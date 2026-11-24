La conductora sigue al lado de su marido mientras se recupera de su operación (Video: DDM-América TV)

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Este domingo, Mariano Chihade recibió el alta y regresó a su casa para continuar allí con su recuperación. El productor y esposo de Mariana Fabbiani había sido sometido a una intervención quirúrgica el pasado 18 de noviembre en el Instituto Fleni, tras varios días de estudios y seguimiento médico. Su estado de salud había despertado preocupación luego de que le detectaran una imagen nodular en su cerebro.

Por esta situación, Fabbiani se alejó de la conducción de su programa para permanecer junto a su pareja durante todo momento, acompañarlo en su recuperación y estar presente para sus hijos. Y tuvo varios reemplazos: primero Martín Candalaft, después Mauro Szeta y, en la edición de este martes por la tarde, Ángel de Brito, quien fue elegido para ocupar el rol. El conductor abrió el programa con un mensaje dirigido a su amiga y colega.

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“Hola, hola, hola. Bienvenidos a DDM, ¿cómo les va? Acá estoy hoy de reemplazo. Le mando un beso a Mariana, a Mariano, por supuesto. Estuve charlando hoy un poco con ellos. Por suerte está todo bien”, comenzó diciendo el conductor de LAM (América TV). Y siguió: “Ya algo se contó, así que bueno, vamos a estar unos días reemplazando a Mariana distintas personas de acá del canal. Así que un beso grande. Por suerte Mariana ya aclaró en sus historias que está todo bien”, expresó De Brito al comienzo del programa.

Luego, el conductor continuó: “A los médicos. Mariano está súper bien, ya quiere trabajar, ya está hinchando, así que bueno, nada, con calma. En el Fleni los trataron bien. El Instituto de Diagnóstico también, que es muy bueno. Así que nada, vamos a arrancar el programa, porque tenemos un montón de temas”.

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El periodista Ángel de Brito habla durante la emisión del programa de televisión DDM frente a la escenografía del estudio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué había dicho Mariana Fabbiani sobre la salud de su esposo

Tras conocerse el alta, Fabbiani había utilizado sus redes sociales para compartir la noticia y agradecer las muestras de apoyo recibidas durante la internación. “¡Ya en casa! Paso por acá porque necesito agradecer profundamente las infinitas muestras de amor que en estos días estamos recibiendo. Nos sentimos muy conmovidos y acompañados. Mariano está evolucionando muy bien y encarando esta etapa de recuperación con mucha fuerza”, había escrito la conductora en sus historias de Instagram.

Mariana Fabbiani y su pareja, Mariano Chihade, posan vestidos de blanco junto a sus dos hijos al aire libre frente a una piscina iluminada

En el mismo mensaje, agradeció al equipo del Instituto Fleni: “Quiero dar las gracias al Fleni por su excelente y cariñosa atención. Con profesionalismo y humanidad nos ayudaron a atravesar este momento tan difícil”.

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Luego destacó especialmente la labor del neurocirujano Andrés Cervio —“por su magia, por sus manos sabias y su seguridad”— y la del doctor Ignacio Previgliano, quien los acompañó desde el primer momento. También reconoció al director médico de la sede Belgrano, Hernán Cohen Arazi, y a cada uno de los enfermeros que participaron de la atención.

La conductora cerró su publicación con un agradecimiento al público que estuvo pendiente de su familia durante los últimos días. “Ahora a sanar, descansar y mirar hacia adelante”, concluyó Fabbiani, en lo que marcó el inicio de la etapa de recuperación de Chihade en su domicilio.

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Las emotivas palabras de Mariana Fabbiani por el alta médica de su esposo, Mariano Chihade (Instagram)

Mariana Fabbiani agradeció a toda la gente que rezó por la salud de su marido, Mariano Chihade (Instagram)

La salud de Mariano Chihade

Chihade había ingresado al centro médico para realizarse estudios programados. Una resonancia magnética cerebral había detectado una imagen nodular y, a partir de ese hallazgo, los profesionales avanzaron con nuevas evaluaciones antes de definir la intervención. En el parte que se conoció previamente, la institución había indicado que el productor se encontraba “clínicamente estable” y acompañado por su familia.

El 18 de noviembre, los médicos realizaron la intervención quirúrgica. Más tarde, el parte oficial informó que el procedimiento se había desarrollado “sin complicaciones” y que el paciente permanecía en recuperación. También se indicó que presentaba una evolución favorable después de la cirugía. En los días posteriores, desde el entorno de Chihade comunicaron que su estado respondía a lo esperado por los profesionales. La información llevó tranquilidad mientras continuaba internado en el Instituto Fleni. Finalmente, este domingo recibió el alta y pudo regresar a su casa junto a su familia.

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