El cardenal Víctor Manuel Fernández habla del diario del Papa Francisco

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El cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, reveló que el diario personal del papa Francisco será publicado de forma póstuma tras un pedido que el pontífice le hizo en vida: “El propósito del libro es la edificación del lector”. El volumen reúne apuntes espirituales y reflexiones privadas que permiten conocer una nueva dimensión del sumo pontífice, que hasta ahora permanecía desconocida.

En una entrevista con Vatican News, Fernández relató cómo conoció la existencia de esos escritos durante una conversación reservada con Francisco en la residencia de Santa Marta. Y adelantó algunos de sus contenidos.

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¿Cómo se enteró de la existencia del diario y por qué decidió publicarlo?

Una tarde estaba en Santa Marta con el papa Francisco, en la parte de su escritorio personal. En la sala de al lado estaba uno de sus secretarios. Hablábamos reservadamente sobre la posibilidad de preparar un documento que estableciera qué hacer si el papa perdía irreversiblemente la conciencia. Eso luego no avanzó.

En ese contexto, él me mostró un espacio donde había tres documentos, un libro y una agenda que me llamó la atención. Vi que los documentos estaban subrayados por él. Cuando abrí la agenda, vi que la usaba como un diario, pero en ese momento no pude leer nada. Allí me dijo Francisco: “De esto verán ustedes”. No recuerdo exactamente las otras palabras que usó, pero sí la expresión “que sea para edificación”. Es decir, me estaba pidiendo que, llegado el momento, diera lo que podía servir a la gente para su edificación.

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Cuando fue elegido el papa León, no lo quise molestar con este tema, pero después de unos meses me preocupé y dije: “¿Quién sabe dónde estará ese material? ¿En qué manos puede caer? ¿O no será que desaparece?”. Entonces fui a contarle al papa León sobre aquella conversación y que me sentía en cierta obligación de cumplir con este mandato. El papa León mostró curiosidad. Dos días después encontró la caja donde estaban estos textos que Francisco me había mostrado e inmediatamente me la mandó para que pudiera hacer este trabajo.

En la primera página se explica que el objetivo del diario es la edificación espiritual del lector. ¿Qué significa eso?

El propósito del libro es la edificación personal del lector, la edificación espiritual de quien lee, porque esta fue la palabra que usó el papa Francisco: edificación. Es decir, algo que haga bien, que construya a la persona que lo lee.

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Faltan en el libro pequeños detalles sobre cuestiones prácticas menores, horarios de reuniones o cosas que él debía recordar. Por ejemplo, ir al dentista mañana. Son cosas que no ofrecen una información útil ni ayudan a comprender al papa. Pero la mayor parte del diario tiene frases y pequeñas narraciones que muestran el corazón de Francisco y ofrecen estímulos para cada uno de nosotros. Entonces, entra en lo que él me había pedido.

La selección póstuma de textos reúne reflexiones íntimas de Francisco sobre su fe, la piedad popular, la dignidad humana y una crisis espiritual atravesada entre 2021 y 2022 (Foto AP/Andrew Medichini, archivo)

Cuando abrí la caja y empecé a leer el diario, me sorprendí. Quedé shockeado, porque había información que yo nunca había escuchado, ni de los demás ni en la boca de él. No chimentos, sino datos indispensables para entender el alma de Francisco de primera mano.

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En un primer momento dudé si publicar o no algunas informaciones, porque eran cosas demasiado íntimas. Pero al final decidí hacerlo. Me dije: “Pueden impactar, pero son cosas que mueven el alma, te mueven a hacerte grandes preguntas”. Y eso es algo que sirve para la edificación.

¿Por qué no se ha publicado el diario en su totalidad? ¿Se informó al papa León XIV de esta publicación y de esta decisión?

El libro publicado contiene todo lo que vale la pena, aun cosas muy picantes y cosas desestabilizadoras, sin esconder nada. Todo está organizado por temas, porque eso ayuda mejor a aprovechar el contenido.

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Faltan solamente algunas frases o párrafos que no agregan nada. A veces son párrafos que repiten algo que dijo antes, o cuando habla de cosas íntimas de personas que todavía viven. Eso no está incluido. De todos modos, esos párrafos no aportan nada y él tampoco habría querido hacerlos públicos.

Fernández afirma que Francisco pidió que sus anotaciones sirvieran “para edificación” y que León XIV facilitó el acceso al material tras su elección

Finalmente, hay muchas partes escritas con unos signos extraños que son como jeroglíficos que inventó él. Evidentemente, son cosas que no quería que alguien leyera en el futuro y debemos respetar esa voluntad. Pero aun con dudas, mi decisión fue colocar todo lo posible. Cuando tuve dudas, decidí incluirlo igualmente.

