos que componen la cola de la heliosfera, la burbuja que protege a los planetas y separa la influencia solar del medio interestelar.

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El resultado aporta una serie temporal inédita sobre una zona imposible de visitar con una nave convencional. La heliocola se sitúa mucho más allá de Plutón y sus partículas tardan meses o años en llegar a los detectores terrestres. Sin embargo, IBEX logró construir un mapa indirecto de esa frontera a partir de átomos neutros energéticos.

La nave de la NASA, IBEX siguió durante catorce años la heliocola, la estela que deja la heliosfera cuando el viento solar encuentra el espacio interestelar (NASA)

El estudio, publicado en la serie suplementaria de The Astrophysical Journal, establece que la cola de la heliosfera modifica su intensidad, posición y contorno según el ciclo solar. El hallazgo permite contrastar los modelos que intentan explicar la forma del escudo solar y prepara el terreno para la misión sucesora IMAP, lanzada en septiembre de 2025.

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La heliosfera surge del choque entre dos corrientes de materia. Desde el Sol sale el viento solar, un flujo de partículas cargadas que atraviesa el espacio en todas direcciones. Del exterior llega el plasma interestelar, compuesto por gas, polvo, partículas y campos magnéticos de la galaxia. La presión de ambos entornos delimita una burbuja alrededor del sistema solar.

En la parte delantera de esa burbuja se encuentra la zona que enfrenta el avance del Sol por la Vía Láctea. Detrás aparece la heliocola, una prolongación que recuerda a la estela de una embarcación. Durante años, su aspecto despertó discusiones entre los especialistas. Algunos modelos plantearon una cola alargada; otros propusieron una estructura más compacta o dividida por el campo magnético interestelar.

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IBEX, un satélite del tamaño aproximado de una rueda de autobús, orbita la Tierra desde el 19 de octubre de 2008. Sus instrumentos no observan luz visible. Detectan partículas que nacen en regiones remotas y conservan información sobre los procesos físicos que encontraron durante su recorrido.

Cuatro lóbulos revelan una respuesta demorada frente al ciclo solar

IBEX fue lanzada en octubre de 2008 y elaboró el primer mapa completo de la heliosfera, una burbuja que marca el alcance de la influencia solar (NASA)

El instrumento IBEX-Hi registró átomos neutros energéticos, conocidos por la sigla ENA. Estas partículas aparecen cuando iones rápidos del viento solar toman electrones de átomos fríos del medio interestelar. El intercambio transforma a los iones en partículas sin carga eléctrica, capaces de avanzar en línea recta hacia el interior de la heliosfera.

Esa propiedad convierte a los ENA en mensajeros de un paisaje inaccesible. Al llegar a los sensores de IBEX, permiten inferir dónde se concentraba el plasma y con qué intensidad se movía. El satélite necesitó cerca de seis meses y numerosas órbitas para reunir imágenes de todo el cielo, por lo que sus mapas muestran la frontera solar como una distribución de emisiones de partículas.

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Los datos revelaron una figura semejante a un trébol de cuatro hojas. Dos lóbulos registran emisiones más altas de átomos neutros energéticos, mientras los otros dos presentan valores inferiores. La distribución depende de la dinámica del viento solar y de la fuerza del campo magnético interestelar, que empuja y orienta las partículas en las afueras de la heliosfera.

Los átomos neutros energéticos permiten medir a distancia regiones invisibles, viajan desde los confines solares hasta los instrumentos de IBEX (NASA)

Los lóbulos laterales alojan partículas de menor velocidad. En cambio, las regiones superior e inferior contienen partículas más rápidas. La estructura también muestra una leve rotación a medida que se aleja del dominio magnético del Sol, una señal de que el plasma comienza a alinearse con el campo de la galaxia local. El rasgo central del estudio no reside solo en esa forma, ya conocida por observaciones previas, sino en el seguimiento de su evolución. La comparación de los mapas entre 2009 y 2022 permitió asociar los cambios de cada lóbulo con un ciclo solar completo de alrededor de 11 años.

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El ciclo solar describe la oscilación de la actividad magnética de la estrella. En los mínimos solares, el campo presenta una configuración menos agitada y disminuye la cantidad de manchas, erupciones y eyecciones de material. Cerca del máximo, el magnetismo se vuelve más complejo y la actividad crece. Esa variación altera el viento solar que llega a los límites de la heliosfera.

