Valentín Fuster, el mejor cardiólogo del mundo: “Comer mejor, moverse más y atender las emociones pueden cambiar el destino del corazón y el cerebro”

El doctor Valentín Fuster reconocido cardiólogo mundial y director del Mount Sinai Heart de Nueva York habló con Infobae sobre la prevención de las enfermedades cardiovasculares (Jaime Olivos)

El prestigioso cardiólogo de origen catalán Valentín Fuster y referente indiscutido de la cardiología mundial, pasó esta vez por Buenos Aires solo 24 horas. Lo hizo para dar una conferencia magistral en el IV Simposio Internacional cardiovascular organizado por la Fundación Favaloro.

La emoción le ganó la voz en el comienzo. “Admiré profundamente al doctor René Favaloro, adónde su nombre y su legado me convoque, siempre estaré”, dijo, y en la ovación que siguió se percibía algo más que cortesía: era un reconocimiento entre iguales.

Fuster recordó a su colega y mentor René Favaloro, de quien tiene los mejores recuerdos y aprendizajes.

“Prevenir las enfermedades cardiovasculares y las demencias sólo se podrá lograr a partir de un cambio cultural”. A sus 82 años, el doctor Valentín Fuster es muchas cosas a la vez, es director del Instituto Cardiovascular del hospital Mount Sinai de Nueva York (Estados Unidos), profesor universitario, referencia del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares en Madrid, investigador prolífico y un gran comunicador en salud.

Fuster se empeña en derribar la distancia entre el consultorio y la vida cotidiana. En su conferencia magistral de 40 minutos abordó las claves para disminuir los factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares (ECV), hoy la principal causa de mortalidad y morbilidad en el mundo; y su creciente preocupación por las demencias neurodegenerativas.

“La ciencia, la salud y la educación son los tres pilares para trabajar, especialmente con los niños y jóvenes”, afirmó Fuster, presidente también de la Fundación Internacional SHE (Sciencie, Health and Education), que tiene la misión de integrar la investigación con la promoción de la salud a través de la educación.

El eximio cardiólogo indicó que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo, y su prevención depende de cambios culturales y educación temprana.

“Hay un aumento de la población mundial, hay más expectativa de vida. Hay más diabetes y obesidad también. Y el gasto sanitario está aumentando. Por eso debemos impulsar más la prevención de estas enfermedades desde temprana edad”, remarcó el experto. ¡Nunca es tarde!

En diálogo con Infobae, Fuster explicó: “La salud del corazón depende, no sólo de avances tecnológicos, innovación científica o descubrimientos farmacológicos (polipíldoras, inyectables), sino también de la encrucijada entre cultura, consumo y educación".

Y mencionó que el 80% de las enfermedades y accidentes cardiovasculares y cerebrovasculares ocurren en países con economías medias y bajas, muy probablemente por la falta de acceso y adherencia a los tratamientos.

Fuster, acompañado por las autoridades de la Fundación Favaloro, en el Hotel Intercontinental, donde se desarrolló el simposio. En la foto con Liliana y Laura Favaloro; Roberto Favaloro, cirujano cardiovascular y Roxana Mehran, profesora de Mount Sinai en Investigación Clínica y Resultados Cardiovasculares.

—Doctor Fuster, usted elabora una trilogía “ciencia, salud y educación”, para encarar la ofensiva contra las enfermedades cardiovasculares, la principal causa de muerte en todo el mundo, pero difícil de asimilar porque las cifras recrudecen, ¿Qué hacemos entonces frente a factores de riesgo que son prevenibles?

—Dr. Valentín Fuster: La solución solo la encontraremos si creamos una verdadera cultura preventiva desde edades tempranas. Yo sí creo en la gente joven. Por una parte hay una fuerza económica que presiona hacia la prevención. Por otra, las sociedades actuales optan por caminos autodestructivos.

Si no apuntamos a la prevención desde el principio, solo correremos detrás de la enfermedad. Uno quiere cambiar todo, pero hay que focalizar en el inicio de la vida (de 0 a 20 años). Creo que es el punto más fundamental.

Longevidad

Los buenos hábitos de salud como el ejercicio físico y la buena alimentación previenen las ECV (Imagen ilustrativa Infobae)

La sala aún guardaba silencio expectante cuando se lanzó sobre el tema central: la obsesión contemporánea por la longevidad y el reverso de esa carrera. “La medicina se ha encarecido muchísimo y esto obliga a priorizar la prevención. Pero vivimos en una sociedad de consumo que va justo en sentido contrario”, explicó.

—Frente a la cuestión de la longevidad en este siglo XXI, la ciencia está haciendo mucho para que vivamos más, pero ¿viviremos mejor?

—Dr. Fuster: Ese es justamente el gran dilema. La longevidad solo importa si es sana. Hoy, los accidentes cerebrovasculares están aumentando en el mundo, en parte porque la gente vive más años. Pero también crecen los factores de riesgo: obesidad, presión alta, colesterol. Al final, el problema es cultural. Los medios de comunicación pueden y deben jugar un papel central.

