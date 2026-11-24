Una trabajadora de salud administra una vacuna a un niño en Guatemala durante la campaña sanitaria destinada a frenar la transmisión comunitaria del sarampión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Guatemala acumula 34.906 casos confirmados de sarampión y 53 fallecidos a casi un año del inicio del mayor brote registrado en el país en las últimas décadas. La transmisión deberá interrumpirse antes del 23 de diciembre para que el país no arriesgue su certificación de eliminación de la enfermedad, de acuerdo con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).

La respuesta sanitaria incluyó 2.711.548 dosis de vacunas aplicadas hasta el 28 de octubre. Más de 2,1 millones se destinaron a personas de entre siete y 49 años, mientras que 111.302 fueron “dosis cero” para lactantes de seis a 11 meses y 464.864 se aplicaron a niños de 12 meses y menores de siete años.

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El brote se vinculó con un retiro religioso multitudinario realizado entre el 10 y el 14 de diciembre de 2025 en Santiago Atitlán, en el departamento de Sololá. Cerca de 2.000 personas procedentes de México, Estados Unidos y países de Centroamérica participaron del encuentro.

El primer contagio fue detectado el 2 de enero de 2026 mediante los mecanismos del Reglamento Sanitario Internacional. Se trató de un adulto salvadoreño que había asistido al evento y dio positivo después de regresar a su país.

Una infografía detalla las cifras oficiales de 34.906 casos de sarampión en Guatemala y el estado de la campaña de inmunización nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El retiro en Sololá y la expansión a los 22 departamentos

La investigación epidemiológica determinó que el encuentro religioso funcionó como un punto de dispersión del virus hacia distintos departamentos. Para el 17 de enero se habían confirmado 12 casos: siete en Sololá y los restantes en San Luis, Petén; Puerto Barrios, Izabal; Escuintla y la capital.

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Desde entonces, la enfermedad alcanzó los 22 departamentos guatemaltecos. Izabal registra la mayor tasa de incidencia, con 402,5 casos por cada 100.000 habitantes, seguido por el departamento de Guatemala, con 332,6, y Sololá, con 309,5, según el tablero oficial de gestión del brote.

El departamento de Guatemala concentra 12.492 contagios en términos absolutos, equivalentes al 35,8% del total nacional. La cifra acumulada aumentó también por una modificación en la clasificación de los casos confirmados.

Hasta hace algunos meses, el portal oficial consideraba confirmados únicamente los diagnósticos verificados por laboratorio y ubicaba al resto en la categoría de probables. La actualización incorporó como confirmados los cuadros vinculados por nexo epidemiológico y aquellos que reúnen el criterio clínico establecido durante una transmisión activa.

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El 65,4% de los casos fue confirmado por criterio clínico, el 24,6% mediante pruebas de laboratorio y el 9,9% por nexo epidemiológico. El MSPAS aclaró que el salto en el número acumulado responde a esa nueva definición y no a un repunte real de la circulación viral.

La curva epidemiológica alcanzó su máximo entre las semanas 16 y 18 de 2026, cuando superó los 2.600 casos semanales. Desde abril, los registros muestran un descenso sostenido y, en la semana 46, las notificaciones habían caído a cifras de un dígito o de decenas.

La última semana analizada, sin embargo, permanecía incompleta porque el corte de datos ocurrió antes del cierre del período de notificación. La vigilancia sanitaria sigue concentrada en evitar que la reducción de casos oculte cadenas de contagio aún activas.

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Los adultos jóvenes de 20 a 29 años conforman el grupo con más diagnósticos, con 12.765 casos, el 37% del total de esa franja etaria. Las personas de entre 15 y 39 años reúnen el 62% de los contagios confirmados.

Los menores de un año enfrentan el mayor riesgo de desarrollar complicaciones graves. Su tasa de mortalidad alcanza 4,79 por cada 100.000 habitantes, 17 veces por encima de la tasa general de la población.

Falta de vacunación y el riesgo sobre la certificación regional

El 67,7% de las personas contagiadas no tenía antecedentes de vacunación contra el sarampión, mientras que solo el 3,8% había sido inmunizado. Entre los fallecidos con información completa, el 65,4% de 26 casos analizados por la Comisión Nacional del MSPAS tampoco estaba vacunado.

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La neumonía fue la complicación más frecuente entre los decesos y estuvo presente en el 84,6% de esos casos. También se registraron encefalitis y diarrea.

Las fichas individuales de los fallecidos describen bebés que aún no habían podido completar el esquema de vacunación, niños con cardiopatías congénitas o desnutrición crónica y adultos con diabetes, inmunocompromiso o insuficiencia renal. Dos recién nacidas contrajeron el virus de forma prenatal: sus madres habían tenido sarampión confirmado durante el embarazo.

Para seguir la evolución de la emergencia, el Ministerio de Salud habilitó la plataforma Salud Juntos junto con ALMA, un proyecto de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala, FUNDEGUA. El sistema actualiza semanalmente los datos de casos, muertes, distribución geográfica y vacunación.

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La Organización Panamericana de la Salud confirmó la semana pasada que Estados Unidos, México y Bolivia perdieron su certificación como países libres de sarampión. La decisión se tomó tras establecer que una misma cepa circuló de manera ininterrumpida durante al menos 12 meses en esos territorios.

Guatemala no fue incluida en esa resolución porque el plazo de transmisión sostenida se cumple el 23 de diciembre. Si el virus sigue circulando después de esa fecha, el país podría perder el mismo estatus que la región de las Américas había alcanzado en 2016.

Daniel Salas, director del Programa Especial de Inmunización Integral de la OPS, sostuvo durante una teleconferencia desde Washington que la caída reciente de contagios no elimina el peligro: “Mientras haya transmisión constante, siempre habrá riesgo” de perder la eliminación.

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Guatemala acumula más de 34.700 casos, lo que la ubicaba como el país con más contagios de la región durante 2026 y el segundo con más diagnósticos en las últimas 12 semanas, solo detrás de Estados Unidos, según la organización.

Salas pidió reforzar los recursos para sostener al personal sanitario, la provisión de vacunas y la segunda fase de inmunización, cuya primera etapa no alcanzó la cobertura esperada. También reclamó intensificar la búsqueda activa en municipios sin notificaciones y fortalecer la capacidad clínica para detectar neumonía y encefalitis.