ARCHIVO: El 73 % de las instalaciones hoteleras en Cuba permanecen cerradas tras una caída del 65,7 % en la llegada de viajeros internacionales entre enero y octubre. (EFE/ Ernesto Mastrascusa)

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El turismo en Cuba atraviesa el peor desplome de su historia reciente. Entre enero y octubre de este año, la isla recibió apenas 507,083 turistas internacionales, una caída interanual del 65.7 % frente al mismo período del año anterior, según los últimos datos divulgados por la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).

El deterioro se acentuó durante el mes pasado, cuando solo arribaron 29,376 viajeros. Estas cifras confirman el colapso de una de las tres principales fuentes de divisas del país, muy lejos de los récords de 4.6 y 4,2 millones de visitantes alcanzados en 2018 y 2019 durante el llamado “deshielo” diplomático con Estados Unidos.

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El desglose estadístico de la ONEI evidencia un retroceso abrupto en todos los mercados clave para la industria turística cubana:

Comunidad cubana en el exterior: Se ubicó como el principal grupo emisor con 132.390 viajeros, aunque sufrió una contracción del 32 % respecto al año previo.

Canadá: Históricamente el primer mercado turístico de la isla, cayó un 78.2 % hasta los 130,253 visitantes, afectado por la cancelación de vuelos directos.

Estados Unidos: Aportó 50,268 viajeros, lo que representa una disminución interanual del 47,3 %.

Europa y América Latina: Rusia registró una caída superior al 78 % (21,822 turistas), mientras que Argentina retrocedió más de un 60 % (15,347) y México más de un 40 % (26.421). Además, grandes turoperadores europeos como TUI y Dertour retiraron a Cuba de sus catálogos para la temporada alta de invierno.

Cuba recibió apenas 507.083 visitantes extranjeros en los primeros diez meses del año, una cifra muy distante de los más de cuatro millones registrados antes de la pandemia (Cortesía: ONEI).

En el ámbito hotelero, el régimen cubano reconoció que siete cadenas extranjeras abandonaron el país ante el temor a represalias financieras y la caída de la demanda. Estas compañías gestionaban el 46% de las más de 80,000 habitaciones disponibles en el territorio nacional. Como consecuencia, el 73 % de las instalaciones hoteleras permanecen cerradas, mientras el sector enfrenta miles de puestos de trabajo en paro o subempleo.

Apagones, crisis de combustible y deterioro interno

Más allá de las tensiones externas, el desplome turístico responde a una profunda crisis estructural interna que ha deteriorado la calidad de los servicios y la seguridad en el destino.

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El sistema electroenergético nacional sufre una parálisis crónica debido a la obsolescencia de sus centrales termoeléctricas, la falta de mantenimiento e inversión y el desabastecimiento de combustible. En los últimos meses, el déficit de generación eléctrica ha superado de forma recurrente los 1,700 y hasta los 2,000 megavatios en horario pico, provocando apagones diarios de larga duración en gran parte del país.

Esta crisis energética repercute directamente en la experiencia del visitante. Los cortes eléctricos interrumpen el suministro de agua potable al paralizar las estaciones de bombeo, afectan la conservación de alimentos y obligan a restringir servicios básicos en comercios y restaurantes.

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El deterioro de los servicios básicos y los apagones diarios han restado atractivo a La Habana y otros polos turísticos frente a destinos competidores del Caribe. EFE/Ernesto Mastrascusa

A ello se suma el deterioro del transporte público, que registra una drástica reducción de viajes por falta de carburante, y un repunte de la inseguridad ciudadana y los hurtos asociados a los apagones prolongados y la escasez generalizada, factores que han llevado a países como Alemania a endurecer sus alertas de viaje desaconsejando visitar la isla.

Reformas de emergencia con alcance limitado

Para intentar contener el colapso y atraer capital, el Ejecutivo de La Habana aprobó en junio un paquete de 176 medidas económicas enfocadas en flexibilizar la operación del sector.

No obstante, analistas y operadores internacionales coinciden en que estas reformas administrativas resultan insuficientes para revertir la tendencia a corto plazo. Sin una solución estructural a los apagones, el abastecimiento de combustible, la conectividad aérea y el deterioro de los servicios básicos, el destino cubano sigue perdiendo competitividad frente a otros polos del Caribe como Cancún o Punta Cana, que continúan captando el flujo de viajeros internacionales que antes elegían la isla

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