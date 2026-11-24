El Consejo de Ministros advirtió que estructuras criminales continúan operaciones mediante comunicaciones cifradas y redes sociales. (Foto: Ministerio de Seguridad)

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El Salvador prolongó otra vez el régimen de excepción, una medida que comenzó hace más de cuatro años y que seguirá vigente al menos hasta el 26 de diciembre. La Asamblea Legislativa aprobó la nueva extensión con 57 votos a favor, tras una solicitud presentada por el Gobierno del actual mandatario Nayib Bukele.

El decreto entrará en vigor el 27 de noviembre de 2026 y extenderá por 30 días las facultades extraordinarias que las autoridades utilizan en su estrategia contra las pandillas. La medida mantiene suspendidas tres garantías constitucionales: el derecho de defensa, el plazo máximo de la detención administrativa también la inviolabilidad de la correspondencia y las telecomunicaciones.

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Eso implica que las fuerzas de seguridad podrán mantener detenidas a personas por más tiempo antes de que comparezcan ante un juez y que las autoridades conservarán atribuciones especiales para intervenir comunicaciones, bajo las condiciones establecidas en el régimen si se tiene sospecha de vínculos con estructuras criminales.

La discusión se desarrolló en la plenaria número 136 de la Asamblea Legislativa de El Salvador. La iniciativa fue incorporada a la agenda con dispensa de trámites, a pedido del diputado oficialista Cristian Guevara, y luego recibió el respaldo mayoritario del pleno.

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una nueva prórroga del régimen de excepción a solicitud del Gobierno de Nayib Bukele. (Foto cortesía)

Una “receta” que nació tras una escalada de homicidios

El régimen de excepción fue decretado por primera vez el 27 de marzo de 2022, después de una jornada de violencia atribuida a las pandillas que dejó decenas de homicidios en el país. En aquel momento, el Gobierno sostuvo que enfrentaba una alteración grave del orden público y pidió a los diputados suspender garantías constitucionales para ampliar el margen de acción de policías, militares y fiscales.

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El Gobierno sostiene que persisten las redes criminales

Durante la lectura de la iniciativa, el Consejo de Ministros argumentó que aún existen estructuras vinculadas con pandillas que operan mediante comunicaciones cifradas, redes sociales y servicios de mensajería o entrega.

Las autoridades afirmaron que se están desarrollando investigaciones sobre las nuevas metodologías aplicadas por extorsionistas, narcomenudeo y mecanismos de financiamiento de grupos criminales. Según el Gobierno, algunos miembros de esas estructuras se encuentran fuera de El Salvador, desde donde buscarían transmitir órdenes o mantener contacto con integrantes que permanecen en el país.

Las autoridades también alertaron sobre intentos de reclutar a menores de edad y de crear grupos juveniles que adopten símbolos, rituales y formas de organización de las pandillas.

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La prórroga plantea que el mantenimiento de las restricciones permitirá a la Policía Nacional Civil (PNC), la Fuerza Armada y la Fiscalía General de la República (FGR) continuar con labores de inteligencia, capturas e investigaciones.

El decreto legislativo registra más de 1.377 días sin homicidios y más de 12.500 personas condenadas durante la administración actual. (Foto: Gustavo Villatoro, Ministro de Justicia y Seguridad)

Las cifras que respaldan la extensión

El Gobierno atribuye al régimen una reducción sostenida de los homicidios y una disminución de la actividad de las pandillas. En el decreto aprobado por los diputados se informó que las autoridades han detenido a más de 93,694 personas señaladas de vínculos con estructuras criminales desde el inicio de la medida.

El documento también asegura que el país acumuló más de 1,377 días sin homicidios durante la actual administración. Además, indica que la Fiscalía abrió 593 causas contra integrantes de organizaciones criminales y que más de 12,500 personas recibieron condenas.

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La nueva vigencia del régimen comenzará el 27 de noviembre y se extenderá hasta el 26 de diciembre, con la posibilidad de que el Ejecutivo solicite otra prórroga si sostiene que continúan las condiciones que justificaron su aplicación.