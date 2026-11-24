El modelo de la Clínica Mayo estima la probabilidad de deterioro cognitivo a cinco y diez años en personas asintomáticas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que en 2021 unos 57 millones de personas vivían con demencia en todo el mundo y que cada año se suman casi 10 millones de casos nuevos. El Alzheimer es la forma más frecuente y representa entre el 60% y el 70% de esos diagnósticos, según datos del organismo internacional. Frente a esa magnitud, la detección temprana se convierte en una prioridad médica global, aunque hasta ahora las herramientas disponibles eran costosas, invasivas o de difícil acceso para la mayor parte de la población.

Un nuevo estudio de la Clínica Mayo cambia parte de esa ecuación. Mediante un marcador en sangre combinado con la edad, el sexo y el perfil genético del paciente, es posible estimar cuántas probabilidades tiene una persona sin síntomas de desarrollar deterioro cognitivo, es decir, una pérdida progresiva de memoria y capacidades mentales, en los próximos cinco o 10 años.

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El hallazgo se centra en la tau fosforilada 217 (p-tau217), una proteína que el organismo vuelca al torrente sanguíneo cuando el cerebro comienza a acumular amiloide, la sustancia cuya presencia en exceso es una marca característica del Alzheimer.

La Organización Mundial de la Salud calcula que unos 57 millones de personas vivían con demencia en el mundo en 2021 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta ahora, medir esa acumulación requería tomografías PET cerebrales, procedimientos de alto costo y baja disponibilidad, o punciones lumbares. El nuevo enfoque traslada esa capacidad de anticipación a una extracción de sangre, con implicaciones directas para la prevención a gran escala, según un estudio publicado en JAMA Neurology.

La relevancia del avance no reside únicamente en la tecnología, sino en lo que hace con ella: en lugar de limitarse a indicar si un análisis es positivo o negativo para patología amiloide, el modelo genera una estimación personalizada del riesgo, con porcentajes concretos según el perfil de cada persona. Es la diferencia entre un semáforo y una hoja de ruta.

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El marcador sanguíneo se combina con edad, sexo y genética para calcular el riesgo individual

El estudio analizó datos de 1.644 participantes sin deterioro cognitivo del Estudio de Envejecimiento de la Clínica Mayo y otros 534 de la Iniciativa de Neuroimágenes de la Enfermedad de Alzheimer (ADNI, por sus siglas en inglés). Todos tenían entre 60 y 90 años, contaban con mediciones de p-tau217 en sangre, pruebas genéticas y evaluaciones cognitivas periódicas a lo largo del tiempo.

A partir de esos datos, los investigadores construyeron un modelo que cruza el nivel de p-tau217 con la edad, el sexo y la presencia del alelo APOE e4, una variante genética que eleva el riesgo de Alzheimer.

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La presencia de la proteína p-tau217 en la sangre refleja la acumulación patológica de amiloide en el cerebro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados muestran diferencias marcadas según el perfil de cada persona. El caso de una mujer de 75 años sin APOE e4 ilustra el alcance del modelo: con un nivel relativamente bajo de p-tau217, su riesgo estimado de deterioro cognitivo leve a cinco años era del 5%; con un nivel elevado, ese riesgo trepaba al 16%. A 10 años, la brecha se ampliaba del 12% al 35%.

La edad, además, amplifica el efecto del marcador. Según se detalla en el estudio, ante el mismo nivel elevado de p-tau217, el riesgo estimado de pérdida cognitiva a cinco años oscilaba entre el 6% a los 65 años y el 37% a los 85 años.

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El objetivo es brindar una estimación personalizada del riesgo de desarrollar deterioro cognitivo que sea más significativa que simplemente indicar si un análisis de sangre es positivo o negativo para patología amiloide, afirmó Alicia Algeciras-Schimnich, investigadora de medicina de laboratorio y patología de la institución y primera autora del estudio, según el comunicado de prensa.

El trabajo extiende al análisis de sangre una metodología antes reservada a las neuroimágenes

El antecedente directo de este estudio es una línea de investigación previa del centro que utilizaba tomografías PET cerebrales para medir amiloide y predecir el declive cognitivo futuro. La novedad es que ese mismo enfoque metodológico, calcular un riesgo porcentual con años de anticipación, se traslada ahora a un marcador en sangre, menos invasivo y aplicable en poblaciones mucho más amplias.

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La validación externa del modelo se realizó con los datos del ADNI, donde también se confirmó la asociación entre niveles más elevados de p-tau217 y mayor riesgo de pérdida cognitiva.

La investigación analizó los registros de 1.644 pacientes de la Clínica Mayo y 534 participantes de la iniciativa ADNI (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una persona puede querer saber: ¿cuál es mi riesgo de desarrollar deterioro cognitivo en los próximos cinco o diez años, y cómo cambia ese riesgo con este análisis de sangre?, indicó Ronald Petersen, neurólogo y director del Estudio de Envejecimiento de la Clínica Mayo, en el comunicado de prensa. Si las terapias dirigidas a prevenir el Alzheimer resultan efectivas, esos números podrían volverse muy importantes en las decisiones de tratamiento, agregó.

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Dos ensayos en curso, AHEAD 3-45 y TRAILBLAZER-ALZ 3, están evaluando si las terapias dirigidas al amiloide pueden retrasar la aparición de síntomas antes de que estos se manifiesten. Ambos utilizaron marcadores sanguíneos para identificar a sus participantes, lo que subraya la función creciente de pruebas como la p-tau217 en las etapas más tempranas de la enfermedad.

El riesgo expresado en cifras da contexto clínico y permite decisiones más informadas

El riesgo absoluto le da contexto clínico al resultado del marcador biológico, señaló Clifford Jack Jr., neurorradiólogo de la Clínica Mayo y autor principal del estudio, según el comunicado institucional. Este tipo de información podría ayudar a que pacientes y médicos tengan conversaciones más informadas sobre los posibles beneficios y riesgos del tratamiento, si llegaran a estar disponibles opciones preventivas, añadió.

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Los investigadores señalan que la prueba de biomarcadores todavía no cuenta con recomendación de uso en personas sin síntomas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para entender qué mide el análisis, conviene conocer qué le ocurre a la tau en el cerebro afectado por el Alzheimer. En condiciones normales, esa proteína cumple funciones estructurales dentro de las neuronas.

A medida que la enfermedad avanza, incorpora grupos de fosfato en su estructura química, se desprende de las células y pasa al líquido que rodea al cerebro y, en menor medida, a la sangre. Detectar esa versión modificada, la p-tau217, es una señal indirecta de que el proceso patológico ya está en marcha, aunque todavía no haya síntomas visibles.

Los propios investigadores señalaron que el modelo requerirá estudios adicionales en poblaciones más diversas y con otras versiones del análisis, y precisaron que la prueba de marcadores biológicos de Alzheimer no está recomendada actualmente para personas sin síntomas cognitivos.

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