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No faltan detalles interesantes, como cuando cuenta una conversación con Merkel o cuando se queja de algunos argentinos o de alguna persona ya muerta. El papa León estuvo inmediatamente de acuerdo con todo y también consideró que publicar solamente los textos podía confundir a lectores que no conocen a Francisco. Entendió que era mejor acompañarlos con comentarios míos que narraran el contexto para comprender mejor esas frases.

Francisco se muestra en el diario con rasgos místicos. Escribe sobre visiones espirituales, sobre las miradas de María. ¿Qué significan? ¿Le había hablado alguna vez de ello?

Francisco cuenta cosas simples y bellas sobre sus experiencias espirituales de contacto personal con Jesús o con María. Dice: “Me sonrió, me habló con la mirada, me adormecí en su presencia de amor”. Él nunca hablaba de estas cosas tan íntimas. Te podía hablar de sus convicciones personales, aun de cosas polémicas sobre cuestiones sociales, políticas y pastorales, pero no de su experiencia espiritual personal. Eso era muy exclusivo suyo.

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Esto confirma por qué es indispensable publicar estos textos. Pero no son solamente cosas agradables. También cuenta cómo en algunas ocasiones encontró el demonio. Describe los ojos tentadores, el ronquido de su voz y otras narraciones que están todas incluidas en el diario, pero de las cuales él nunca hablaba.

Francisco tuvo visiones concretas del diablo, como usted ha dicho. ¿Puede explicarnos el alcance y el significado de estas visiones del demonio citadas en el diario?

Es interesante notar que, sobre sus visiones del demonio y otras cosas estremecedoras, él mismo nos cuenta el contexto en que ocurrieron y eso lo veremos en el libro. Esto del demonio aparece incluso en el último párrafo de todo el diario, como si fuera una revisión de toda su vida.

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Uno podría tomar estas cosas como cosas de la imaginación o solo como detalles que provocan miedo, susto, pero su significado es muy hondo. Indican momentos que Dios permitía, donde él se sentía llamado a salir de la superficialidad, a entrar en lo más profundo de la vida, a recuperar el sentido de su existencia.

Nosotros por fuera lo veíamos sonriente, alegre, de buen humor, haciendo bromas, pero por dentro estaban estas experiencias que le decían: “Debes estar atento. Recuerda para qué debes vivir. Tómate muy en serio tu misión, es cosa seria. No pierdas el verdadero rumbo”. Este era el sentido de las experiencias del demonio.

Los escritos personales de Francisco quedaron organizados por temas, con la exclusión de notas prácticas, referencias privadas a terceros y fragmentos cifrados

Del diario se desprende una crisis espiritual que Francisco sitúa entre 2021 y 2022. Habla de aridez, desolación, tiempo oscuro. ¿Es la primera vez que tenemos noticia de una crisis espiritual de un papa? ¿Cuál es su significado?

Francisco tuvo esa fuerte crisis espiritual en 2021 y 2022. Impresiona porque uno no se lo imaginaba. Él mismo solía interpretar las crisis, los momentos duros y las tentaciones como una preparación para algo muy importante. Dios te prepara, te purifica, te orienta.

Pero esta crisis interior que vivió Francisco no lo preparó para una misión más grande o para algo exteriormente llamativo. Lo preparó para alcanzar la verdadera paz interior, el sentido más alto de su vida. Y para llegar a la síntesis más hermosa de su espiritualidad: el abandono total en los brazos del Señor, que te lleva a respetar la dignidad de los demás.

No es que Francisco no era un hombre espiritual antes de la crisis que vivió, sino que gracias a esta crisis su espiritualidad llegó a su mejor síntesis. Yo no conozco antecedentes de un documento papal que tenga como fundamento una experiencia tan intensa. En el libro cuento algunas cosas que ayudan a entender esta crisis.

Francisco supera la crisis espiritual con una confianza total en el Señor. En el libro usted cita los dos últimos documentos de Francisco: C’est la confiance y Dilexit nos. ¿Qué significado tienen y cómo se relacionan con las páginas del diario?

Los dos últimos documentos de Francisco son producto de la superación de su gran crisis. Son la expresión de esta última etapa de su vida, donde Dios lo había purificado y lo había transformado. Por eso, los documentos anteriores de su pontificado deberían interpretarse a la luz de estos dos, que son los textos de madurez de Francisco.

Estoy hablando de la exhortación sobre Santa Teresita, C’est la confiance, un documento que pasó por varios borradores, porque Francisco no se convencía: no le gustaba, no era lo que quería. Hasta que se llegó al texto final, que pone un fuerte acento en la confianza total en el amor de Dios.

