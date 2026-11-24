El EAME creció 1,1% mensual en septiembre, pero la mejora no alcanzó para revertir la caída del trimestre.

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La Argentina cayó en recesión técnica luego de que la actividad económica registrara dos trimestres consecutivos de caída, según los datos publicados este martes por el Indec. El resultado abrió el debate público sobre qué ocurrió exactamente, qué significa y qué consecuencias puede traer para el país.

Lo cierto es que el análisis económico suele distinguirse entre dos conceptos que, aunque parecen iguales, miden fenómenos distintos: la recesión técnica y la recesión general. La diferencia entre ambos resulta clave para entender el alcance real de una caída en la actividad y evitar lecturas apresuradas sobre el rumbo de la economía.

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Se habla de recesión técnica cuando el Producto Interno Bruto (PIB) —descontada la inflación— cae durante dos trimestres consecutivos respecto del trimestre anterior. Se trata de una regla o convención estadística sencilla y rápida de detectar apenas se publican los datos oficiales de cuentas nacionales, pero que mira únicamente el resultado agregado de la producción de bienes y servicios.

El límite de ese criterio es que puede reflejar una foto parcial. Una economía puede registrar dos bajas trimestrales seguidas por factores puntuales —como una sequía en el agro o un freno transitorio en la construcción— sin que eso implique un deterioro generalizado en el mercado laboral o en los ingresos de las familias.

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La recesión general, en cambio, supone una caída más profunda, extendida y sostenida en el conjunto de la actividad. Para identificarla no alcanza con observar el PIB: se analiza la evolución del empleo, el poder adquisitivo de los salarios, el consumo de los hogares, la producción industrial y el nivel de ventas en el comercio.

De este modo, un país puede atravesar una recesión técnica sin llegar a una recesión general si el resto de los indicadores logra sostenerse o comienza a recuperarse en el corto plazo. A la inversa, cuando la contracción se prolonga en el tiempo y golpea de forma simultánea al trabajo y al consumo, el freno deja de ser una mera referencia estadística y pasa a sentirse en toda la economía.

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En el caso de Argentina, los números del Indec muestran que la actividad económica nacional cayó por dos trimestres consecutivos, por lo que cumple con la definición de “recesión técnica”. Si al mismo tiempo se dan o no las condiciones para hablar de una recesión más profunda, es otra discusión.

Cómo se llegó a la recesión técnica en Argentina

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del Indec mostró que la actividad creció 1,1% en septiembre frente a agosto, en la serie desestacionalizada. Sin embargo, ese avance no alcanzó para revertir el resultado del tercer trimestre, que quedó por debajo del segundo, luego de que el PIB ya hubiera retrocedido 0,6% entre abril y junio. Con dos trimestres seguidos de caída, se cumplió la condición de la recesión técnica.

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La cifra oficial del PIB del tercer trimestre se conocerá el 16 de diciembre. Para que modifique el escenario, el organismo tendría que hacer revisiones de gran magnitud sobre lo ya publicado. Es que, en términos mensuales, la actividad se contrajo 2,8% en julio y subió 0,1% en agosto, por lo que septiembre tendría que haber crecido cerca de 8,5% para que el promedio del trimestre igualara al anterior. El mayor avance mensual de 2026 fue de 2,7%, en marzo.

El EMAE también permite ver cómo se distribuyó el resultado entre los sectores. En septiembre, la actividad quedó 1,2% por debajo del mismo mes de 2025, aunque en lo que va del año acumula una suba de 1%. De las 15 ramas relevadas, solo cinco crecieron en la comparación interanual. Entre ellas se destacaron la explotación de minas y canteras (11,1%), electricidad, gas y agua (4%) y la construcción (3,5%), que en conjunto sumaron 0,6 puntos porcentuales a la variación anual.

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La explotación de minas y canteras fue una de las actividades que más creció en los últimos doce meses. (Reuters)

Las otras diez ramas retrocedieron. La pesca tuvo la baja más pronunciada, de 48,6%, seguida por la intermediación financiera, con 11,5%, y la industria manufacturera, con 1,8%. Esas tres actividades restaron 1,1 puntos porcentuales al resultado general.

Qué esperan el Gobierno y los analistas

El ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció días atrás que no se cumplió su pronóstico de los “mejores 18 meses” para la economía. Lo atribuyó a la guerra en Medio Oriente y a la incertidumbre política por una eventual vuelta del kirchnerismo. Aun así, sostuvo que desde agosto hay una recuperación y que continuará hasta fin de año.

Las proyecciones privadas también se ajustaron. En el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, los analistas esperaban a comienzos de año una expansión de 3,5% para 2026, pero en la encuesta de fines de octubre esa cifra bajó a 0,7 por ciento. Los consultados prevén, de todos modos, un rebote de 2% en el cuarto trimestre.

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El economista de Fundación Libertad, Facundo Beltramone, indicó que el contexto internacional también fue adverso, ya que, según el Banco Mundial, dos de cada tres economías recortaron su proyección de crecimiento para 2026. Sin embargo, remarcó que la revisión en Argentina fue bastante mayor que el promedio mundial, por lo que también pesaron factores locales. Para 2027, el REM proyecta un crecimiento de 2,1%, lo que permitiría encadenar tres años consecutivos de expansión por primera vez desde el período 2006-2008.