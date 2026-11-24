El Super Bowl LXI llegará a cientos de salas de cine IMAX mediante una alianza entre ESPN, The Walt Disney Company y la NFL. (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

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El Super Bowl LXI llegará a las pantallas de cine mediante un acuerdo entre ESPN, The Walt Disney Company, la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) e IMAX. La iniciativa permitirá que los aficionados sigan el campeonato en cientos de complejos cinematográficos de distintos mercados, en una opción que se sumará a las transmisiones tradicionales.

El anuncio fue realizado el 23 de noviembre de 2026 y contempla una presentación que reunirá el partido, el espectáculo musical de medio tiempo y la cobertura deportiva previa y posterior. La propuesta también será el mayor evento en vivo proyectado en su historia, según calificó IMAX.

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La exhibición se enmarca en la primera transmisión del campeonato a cargo de ESPN desde que comenzó sus operaciones en 1979. El acuerdo no sustituirá las emisiones televisivas ni las plataformas digitales, sino que incorporará una alternativa presencial para quienes quieran seguir el encuentro en una pantalla de gran formato.

Fecha, países y horario de la función en IMAX

La exhibición del Super Bowl LXI en IMAX se realizará el domingo 14 de febrero de 2027 en cientos de complejos de Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y Brasil. Las funciones tendrán lugar durante una sola jornada y estarán basadas en la señal principal de ESPN.

Según el comunicado de las compañías, la presentación comenzará a las 18:00 ET, y tendrá una duración superior a cuatro horas. El horario corresponde al inicio de toda la cobertura cinematográfica, que incluirá los contenidos previos, el partido y los programas posteriores.

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El encuentro se disputará en el SoFi Stadium de Inglewood, California, sede confirmada por la NFL. El recinto albergará por segunda vez el campeonato, después de recibir el Super Bowl LVI en 2022.

Aunque las empresas anunciaron la participación de cientos de pantallas pero no informaron el número exacto de salas ni las ciudades incluidas.

La exhibición cinematográfica del evento deportivo abarcará complejos de Estados Unidos, Brasil, Australia y Nueva Zelanda. (AP Foto/Brynn Anderson)

Contenidos de la función: partido, medio tiempo y cobertura deportiva

La presentación cinematográfica reproducirá la señal principal de ESPN, por lo que los espectadores podrán seguir el partido con la narración y el análisis del equipo de Monday Night Football. Los encargados de la cobertura serán Joe Buck, Troy Aikman, Lisa Salters y Laura Rutledge.

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El contenido no se limitará al desarrollo deportivo. La función también incorporará los programas previos al encuentro, el espectáculo de medio tiempo y la cobertura posterior, con una duración total superior a cuatro horas.

La propuesta forma parte de una colaboración entre Disney, ESPN, la NFL e IMAX para ampliar las opciones para seguir el campeonato. Las compañías no informaron si las salas tendrán contenidos adicionales o diferencias respecto de la señal convencional.

Tampoco se anunciaron condiciones especiales para las funciones, como paquetes grupales o actividades complementarias. Esos detalles dependerán de la información que publiquen los complejos participantes cuando se acerque la fecha del evento.

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JAY-Z encabezará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LXI

El Apple Music Super Bowl LXI Halftime Show tendrá como protagonista a JAY-Z, quien fue confirmado para la presentación el 26 de octubre de 2026 por Apple Music, la NFL y Roc Nation. El artista cuenta con 25 premios Grammy y será el encargado de encabezar el espectáculo musical.

Su actuación también formará parte de la transmisión que llegará a las salas IMAX. De esta manera, los espectadores podrán seguir el mismo espectáculo de medio tiempo incluido en la señal principal de ESPN, sin que se haya anunciado una producción musical exclusiva para los cines.

Hasta el momento, no se han divulgado detalles sobre el repertorio ni sobre posibles artistas invitados. Tampoco se confirmó qué canciones integrarán la presentación o si habrá participaciones especiales.

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La producción ejecutiva del espectáculo estará a cargo de Roc Nation, mientras que Hamish Hamilton será el director, según informó la NFL en el anuncio de octubre.

El artista JAY-Z encabezará el espectáculo de medio tiempo bajo la dirección de Hamish Hamilton y la producción ejecutiva de Roc Nation. (REUTERS/Mike Segar/File Photo)

Televisión, streaming y emisiones alternativas en Estados Unidos y el exterior

Los aficionados también podrán seguir el campeonato por televisión y las plataformas digitales. En Estados Unidos, la transmisión principal estará disponible por ESPN y ABC, mientras que Disney+ ofrecerá la señal en inglés y español. Univision tendrá una presentación independiente en español.

La distribución internacional tendrá un alcance diferente según el servicio. Disney informó que Disney+ transmitirá el encuentro en más de 55 mercados internacionales, entre ellos América Latina de habla hispana, Brasil, el Caribe, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda. Las señales lineales de ESPN, por su parte, llegarán a más de 130 países y territorios.

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También habrá emisiones alternativas para distintos públicos:

ESPN2: presentará el encuentro con Peyton Manning y Eli Manning.

ESPNU: ofrecerá una cobertura especial con Pat McAfee.

NFL Network: transmitirá una versión con estadísticas avanzadas de Next Gen Stats.

Disney+, ESPN App, Disney Channel y Disney XD: distribuirán Star Wars Funday Football, una versión animada del partido ambientada en el universo de Star Wars.

Estas opciones tendrán narraciones y formatos propios, por lo que no todas reproducirán exactamente la misma presentación. La exhibición IMAX, en cambio, utilizará la transmisión principal de ESPN.

Entradas disponibles desde enero de 2027

Los boletos para las funciones IMAX estarán disponibles a partir de enero de 2027, según lo previsto por las compañías.

Hasta el anuncio del 23 de noviembre, no se habían informado los precios, las fechas exactas de apertura de la venta ni las condiciones de compra. Tampoco se había publicado el listado definitivo de salas, por lo que todavía no es posible identificar todos los establecimientos que ofrecerán la función.

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Las empresas adelantaron que los materiales promocionales comenzarán a aparecer en los cines durante la semana de Acción de Gracias en Estados Unidos. La campaña permitirá dar a conocer la iniciativa antes de que se habilite la adquisición de entradas.

Ken Potrock, presidente de integración de grandes eventos de The Walt Disney Company, destacó que la colaboración permitirá ampliar la experiencia colectiva de los aficionados. Rich Gelfond, director ejecutivo de IMAX, también señaló que el formato de gran pantalla ofrece características adecuadas para un acontecimiento deportivo de alcance internacional.