Un estudio del CNIC vinculó la presencia de placas de colesterol en las piernas y el cuello con la aterosclerosis coronaria silenciosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La aterosclerosis puede afectar distintas zonas del sistema arterial: cuando se forman placas de colesterol en las arterias, suelen extenderse a más de un territorio del organismo, según un nuevo estudio.

Esta enfermedad detectada en las carótidas y las femorales se asoció con la presencia, gravedad y carga de placas en las arterias coronarias, incluso antes de que aparezcan síntomas cardiovasculares.

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Un análisis del estudio PESA, liderado por el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC) y cuyo investigador principal es el doctor Valentín Fuster, concluyó que las lesiones en el cuello y las piernas pueden alertar sobre enfermedad silenciosa en el corazón.

La investigación, publicada en JACC: Cardiovascular Imaging, examinó la relación entre placas detectadas mediante ecografía vascular 3D y la aterosclerosis coronaria observada con tomografía computarizada con contraste. El hallazgo refuerza la idea de que el trastorno no se limita a una arteria concreta, sino que puede afectar simultáneamente distintos territorios del sistema arterial.

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Entre los participantes de mediana edad sin síntomas ni antecedentes cardiovasculares, el 12 % tenía placas de colesterol no calcificadas en las arterias coronarias. Más del 90 % de ese grupo ya presentaba placas en las arterias periféricas, es decir, en las carótidas y las femorales, que pueden evaluarse mediante ecografía vascular.

Los expertos del CNIC a cargo del estudio. En el centro, el doctor Valentín Fuster, investigador principal (Foto: CNIC)

El estudio PESA nació hace más de una década con el objetivo de observar de manera simultánea diversos territorios arteriales. Valentín Fuster, director general del CNIC, afirmó: “El estudio PESA nació con la convicción de que la aterosclerosis es una enfermedad de la persona, no de un vaso concreto. Para comprenderla, había que estudiarla de forma simultánea en múltiples territorios arteriales”.

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El doctor Fuster dijo el año pasado en su paso por Buenos Aires: “Prevenir las enfermedades cardiovasculares y las demencias sólo se podrá lograr a partir de un cambio cultural”. A sus 82 años, el experto es director del Instituto Cardiovascular del hospital Mount Sinai de Nueva York (Estados Unidos), profesor universitario, referencia del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares en Madrid, investigador prolífico y un gran comunicador en salud.

La Clínica Mayo de Estados Unidos explicó que la ateroesclerosis es la acumulación de grasas, colesterol y otras sustancias dentro de las arterias y sobre sus paredes. “Esta acumulación se llama placa. La placa puede causar el estrechamiento de las arterias y el bloqueo del flujo sanguíneo. La placa también puede reventarse y dar lugar a un coágulo sanguíneo”, señaló la entidad.

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Y concluyó: “Aunque la ateroesclerosis con frecuencia se considera una afección cardíaca, puede afectar las arterias de cualquier parte del cuerpo. Esta afección se puede tratar, y los hábitos de un estilo de vida saludable pueden ayudar a prevenirla”.

Las placas sin calcio y la enfermedad coronaria temprana

Más del noventa por ciento de los participantes con placas no calcificadas en el corazón presentó también lesiones arteriales periféricas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aterosclerosis subclínica consiste en la acumulación de placas de colesterol en las arterias antes de que se manifiesten los primeros síntomas. Durante años, la valoración del riesgo se concentró en el territorio afectado: las lesiones coronarias se vinculaban con el infarto de miocardio y las carótidas con el infarto cerebral o ictus.

Los resultados del PESA (Progression of Early Subclinical Atherosclerosis), cuestionan esa división. “Nuestros datos muestran que la placa en las arterias carótidas y femorales y la placa coronaria son manifestaciones de un mismo proceso biológico subyacente y están estrechamente relacionadas”, explicó Inés García Lunar, cardióloga del CNIC y primera autora del trabajo.

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El método más extendido para buscar aterosclerosis silenciosa en el corazón es el escáner coronario sin contraste, que permite identificar calcio en las arterias. Aunque utiliza radiación, es una prueba relativamente sencilla porque no exige administrar medicación ni contraste por vía intravenosa.

Valentín Fuster afirmó que la aterosclerosis constituye una afección general del individuo y no un problema exclusivo de un vaso sanguíneo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, los depósitos de calcio aparecen en etapas más avanzadas de la enfermedad. Las placas iniciales, que todavía no se han calcificado, solo pueden detectarse mediante un escáner coronario con contraste, un procedimiento que requiere mayor preparación y complejidad.

“La ausencia de calcificación en las coronarias es tranquilizadora, pero no descarta la presencia de aterosclerosis en su fase más temprana, cuando las placas todavía no se han calcificado”, señaló Ana García-Álvarez, cardióloga del CNIC y coautora de la investigación.

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La especialista sostuvo que la ecografía vascular aporta información adicional en esos casos.

La ecografía de cuello y piernas como herramienta preventiva

Los expertos destacaron que la ecografía ofrece una alternativa sin radiación para guiar la prevención del colesterol y la presión arterial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ecografía vascular 3D permite observar las cuatro principales arterias periféricas: las dos carótidas y las dos femorales. Virginia Mass, experta en ultrasonido vascular y coautora del trabajo, indicó que la adquisición de las imágenes puede realizarse en cinco minutos y que el análisis demora menos de un minuto con herramientas de inteligencia artificial supervisadas por un experto.

Los datos también estimaron la capacidad de esta técnica para identificar enfermedad coronaria: por cada cinco personas evaluadas con ecografía vascular se detecta, en promedio, un caso de placa coronaria calcificada. Por cada ocho estudios se identifica un caso de placa coronaria no calcificada.

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Borja Ibáñez, director científico del CNIC y colíder del trabajo, sostuvo que la técnica ofrece una alternativa sin radiación para detectar tempranamente la enfermedad aterosclerótica en personas asintomáticas. También planteó que la prevención primaria y el control de factores como el colesterol o la presión arterial podrían basarse en la identificación de enfermedad silenciosa mediante una ecografía sencilla.