Jamal Musiala comenzó un tratamiento con el club (Reuters)

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La salud de Jamal Musiala volvió a quedar en el centro de la discusión en Bayern Múnich después de que se conociera que el futbolista sufrió una nueva crisis de ausencia antes del empate 1-1 ante Colonia por la Bundesliga. El episodio reavivó las dudas sobre su recuperación deportiva y derivó en cuestionamientos a los dirigentes del club por sus comentarios públicos sobre el contrato y el salario del atacante alemán.

Musiala, de 23 años, había explicado en agosto que padecía “crisis de ausencia breves y temporales, pero tratables, causadas por una disfunción neurológica”. Según la información difundida, el jugador atravesó dos desvanecimientos durante la pretemporada y luego volvió a sufrir otro episodio pocos días antes de reaparecer ante Colonia.

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El futbolista había regresado a la competencia el 5 de septiembre, durante la segunda fecha de la Bundesliga. Disputó cuatro partidos y marcó dos goles, pero una lesión muscular en los isquiotibiales interrumpió otra vez su actividad. Tras más de un mes fuera de las canchas, ingresó en los últimos 20 minutos del encuentro ante Colonia, correspondiente a la décima jornada.

Musiala volvió a jugar con el Bayern Múnich (Reuters)

La nueva recaída coincidió con una serie de intervenciones públicas de referentes de Bayern Múnich sobre el futuro del jugador. Karl-Heinz Rummenigge, ex director ejecutivo e integrante del consejo de supervisión, se refirió a las dificultades que enfrenta Musiala y puso sobre la mesa la necesidad de evaluar las implicancias de su contrato.

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Justamente, el diario alemán Bild informó en las últimas horas que los agentes de Musiala y autoridades del gigante bávaro tuvieron una “reunión secreta” con al fin de analizar el futuro del futbolista que vio acción en la reciente Copa del Mundo.

“Jamal tiene un problema de salud y todo el mundo lo sabe. También es bien sabido que tiene un contrato que implica sumas de dinero muy importantes”, afirmó Rummenigge. El dirigente añadió que la entidad debe abordar esa situación. “Como club, tenemos que considerar cómo afrontar esa situación. Creo que eso es responsable y perfectamente normal. Sospechamos que le será difícil volver a su nivel anterior. Tenemos que hablar con su agente y con su familia. Hay que tomar una decisión”, sostuvo.

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También se atribuyeron declaraciones a Uli Hoeneb sobre la posibilidad de que el mediocampista no recupere su rendimiento previo. “Por lo que sabemos, es perfectamente posible que no vuelva a alcanzar su nivel”, expresó en la cadena alemana BR24. Sobre los términos económicos, agregó: “Habrá que hablar con su familia, con el jugador y con su agente porque esas cantidades, con todos los respetos, ya no serían justificables”. En la misma línea, Hoeneb planteó: “No imagino que otro club lo comprase con estas condiciones. Tenemos un problema”.

Las crisis de ausencia son un tipo de crisis epiléptica que pueden generar una interrupción repentina y breve de la conciencia o de la conexión con el entorno. Durante esos segundos, la persona puede detener una actividad, perder el tono muscular e incluso desplomarse. Después, puede retomar lo que hacía sin advertir necesariamente que atravesó un episodio.

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El desafío médico consiste en encontrar una medicación que permita controlar las crisis sin comprometer el rendimiento del futbolista. El tratamiento de las crisis de ausencia suele incluir fármacos anticonvulsivos o antiepilépticos, cuyo objetivo es reducir o impedir nuevos episodios mediante la estabilización de la actividad eléctrica cerebral.

La respuesta a ese tratamiento puede variar de acuerdo con la frecuencia de las crisis, la evolución clínica y la reacción de cada paciente a los medicamentos. Por eso, el seguimiento neurológico resulta determinante para establecer qué exigencias físicas puede sostener una persona y bajo qué condiciones.

Según los informes medicos, esta enfermedad no implica, por sí misma, una imposibilidad para continuar en el fútbol ni supone necesariamente un deterioro neurológico progresivo. La evolución de Musiala dependerá de que el tratamiento logre controlar los episodios y de su respuesta física después de la lesión muscular que también condicionó su temporada.

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Musiala padeció una crisis de ausencia durante su último problema neuronal

La revista Stern informó que la renovación del vínculo de Musiala con Bayern Múnich habría tenido un costo mayor al que se conocía. De acuerdo con esa publicación, el atacante percibiría cerca de 25 millones de euros brutos por año y habría recibido una prima de 22 millones de euros por continuar en el club.

El contrato tendría una extensión de cinco años y el desembolso total rondaría los 150 millones de euros. El informe también señaló que los representantes del futbolista habrían negociado un período de baja por enfermedad más extenso y pagos fijos de una cuantía elevada.

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Según ese medio, Hoeneb habría dicho en conversaciones privadas que el valor de mercado de Musiala era “cero”. La misma información indicó que integrantes de la conducción del club respaldaban la posición de Hoeneb y Rummenigge, mientras que el director deportivo Max Eberl enfrentaba presiones internas por su manejo de la situación.

La reacción de los dirigentes motivó críticas de la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPRO), que consideró que las declaraciones podían responder a una estrategia de presión sobre el jugador y sus representantes antes de una eventual negociación. El exfutbolista Stefan Effenberg, quien jugó en Bayern Múnich y en la selección alemana, también cuestionó el tratamiento público del caso. “Hay que apoyar y proteger a un jugador lesionado. En todos los ámbitos, especialmente en público”, afirmó.

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El director general del Bayern, Jan-Christian Dreesen, citado en una entrevista con Bild, buscó bajar la tensión. “Las lesiones nos afectan directamente y también dificultan la planificación. Todavía tenemos muchos planes para este año y, sobre todo, partidos difíciles. Ya se ha dicho todo lo que había que decir sobre Musiala. Ahora debemos tomárnoslo con calma y dejar que juegue”, declaró.

El directivo valoró la presencia del jugador ante Colonia y afirmó: “Me alegró mucho que estuviera en el campo el viernes, como estaba previsto. Ahora esperamos que recupere su mejor forma”. Dreesen también se refirió a la preocupación de los hinchas. “Los aficionados están preocupados por esta situación porque cada uno de nuestros jugadores es uno de los nuestros. ¡Y sí, es cierto! ¡Jamal es uno de los nuestros! Precisamente por eso lo estamos cuidando”, dijo. Sobre la postura de FIFPRO, añadió: “Pero, sinceramente, me sorprendió la reacción de FIFPro. Esta asociación de jugadores ni siquiera tiene representación en Alemania...”.

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