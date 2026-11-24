Roxana Baldetti permanece sobre una camilla en el interior de una ambulancia durante su asistencia en torre de tribunales. (Diario de Centroamérica)

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La exvicepresidenta guatemalteca Roxana Baldetti recibió este martes 24 de noviembre un dispositivo de vigilancia electrónica en la Torre de Tribunales, una medida que permitirá controlar su ubicación mientras continúa con arresto domiciliario por razones humanitarias dentro del caso Agua Mágica y enfrenta otros procesos penales y patrimoniales.

Baldetti llegó en una ambulancia de los Bomberos Municipales, trasladada en camilla después de cumplir una cita médica programada en el Hospital General San Juan de Dios. Tras la diligencia, volvió a su residencia en el mismo vehículo.

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La colocación del brazalete se produjo luego de que el Juzgado de Mayor Riesgo C ordenara el uso del sistema de monitoreo telemático. Personal de la Unidad de Control Telemático del Ministerio de Gobernación instaló el equipo en una de sus piernas y le explicó las condiciones que deberá cumplir durante la vigencia de la medida.

La resolución que habilitó el arresto domiciliario fue emitida por la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo en el expediente conocido como Agua Mágica. La autorización se basó en un dictamen favorable de disponibilidad y factibilidad técnica, que concluyó que el dispositivo podía utilizarse en el caso de la exfuncionaria.

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Roxana Baldetti permanece sobre una camilla en el interior de una ambulancia durante su comparecencia a torre de tribuanales. (Diario de Centroamérica)

La vigilancia electrónica y las restricciones para Baldetti

El equipo es propiedad del Ministerio de Gobernación y Baldetti tiene prohibido rayarlo, mancharlo o modificarlo. También fue advertida de que no puede retirarlo, cortarlo ni alterar su funcionamiento.

Las sanciones por manipular el sistema podrían superar los 10 años de prisión y contemplar multas mayores a Q 50 mil. Las consecuencias legales también alcanzarían a quienes colaboren con la alteración del dispositivo.

La exfuncionaria deberá pagar por adelantado el servicio de vigilancia electrónica el día 25 de cada mes. Durante la instalación, manifestó que aceptaba las instrucciones impartidas por el personal del ministerio.

El procedimiento se desarrolló después de una serie de resoluciones vinculadas con su situación de salud y su traslado a prisión. El juez Eduardo Orozco, a cargo de la carpeta judicial del caso Cooptación del Estado, había ordenado su retorno a un centro penitenciario, pero la instrucción no se concretó por la falta de una unidad especializada para trasladarla.

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La jueza Abelina Cruz Toscano, titular del Juzgado de Mayor Riesgo D y suplente temporal de Orozco, adelantó el lunes 16 de noviembre una cita médica de Baldetti en el Hospital General San Juan de Dios. Luego de que la exvicepresidenta salió del centro asistencial, dispuso que regresara a su residencia.

Durante la jornada judicial, Baldetti cuestionó el beneficio de permanecer en su domicilio, según medios locales. La vigilancia electrónica busca supervisar sus desplazamientos mientras se desarrollan las diligencias pendientes en su contra.

Roxana Baldetti permanece sobre una camilla en el interior de una ambulancia durante su comparecencia a torre de tribuanles. (Diario de Centroamérica)

Bienes bajo análisis y cuatro causas penales abiertas

Después de la colocación del brazalete, Baldetti debía presentarse ante el Juzgado de Extinción de Dominio, dirigido por Delmar González. Allí se esperaba el comienzo de las conclusiones de un expediente sobre bienes que habrían sido adquiridos mediante actividades ilícitas durante su gestión como funcionaria pública.

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El proceso involucra dos inmuebles, un automóvil, una moto acuática y once cuentas bancarias en quetzales y dólares. Entre los bienes relacionados con la exvicepresidenta también figuran doce cuentas bancarias que superarían los Q 6 millones.

La causa patrimonial se suma a otros procedimientos de extinción de dominio en los que el Estado guatemalteco absorbió fincas, helicópteros y empresas de cartón vinculadas con distintas estructuras de corrupción.

Baldetti fue condenada en octubre de 2018 a 15 años y seis meses de prisión por asociación ilícita, fraude y tráfico de influencias. La sentencia correspondió al caso Agua Mágica, centrado en irregularidades en el uso de fondos destinados a la limpieza del lago de Amatitlán.

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Además de esa condena, permanece vinculada a cuatro procesos penales: La Línea, Terminal de Contenedores Quetzal, Cooptación del Estado y Registro de Información Catastral. La medida sustitutiva le permite afrontar esas causas fuera de prisión, bajo la supervisión del control telemático instalado en Tribunales.