“Los datos nos muestran que las emisiones de ENA de la cola aumentan, disminuyen y cambian de posición a medida que avanza el ciclo solar, con un desfase de algunos años”, afirmó Maher Dayeh, director sénior de la División de Ciencias Espaciales del SwRI y autor principal del trabajo.

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La misión registró una banda brillante de partículas en la frontera solar, una estructura que cambió de forma durante sus observaciones del cielo (NASA)

La demora resulta esperable por las enormes distancias involucradas. El viento solar necesita tiempo para alcanzar la heliocola; luego, los ENA generados allí recorren el camino de regreso hacia los detectores. Según la energía de cada partícula y la región de origen, ese viaje puede durar desde un mes hasta 11 años. Por eso, los mapas no retratan una reacción instantánea del límite solar, sino una respuesta acumulada.

El estudio pone fechas y trayectorias a esa respuesta. Cada lóbulo cambia de posición y de forma conforme avanza el ciclo, lo que permite separar las modificaciones vinculadas con la actividad del Sol de aquellas impuestas por el entorno interestelar. Esa distinción era uno de los problemas pendientes para los modelos de la heliocola.

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«Lo que estamos descubriendo es que el sol remodela la cola de la heliosfera de forma predecible», dijo Dayeh. «Estas trayectorias que hemos trazado proporcionan nueva información para que los modelos interpreten futuras observaciones de la heliocola».

Los mapas de IBEX preparan el trabajo de la misión IMAP

Los mapas de partículas de IBEX muestran cuatro lóbulos en la cola solar, sus cambios siguen con demora los ciclos magnéticos del Sol (NASA)

La historia científica de IBEX ya incluía otros resultados que cambiaron la imagen de los bordes del sistema solar. En sus primeros mapas de todo el cielo, la sonda identificó una banda brillante y sinuosa de emisiones de ENA. Esa “cinta” cruzaba la parte frontal de la heliosfera y no encajaba con las previsiones iniciales sobre la interacción entre el viento solar y el medio interestelar.

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Con el paso del tiempo, la banda modificó su forma y surgió una concentración semejante a un nudo. Esas variaciones indicaron que la frontera interestelar era más dinámica de lo previsto. IBEX también efectuó mediciones directas de hidrógeno, oxígeno y neón provenientes de fuera del sistema solar, datos que ayudaron a caracterizar el material que rodea al Sol.

Entre sus aportes figura además la revisión de una antigua hipótesis sobre una onda de choque frontal. Durante décadas, algunos científicos supusieron que la heliosfera producía una onda de choque delante de su avance por el medio interestelar, como ocurre alrededor de ciertos objetos que atraviesan un fluido. Las mediciones de IBEX cuestionaron esa posibilidad y sugirieron que las condiciones locales no alcanzan para formar esa estructura.

El ciclo solar dura cerca de once años y modifica el flujo de partículas que llega a los bordes de la heliosfera, según los datos de IBEX (NASA)

La sonda detectó también cambios en la dirección del viento interestelar. Las observaciones indicaron una variación cercana a siete grados durante cuatro décadas. La causa aún no cuenta con una explicación definitiva, aunque el dato puede reflejar modificaciones en el entorno galáctico que atraviesa el sistema solar.

Los resultados sobre la heliocola llegan en un momento de relevo tecnológico. La Interstellar Mapping and Acceleration Probe (IMAP) opera desde septiembre de 2025 a unos 1,6 millones de kilómetros de la Tierra, en dirección opuesta al Sol. La misión reúne 10 instrumentos dedicados a estudiar las fronteras heliosféricas, el viento solar y las partículas energéticas que influyen en el clima espacial.

IMAP aprovecha el mismo principio de observación remota mediante ENA, pero cuenta con capacidades diseñadas para obtener mapas más detallados. Uno de sus equipos, el Experimento Compacto de Composición de Iones Duales, construido por SwRI, analiza partículas que van desde el viento solar hasta aquellas asociadas con tormentas solares.

La nueva misión podrá comparar sus mediciones con el registro acumulado por IBEX. Ese archivo cubre un ciclo solar completo y parte del siguiente, una referencia clave para reconocer qué patrones se repiten y cuáles obedecen a condiciones particulares del entorno interestelar.

El mapa de trayectorias de los cuatro lóbulos ofrece, en ese sentido, un marco temporal para las observaciones futuras. Cuando IMAP detecte un cambio en la heliocola, los científicos podrán evaluar si corresponde a la propagación de una variación solar, a una reconfiguración del campo magnético exterior o a la combinación de ambos factores.