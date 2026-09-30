Salud

Médula ósea: cómo funciona el tejido que produce las células de la sangre y qué ocurre cuando falla

Desde la infancia hasta la adultez, esta parte del organismo atraviesa cambios que pueden modificar su actividad. Señales de alerta, métodos de diagnóstico y alternativas de tratamiento frente a los principales trastornos

Corte longitudinal de un hueso sobre fondo claro que muestra el tejido esponjoso interno y varias células sanguíneas rojas y violetas.
La médula ósea ocupa el espacio interno de los huesos y produce las células principales de la sangre (Imagen Ilustrativa Infobae)
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En el interior de los huesos funciona una fábrica silenciosa que no se detiene: la médula ósea. Allí se originan las células de la sangre que llevan oxígeno a los órganos, colaboran en la defensa frente a infecciones y ayudan a frenar una hemorragia.

Aunque suele aparecer en conversaciones sobre trasplantes y enfermedades graves, su actividad forma parte de la vida cotidiana. La Ohio State University detalla cómo trabaja este tejido, qué cambios pueden revelar un trastorno y cuáles son las alternativas disponibles para tratarlo.

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Los huesos grandes concentran la mayor cantidad de este tejido

La médula ósea ocupa el espacio interno de los huesos y tiene una textura esponjosa. Está distribuida en todo el esqueleto, pero se encuentra en mayor proporción en zonas como la cadera.

En ese lugar viven las células madre, que dan origen a los componentes de la sangre. Como los glóbulos rojos, los blancos y las plaquetas tienen un tiempo de vida limitado, el organismo necesita renovarlos de forma permanente.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las células sanguíneas intervienen en el transporte de oxígeno, la respuesta inmune y la coagulación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando esa producción disminuye o se altera, el efecto puede sentirse en distintas funciones al mismo tiempo. La persona puede tener menos oxígeno disponible para sus tejidos, una respuesta más débil ante microorganismos o mayor facilidad para sangrar.

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Cada tipo de célula cumple una función diferente

Los glóbulos rojos trasladan oxígeno desde los pulmones hacia el resto del cuerpo. Si su cantidad baja de manera importante, puede aparecer anemia, que suele manifestarse con cansancio, debilidad, mareos o falta de aire.

A su vez, los glóbulos blancos participan en la respuesta contra infecciones. Los neutrófilos actúan principalmente frente a bacterias, mientras que los linfocitos B y T intervienen sobre todo en la defensa ante virus.

Estos últimos tienen otra tarea relevante: conservan una memoria que permite al organismo responder con mayor eficacia frente a infecciones que ya atravesó y ante ciertos agentes incluidos en las vacunas.

Glóbulos rojos, elementos fundamentales en la corriente sanguínea, capturados bajo el microscopio. Una exploración fascinante en el universo de la biología, ciencia y cuidado médico. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los glóbulos rojos trasladan oxígeno a los órganos, los blancos combaten infecciones y las plaquetas detienen la pérdida de sangre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las plaquetas completan el proceso. Se agrupan cuando hay una lesión y ayudan a formar un coágulo para limitar la pérdida de sangre. Si escasean, pueden aparecer hematomas sin motivo aparente, sangrados de nariz o encías y pequeños puntos rojizos o violáceos sobre la piel.

Por esa razón, una producción adecuada de células sanguíneas es necesaria para mantener el transporte de oxígeno, las defensas y la coagulación. Según la guía de Ohio State University, una falla en cualquiera de estos mecanismos puede dar lugar a síntomas que requieren evaluación médica.

La médula activa disminuye con el paso de los años

La proporción de tejido que fabrica células sanguíneas cambia a medida que avanza la edad. En la infancia, la mayor parte de la médula tiene esa capacidad. Con el tiempo, una porción de ese espacio es reemplazada por grasa.

Como referencia general, los especialistas calculan la cantidad de médula activa al restar la edad de una persona a 100. Así, a los 40 años, cerca del 60 % conservaría la función de producir células de la sangre.

La parte activa recibe el nombre de médula roja. En cambio, la que contiene más grasa se conoce como médula amarilla. Este cambio es habitual y, por sí solo, no indica la presencia de una enfermedad.

Figura humana semitransparente que expone el esqueleto, la pelvis y los fémures cortados con la médula ósea roja visible en su interior.
Las infecciones frecuentes, el agotamiento constante y los sangrados inexplicables constituyen señales de alerta en la producción de sangre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los trastornos pueden tener causas muy distintas

Entre los problemas que afectan a la médula ósea se encuentran los cánceres de la sangre, como las leucemias y los linfomas. En esas enfermedades, algunas células no maduran como deberían o se multiplican de manera anormal, lo que dificulta la formación de componentes sanos.

También existen trastornos hereditarios, asociados a cambios genéticos que suelen detectarse durante la niñez. Otros aparecen a lo largo de la vida y pueden estar relacionados con infecciones, determinados medicamentos o alteraciones del sistema de defensas. En ciertos casos, no es posible establecer una causa.

Las infecciones frecuentes, el agotamiento persistente, la falta de aire, los moretones fáciles y los sangrados inexplicables son señales que justifican una consulta. Ninguno confirma por sí solo un diagnóstico, pero puede orientar la búsqueda de un problema en la producción de sangre.

Un hemograma puede ser la primera señal de alerta

El hemograma es un análisis que mide la cantidad y las características de las células sanguíneas. Por eso, suele ser el primer estudio que permite detectar valores fuera de los parámetros esperados.

Si los resultados sugieren una alteración, el equipo de salud puede solicitar una biopsia. El procedimiento consiste en extraer una pequeña muestra, por lo general del hueso de la cadera, para examinarla en el laboratorio.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El hemograma analiza las células de la sangre y la biopsia analiza muestras tomadas directamente del hueso para confirmar diagnósticos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunas afecciones también pueden identificarse mediante estudios de sangre que buscan cambios genéticos concretos. La elección de cada prueba depende de los síntomas, los antecedentes y la valoración de los profesionales.

El tratamiento se define según el origen del problema. Puede consistir en controlar una infección, suspender un medicamento que afecte la producción celular, realizar transfusiones o indicar fármacos que regulen las defensas. En enfermedades específicas, también pueden utilizarse quimioterapia o medicamentos dirigidos.

Los trasplantes actuales recurren con frecuencia a células obtenidas de la sangre

Un trasplante puede ser una opción cuando la médula deja de funcionar de forma irreversible o ante determinados cánceres de la sangre. Aunque la denominación más conocida es trasplante de médula ósea, muchos procedimientos actuales utilizan células madre recolectadas de la circulación del donante.

Para obtenerlas, se administran medicamentos que favorecen su paso temporal desde el interior de los huesos hacia la sangre. Luego se las extrae mediante un proceso similar a una donación, sin necesidad de retirar tejido óseo.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La escasez de nutrientes como hierro, ácido fólico o vitamina B12 altera la producción celular y exige supervisión médica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ohio State University recomienda conversar pronto con el equipo médico cuando un diagnóstico podría requerir esta alternativa. Esa instancia permite evaluar la disponibilidad de donantes y determinar cuál es el procedimiento más apropiado para cada persona. La posibilidad de recurrir a donantes no emparentados amplió las opciones para muchos pacientes.

Por último, una alimentación variada ayuda a sostener la formación normal de células sanguíneas. La falta de hierro, ácido fólico o vitamina B12 puede generar manifestaciones similares a las de algunos trastornos de la médula.

Antes de consumir suplementos, conviene consultar con un profesional, ya que el exceso de ciertos nutrientes también puede causar efectos adversos.

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