El concepto de edad biológica frente a la edad cronológica cobró interés en la investigación sobre el envejecimiento. La metilación celular y la actividad de enzimas como las SIRT3 parecen regular el proceso de envejecimiento, y se exploran intervenciones farmacológicas para influir en la longevidad y la salud cerebral.

El estudio PESA mostró que la aterosclerosis comienza a los 30 años, mucho antes de que se presenten síntomas clínicos o signos visibles de enfermedad (Jaime Olivos)

Médula ósea

¿Por qué usted mencionó que en poco tiempo todos hablaremos de la médula ósea?

—Dr. Fuster: La médula ósea es un órgano fundamental en los aspectos cardiovasculares, y su rol en la inflamación ha sido subestimado. Hay factores de riesgo que la afectan directamente, y me sorprende que no se le haya dado más importancia.

Desde la médula ósea, como una especie de factoría, salen células fundamentales que provocan inflamación en el organismo. Todos hoy hablan de inflamación, pero nada se sabe de dónde salen ésas células que inflaman. Pues salen de la médula ósea.

El papel de la médula ósea en la enfermedad cardiovascular cobra relevancia gracias a estudios con tomografía por emisión de positrones y resonancia magnética en 900 individuos. La interacción entre el colesterol y los monocitos derivados de la médula ósea puede desencadenar procesos inflamatorios que favorecen la progresión de la enfermedad.

El síndrome metabólico y el sedentarismo potencian la hiperactividad de la médula ósea, mientras que la actividad física ejerce un efecto protector

Además, de la exposición de Fuster y otros prestigiosos cardiólogos, la Fundación Favaloro también mostró el arte que allí se promueve (Jaime Olivos)

Cuando los factores de riesgo persisten -obesidad, sedentarismo, colesterol alto, hipertensión arterial, diabetes, entre otros-, los monocitos pueden autodestruirse, liberando sustancias como el factor tisular y las metaloproteinasas, que contribuyen a los eventos cardiovasculares agudos.

Un elemento de defensa decide hacer lo contrario cuando no puede sacar el gran contenido de colesterol de la arteria, que es una descompensación.

Por eso digo que todos hablaremos de la médula ósea y de su rol en ser una especie de usina de inflamación para el organismo.

Factores como colesterol elevado y presión arterial alta entre los 20 y 40 años predicen mejor que en edades tardías el riesgo de eventos cardiovasculares, dijo Fuster (Jaime Olivos)

- Usted habló del empoderamiento del paciente, que disponga de información para tomar mejores decisiones sobre su salud. Utilizar dispositivos portátiles, diagnósticos inmediatos, control personal de su salud...pacientes midiéndose la carótida y la arteria femoral con un aparato sencillo. ¿Estamos muy lejos de esto?

—Dr. Fuster: No, estamos muy cerca.

De hecho, ya hemos realizado estudios en doce mil individuos usando estos diversos dispositivos, y pronto serán accesibles a nivel público. Hoy puedo hacer un electrocardiograma desde mi propio teléfono. Justo viniendo aquí, en el avión, una persona se descompuso. Saqué mi dispositivo portátil, conecté los dedos de la persona, y en segundos tenía el resultado en la pantalla.

El asombro de la anécdota le sirvió a Fuster para pavimentar una certeza: la tecnología, bien orientada, democratiza la prevención y puede ser transformadora. Pero nunca sustituirá el cambio de mentalidad. El cambio cultural.

—¿Qué le diría a los Gen Z, esa franja de “0 a 20 años que, paradójicamente, sabe más de cambio climático que de nutrición o movimiento, para promover una vida saludable?

—Dr. Fuster: Todo importa y nunca es tarde, la polución, las desigualdades socio-económicas y culturales, el clima. Pero si queremos impacto real, debemos ser concretos. Hablar de la importancia de la obesidad, la presión arterial, el colesterol. Las grandes causas no deben eclipsar lo indispensable.

La prevención en salud se libra en las aulas, las redes y el scroll del celular

La educación en los menores y la creación de buenos hábitos saludables, previenen muchas enfermedades cardiovasculares en la adultez (Freepik)

Para Fuster, la batalla contra las enfermedades cardiovasculares no solo se libra en los hospitales. También se juega en las aulas donde se educa, en los hogares donde se forman hábitos, en el plato de cada comida y hasta en el scroll del celular.

“La enfermedad cardiovascular puede empezar de manera silenciosa a los 30 años, mucho antes de que aparezcan síntomas”, sostuvo Fuster. Esta conclusión surge de investigaciones como el estudio PESA, un proyecto que sigue a más de 4.000 personas durante dos décadas, aplicando las tecnologías médicas más avanzadas para observar cómo evolucionan las arterias con el tiempo.

“Tras 12 años de seguimiento, los hallazgos permitieron identificar siete aspectos clave sobre la evolución de la enfermedad cardiovascular”, resumió Fuster.

