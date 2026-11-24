Un informe presentado durante la COP31 plantea que el reconocimiento de la propiedad colectiva y el respaldo a las comunidades pueden reducir la pérdida de cobertura forestal en Mesoamérica (Foto cortesía Fundación Prisma)

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Fundación PRISMA y el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) presentaron en la trigésima primera Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31) un documento que propone cuatro medidas para detener la deforestación y sostener la conservación de los bosques en Mesoamérica, con foco en el fortalecimiento de los derechos colectivos y la gobernanza territorial.

El informe, difundido el 12 de noviembre durante la cumbre climática realizada en Turquía, plantea que las experiencias de Centroamérica ofrecen elementos para orientar políticas públicas e inversiones destinadas a proteger los territorios forestales a largo plazo.

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La región mesoamericana concentra entre el 7% y el 8% de la biodiversidad mundial, según el documento. Cerca del 65% de sus bosques está bajo esquemas de propiedad o uso colectivo de pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades locales.

Los derechos colectivos como condición para proteger los bosques

El documento, titulado “Detener la deforestación requiere gobernanza territorial. Lecciones de Mesoamérica para orientar políticas públicas e inversiones para la conservación de territorios forestales”, sostiene que los Estados deben garantizar el reconocimiento y el ejercicio efectivo de los derechos territoriales colectivos.

Las organizaciones afirman que esa condición permite a las comunidades defender sus territorios, desarrollar mecanismos de decisión propios y sostener las funciones ambientales, sociales y culturales de los bosques.

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PRISMA y una organización mexicana señalaron que los Estados deben respaldar a pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades locales ante las presiones sobre sus territorios (Foto cortesía Fundación Prisma)

El texto identifica cuatro líneas de acción: garantizar los derechos territoriales; fortalecer la acción colectiva; vincular la conservación con las economías locales; y orientar las políticas públicas y el financiamiento hacia la gobernanza territorial.

En el caso de Centroamérica, PRISMA —organización de investigación y análisis territorial— trabaja con comunidades locales, campesinas, forestales, indígenas y afrodescendientes en iniciativas vinculadas con la gestión territorial. La organización señaló que esos procesos resultan centrales frente a las presiones sobre los bosques de la región.

Expansión extractiva y economías ilegales sobre los territorios

El documento advierte que los avances de gobernanza territorial enfrentan obstáculos crecientes en Mesoamérica: la expansión de actividades extractivas y agroindustriales, los proyectos de energía e infraestructura, el avance de las economías ilegales y la criminalización de personas defensoras de la tierra y el ambiente.

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También alerta sobre el debilitamiento institucional en distintos países, un factor que, según las organizaciones, limita la capacidad estatal para proteger los territorios forestales y garantizar los derechos de sus habitantes.

La deforestación representa cerca del 11% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, de acuerdo con el informe. Por ese motivo, el documento propone que la agenda climática incorpore mecanismos que refuercen las capacidades de las comunidades que habitan y administran los bosques.

La distribución regional de la cooperación internacional dejó una proporción menor de recursos fuera de cinco naciones sudamericanas, según un documento difundido en Turquía (Foto cortesía Fundación Prisma)

América Latina recibió USD 753 millones para bosques, pero la mayor parte fue a Sudamérica

El financiamiento internacional aparece como otro de los desafíos señalados por PRISMA y el CCMSS. En 2023, América Latina y el Caribe recibieron USD 753 millones para bosques, equivalentes al 26% del total mundial destinado a ese fin.

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De ese monto, el 69% se concentró en Perú, Brasil, Ecuador, Paraguay y Argentina. El 31% restante se repartió entre los demás países de la región, incluidos los centroamericanos y otros territorios de Mesoamérica.

Las organizaciones plantearon que esa distribución deja recursos limitados para sostener la conservación forestal en Centroamérica, donde los sistemas comunitarios de gestión territorial enfrentan presiones económicas, institucionales y de seguridad.

El documento propone que los recursos públicos y la cooperación internacional prioricen esquemas que fortalezcan la organización comunitaria, la protección de los derechos colectivos y las economías territoriales vinculadas con el uso sostenible de los bosques.

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