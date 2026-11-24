Wall Street atraviesa una toma de ganancias este martes.

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La euforia que transitaron los mercados el lunes -mientras la Bolsa porteña no operó por un feriado- aparenta haberse disipado rápido, con tomas de ganancias generalizadas.

En el caso de los activos argentinos, a las 10:20 horas los bonos Globales -en dólares con ley extranjera- promediaban una pérdida de 1%, mientras que el riesgo país de JP Morgan recuperaba la baja del lunes y trepaba 39 unidades para la Argentina, en los 1.071 puntos básicos, un nuevo máximo desde el 24 de octubre del año pasado (1.081 puntos).

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“Las presiones externas dieron una tregua, lo que permitió una leve recuperación de las valuaciones, que de todos modos se mantienen en niveles débiles. Los bonos en dólares acumulan una caída de casi 7% en los últimos siete días y de 23% desde principios de agosto. En el segmento de renta variable, acciones como Galicia, más expuestas a la dinámica macroeconómica y a los precios de los bonos, retroceden casi 7% en los últimos siete días y cerca de 47% desde principios de agosto, lo que evidencia la presencia de un factor común detrás de la evolución de los bonos y del tipo de cambio”, describió Max Capital en un reporte.

“Los riesgos electorales, combinados con los riesgos globales, fueron los principales factores detrás de estos movimientos. Como señalamos en nuestro último informe, el tipo de cambio no había incorporado tanto riesgo como los bonos y las acciones”, añadieron desde Max Capital.

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Laura Torres, directora de Inversión de IMB Capital Quants, explicó que “en el plano fundamental el mercado incorpora tres factores estructurales y coyunturales que condicionan el apetito por activos en pesos y la trayectoria del tipo de cambio. En primer lugar, la escalada del riesgo país por encima de los 1.000 puntos básicos -tras tocar picos desde los 402 puntos de julio- encarece el costo de financiamiento externo para empresas y provincias, dificulta el retorno voluntario a los mercados internacionales de deuda y presiona la demanda de cobertura cambiaria, aunque el equipo económico enfatiza que el superávit fiscal cubre los vencimientos de 2026 y 2027 sin necesidad de emitir deuda externa”.

“En segundo lugar, la caída del petróleo a mínimos de tres meses genera un impacto dual sobre la economía argentina, si bien contribuye a moderar las expectativas inflacionarias internas y los costos de importación energética, reduce el flujo proyectado de divisas por exportaciones de hidrocarburos y exige monitorear el ritmo de inversión en Vaca Muerta, que hoy explica cerca del 70% de la producción nacional y casi la mitad del superávit comercial”, continuó Laura Torres.

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“Todo ello se enmarca en el debate estructural sobre la necesidad de sostener las reformas pro-mercado tras difundirse un estudio económico que revela que, de haber crecido al ritmo promedio mundial durante el último medio siglo, el PIB per cápita argentino sería hoy un 70% más alto, evidenciando el costo histórico de décadas de volatilidad macroeconómica”, concluyó la analista de IMB Capital Quants.

También con una mirada en el incierto contexto internacional que afecta a los activos domésticos, el analista técnico Jorge Fedio observó que “no cabe duda alguna del miedo y la sobreventa, pero no tan importante y grave como para una capitulación. Para el espanto y el pánico extremo que asombre falta. Simplemente, el derrape en Wall Street empezó con quebrar soportes e iniciar una corrección desdoblando escalones del techo que se fue extendiendo en los meses de junio a octubre”.

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“Ya perforó ese soporte que antes fuera techo 2025. No se sostuvo y, para colmo el S&P 500 se puso debajo del soporte de ‘número redondo’ de 7.000′ como para activar los stop loss”, consideró el experto de Clave Bursátil.