Entre el 20 y el 35 por ciento de los adultos tienen mutaciones en la médula ósea que disparan inflamación y elevan el riesgo de infarto prematuro (Jaime Olivos)

Uno de los datos más sorprendentes es que la aterosclerosis —el endurecimiento de las arterias— comienza a aparecer en la región femoral a partir de los 30. A los seis años de seguimiento, ya se veía progresión en un tercio de los participantes. Además, se comprobó que niveles elevados de colesterol y presión arterial entre los 20 y 40 años predicen con más precisión los problemas cardiovasculares futuros que los valores en edades más avanzadas.

Como explicó el especialista, “un colesterol elevado a los 30 o 40 años tiene mucho más efecto en la arteria que reacciona que a los 60 o 70 años, si la reactividad arterial es mucho más profunda al principio, cuando uno es más joven”.

Otro estudio, llamado CARDIA, reforzó esta idea: tener múltiples factores de riesgo en la juventud dispara la posibilidad de sufrir eventos cardiovasculares décadas más tarde. Las arterias jóvenes reaccionan con mayor intensidad, por eso es clave intervenir temprano.

El síndrome metabólico y el sedentarismo potencian la hiperactividad de la médula ósea, mientras que la actividad física ejerce un efecto protector.

Para el especialista en cardiología, los avances en diagnóstico también aportaron herramientas nuevas. El ultrasonido tridimensional, por ejemplo, permite detectar placas en arterias carótidas e iliofemorales, lo que predice con gran exactitud la presencia de enfermedad coronaria, incluso sin síntomas. “La ausencia de placas en las carótidas de las femorales quiere decir que casi seguro no tienes enfermedad coronaria importante”, explicó Fuster.

Según describió, la calcificación arterial se usaba hasta hace poco como marcador, pero solo aparece a partir de los 50 o 60 años, demasiado tarde para prevenir. En cambio, técnicas más modernas ya muestran alteraciones microvasculares en personas jóvenes. Aunque muchas veces no producen síntomas cardíacos, sí pueden impactar en el cerebro.

El gran Valentín Fuster con Infobae, espléndido, científico y humano en Buenos Aires, a sus 82.

Existe una relación directa entre la enfermedad en carótidas e iliofemorales y la disfunción microcirculatoria, lo que abre la puerta a nuevas estrategias de prevención.

La genética también entra en juego. Entre el 20 % y el 35 % de los adultos tienen mutaciones en células defensivas de la médula ósea que disparan procesos inflamatorios y aumentan el riesgo de infarto incluso sin factores clásicos. “La genética no se termina con el colesterol. Hay un aspecto genético de la médula ósea que es fundamental en la enfermedad cardiovascular”, advirtió Fuster.

El estudio PRI CAT halló que un 59 por ciento de jóvenes con colesterol alto ya mostraba enfermedad arterial detectable mediante técnicas de ultrasonido

El estilo de vida puede agravar o frenar ese riesgo, según Fuster. El síndrome metabólico y el sedentarismo potencian la inflamación, mientras que la actividad física actúa como un freno natural.

En el plano de la prevención, los estudios PRI-CAT y REACT prueban nuevas formas de mejorar la adherencia a tratamientos en jóvenes con colesterol alto. En el primero, con 2.000 participantes de entre 30 y 49 años, se descubrió que casi 6 de cada 10 ya tenían enfermedad en arterias periféricas. La buena noticia es que el ultrasonido 2D y 3D, cada vez más accesible, permitirá medir automáticamente el volumen de placa arterial, facilitando la detección precoz.

Fuster también se detuvo a analizar el impacto de la ECV en la última etapa de la vida. "A partir de los 60 años, la atención se dirige al cerebro. El proyecto PISA Brain estudia cómo la hipertensión, la diabetes y el colesterol alto afectan la microcirculación cerebral y aceleran el deterioro cognitivo", indicó.

El estudio PISA Brain reveló que la hipertensión la diabetes y el colesterol afectan la microcirculación cerebral y aceleran el deterioro cognitivo (Freepik)

El estudio determinó que la combinación de resonancias, biomarcadores y análisis de flujo cerebral permitió comprobar que quienes presentan al menos dos factores de riesgo tienen un 43 % de probabilidad de desarrollar enfermedad cognitiva.

Lo alentador es que estudios recientes en Estados Unidos y China mostraron que intervenir de manera estructurada sobre factores de riesgo, la soledad y el contexto social ayuda a frenar la progresión de la demencia. En China, por ejemplo, una reducción intensiva de la presión arterial disminuyó los casos de deterioro cognitivo en un grupo de 33.000 personas.

La ciencia está demostrando que las enfermedades cardiovasculares se gestan mucho antes de lo que pensábamos y que la prevención debe empezar en la juventud. La tecnología ofrece herramientas para detectarlas a tiempo y el estilo de vida sigue siendo la mejor arma para combatirlas.

Comer mejor, moverse más y cuidar el bienestar emocional no son solo consejos generales, son estrategias respaldadas por la evidencia que pueden cambiar el destino del corazón y del cerebro.