El otro es su última encíclica, Dilexit nos, sobre el amor de Cristo. En los dos hay que observar que la experiencia de la confianza plena en el amor de Dios está íntimamente ligada a la preocupación por los hermanos.

El cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, relata cómo recibió el encargo de publicar el diario personal del papa Francisco (REUTERS/Yara Nardi)

En el diario se pone de manifiesto la gran estima que Francisco siente por la piedad popular, que él mismo practica. ¿Qué se desprende del diario sobre el Bergoglio devoto?

En el diario vemos que el papa Francisco no solo amaba la piedad popular, la vivía y la practicaba como uno más. De esa forma, se unía al pueblo más sencillo, se conectaba íntimamente con el pueblo simple, pero al mismo tiempo nos ayuda a captar el valor y el sentido de la piedad popular.

Por ejemplo, esa costumbre de poner un papelito con una súplica debajo de la imagen de San José, él la explica. Era un modo de no poner la confianza en las propias fuerzas, de reconocerse necesitado. Y él lo llama contemplación pasiva. Lo mismo hay que decir de los momentos en que iba a la Salus Populi Romani a dejarse abrazar en la presencia de la Madre.

Entre los documentos privados de Francisco ha encontrado documentos eclesiásticos fundamentales para Bergoglio, subrayados por él mismo. ¿Puede decirnos cuáles son y qué subrayado le ha llamado más la atención?

Además del diario, en la caja estaban los documentos que él guardaba subrayados. Son tres: Evangelii nuntiandi, de Pablo VI, que él amaba, y dos documentos del episcopado latinoamericano, Puebla y Aparecida.

De todas las cosas que él subrayaba, hay algunas que quiero destacar. Una es una frase de Virgilio: “Hay lágrimas en las cosas”, que tenía en un cuadro en Santa Marta. Porque esa frase era una invitación que él sentía a la compasión frente al drama de la gente, a las angustias del pueblo, una profunda compasión.

Pero esto expresaba una convicción indestructible de Bergoglio: la inmensa dignidad de cada ser humano, la infinita dignidad de los pobres, de los discapacitados, de los migrantes, de los presos. Cada uno es inmensamente digno y yo me quiero tomar en serio su dolor. Esta es una convicción que forjó su vida y su corazón.

Por eso, en el documento de Puebla él subraya una frase donde dice: “El compromiso fundamental de la Iglesia, el compromiso fundamental es una audaz profesión cristiana y una eficaz promoción de la dignidad humana”. Quiero destacar la unión de las dos cosas que Francisco remarca: el anuncio y la dignidad humana. Hay quienes han querido presentar a Francisco como un político sin fe. Insisto en que subrayaba la unión de las dos cosas.

La publicación póstuma del diario incluye anotaciones sobre Jesús, María, la piedad popular y la confianza de Francisco en el amor de Dios.

Y en Aparecida remarca particularmente la necesidad de transmitir una experiencia de fe junto a la lucha por la dignidad humana. La frase que remarca dice: “La experiencia religiosa. Ofrecer a todos los fieles un encuentro personal con Cristo, una experiencia religiosa profunda e intensa, un anuncio kerigmático que lleve a la conversión”.

¿Con qué sentimientos entrega este libro a los lectores de todo el mundo?

El primero, frente a Francisco, como diciendo: “Aquí está, te cumplí”. Me costó decidirme porque durante mucho tiempo no hablé de Francisco. Después de su muerte, muchos periodistas me pidieron un testimonio personal y no quise escribir sobre mi relación con él.

Por un lado, era cobardía, porque veía que andaba dando vuelta gente violenta con la profunda alegría de poder enterrarlo a Francisco. Pero, por otra parte, no encontraba las palabras justas. En realidad, este libro me permite hacerlo hablar a él, hacer que resuene una voz suya, de Francisco, una voz que no habíamos escuchado así y que nos vuelve a sorprender.

También debo decir que es un modo de reivindicarlo frente a algunas críticas muy injustas. Y el diario habla por sí solo.

¿Hay alguna página que le haya conmovido más personalmente?

Del diario de Francisco muchas cosas me impactaron, pero me vuelven a la memoria dos párrafos que se complementan entre sí. El primero es este: “Anoche vi la entrada del infierno, la seducción pagana con todas sus fuerzas. Me aterró. La seducción pagana es fuerte, pero en ella no cabe la esperanza”.

Y el segundo, que lo complementa, es este: “Sentí con certeza que el Señor me amó con predilección. Fue un largo rato en que el Señor me manifestó el amor que me tiene. Lo sentí como si fuera el colchón que me rodeó y me salvó de la desintegración”.