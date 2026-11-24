Korovsky fue elogiado por su pareja y colegas luego de haber conseguido un nuevo Emmy por su serie

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La felicidad de Santiago Korovsky quedó expuesta apenas se conoció la noticia: División Palermo volvió a ganar un Emmy Internacional. La segunda temporada de la producción argentina de Netflix fue distinguida como Mejor Comedia en la 54.ª entrega de los premios, y sus compañeros reaccionaron con mensajes de afecto, orgullo y celebración. Entre ellos, su pareja Celeste Cid le dedicó un elogio lleno de cariño, mientras el resto del elenco compartió la alegría por un reconocimiento que volvió a marcar un momento especial para la ficción argentina.

“2 temporadas - 2 Emmy’s. No lo puedo creer”, escribió Korovsky en una de sus historias de Instagram. El actor, director y creador de la serie publicó una imagen vinculada con el anuncio del premio, en la que aparecía junto a Pilar Gamboa con los uniformes de División Palermo. Korovsky también compartió otra postal. Sobre la imagen apareció la frase “Daleee”, una expresión breve con la que celebró la noticia.

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Cid fue una de las primeras en reaccionar al logro de su pareja. La actriz replicó la imagen oficial del premio y le dedicó un mensaje cargado de admiración: “¿Segundo Emmy? Aguante todo @santikorovsky, sos muy genio”. Con esas palabras, celebró el trabajo de su novio y acompañó la nueva consagración de la serie.

El actor y director Santiago Korovsky expresó su emoción por el logro de su serie (Instagram)

Pilar Gamboa también se sumó a la celebración. La actriz compartió una imagen de la cuenta oficial de Netflix, en la que se anunciaba que la segunda temporada de División Palermo había ganado el Emmy Internacional a Mejor Comedia. “Felicitaciones, crack. Te quiero, Santi. Qué maravilla esto”, escribió junto con corazones de distintos colores y una mención a Korovsky.

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Hernán Cuevas, otro de los integrantes del elenco, compartió una captura del anuncio y expresó su alegría con una frase contundente: “Ganamos otro Emmy. La concha de la loraaaaaa”. Luego publicó una segunda historia en la que destacó dos datos vinculados con el reconocimiento: “Es la primera vez en la historia de los Emmy Internacional que la categoría Comedia la gana una serie en habla no inglesa en dos oportunidades” y “Es la primera serie argentina en ganar dos veces un Emmy”.

La pareja de Korovsky celebró con alegría el nuevo logro en los premios

Otro de los protagonistas, Martín Garabal, también festejó la consagración. “Hola, nos ganamos otro Emmy. Besos”, escribió junto a una imagen de la serie y del premio. Después, decidió compartir una reflexión sobre los comienzos del proyecto y recordó el contexto en el que empezó a desarrollarse.

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La actriz y compañera de elenco de Korovsky celebró el nuevo logro de la serie a nivel internacional

“Empezamos a escribir División Palermo en plena pandemia. A la mañana me conectaba para hacer Últimos Cartuchos y a la tarde escribía con amigos muy talentosos para ayudar a Santi con su sueño”, relató. Garabal recordó así los primeros pasos de una historia que comenzó a construirse durante el aislamiento y que, con el tiempo, llegó a convertirse en una serie reconocida dentro y fuera de la Argentina.

Hernán Cuevas festejó en redes sociales la obtención del segundo premio Emmy Internacional para la serie

“Fue un desafío, pero me salvó el año y me inspiró. Después, actuarla rodeado de actores increíbles fue una maravilla”, continuó.

“Lo que pasó después: la repercusión, las risas, los memes y los premios, no estaba ni siquiera en mi imaginación”, reconoció. La serie consiguió instalar escenas, personajes y situaciones entre los espectadores, y luego sumó reconocimientos que ampliaron su alcance.

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Martín Garabal, otro de los integrantes del elenco, expresó su emoción por el nuevo galardón a la serie

El actor cerró su mensaje con un agradecimiento para quienes participaron del proyecto. “Gracias a todos los que la hicieron posible. A Santi por su perseverancia y amor. Y a los que amaron la serie”, escribió. En la última línea resumió la nueva conquista: “2 temporadas, 2 Emmys”, acompañada por un corazón blanco.

Charo López también compartió la celebración a través de sus redes sociales. La actriz publicó una imagen con el cartel de la serie y varios emojis de corazones rojos, en sintonía con los mensajes que difundieron sus compañeros después de la premiación. Su publicación se sumó a la alegría colectiva del elenco.

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Charo López se sumó a la catarata de felicitaciones desde sus historias (Instagram)

La producción, conocida internacionalmente como Community Squad – Season 2, compitió en la categoría contra Man vs Baby, del Reino Unido; Old Dog, New Tricks, de España; y Vir Das: Fool Volume, de India. La segunda temporada volvió a representar a la Argentina en una competencia internacional y terminó con una nueva estatuilla para el equipo.

El reconocimiento también consolidó un doblete histórico. La primera temporada de División Palermo había ganado en la misma categoría durante la edición de 2024, por lo que la serie se convirtió en la primera producción argentina en obtener de manera consecutiva el Emmy Internacional a Mejor Comedia.

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Entre la emoción de Korovsky, el elogio de Celeste Cid y los mensajes de sus compañeros, el segundo Emmy volvió a reunir al equipo alrededor de una historia que comenzó en plena pandemia. Esta vez, la celebración llegó con una certeza compartida: División Palermo no solo volvió a ganar, sino que también dejó una nueva marca para la ficción argentina.