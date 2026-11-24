El duelo de Maypi Delgado por la muerte del padre su hija India (Instagram)

Guardar

Maypi Delgado volvió a tomar la palabra en sus redes sociales para despedir a Matías Ricciardelli, el padre de su hija India, quien murió el martes 18 de noviembre. En su segundo mensaje desde que se conoció la noticia, la modelo e influencer describió el duelo como una de las pruebas más duras de su vida y lo acompañó con una foto en la que abraza a la niña.

“Son días en cámara lenta… siento que del martes a hoy pasó más de medio año… día a día voy entendiendo y aceptando este duelo. Me tocó superar muchas pruebas difíciles en mi vida, pero esta es una grande de verdad… una que nos deja una enseñanza enorme, una que nos rompe al medio y nos obliga a salir adelante en familia, con amor y dejando ir”, escribió la influencer. En el mismo mensaje prometió transmitirle a su hija una forma de pararse ante la vida: “Prometo vivir la vida con felicidad y paz. Enseñando a mi hija a valorar cada instante, a disfrutar del aquí y ahora y abrazándonos para sanar”, agregó.

PUBLICIDAD

La imagen que eligió para acompañar sus palabras fue una junto a India, nacida el 15 de abril de 2023. En la fotografía, Delgado abraza a la niña con ambos brazos mientras le apoya los labios sobre la cabeza en un gesto de beso; los ojos de ambas están cerrados. La luz cálida y difusa que se filtra por una cortina blanca y semitransparente enmarca la escena. India, con el cabello castaño claro y ondulado, apoya la cabeza contra el pecho de su madre.

"Son días en cámara lenta", describió Delgado en la publicación

Al pie de la publicación, Delgado agradeció el acompañamiento de quienes la rodearon desde que se conoció la noticia. “Tenemos la suerte de estar rodeadas de todos los q nos aman, q se armaron un escuadrón para no dejarnos un minuto solas”, escribió. Y sumó: “Gracias a todas las personas q nos enviaron mensajes tan hermosos y con tanta empatía. Sabía que tengo una comunidad muy buena pero nunca pensé que tanto”.

PUBLICIDAD

Entre los comentarios que recibió la publicación se destacó el mensaje de Pato, la madre de Delgado, quien le escribió directamente a su hija: “No existen palabras que puedan aliviar semejante tristeza ni prepararte para tener que darle a tu pequeña una noticia tan terrible. Quiero que sepas que no tenés que ser fuerte todo el tiempo. También tenés derecho a llorar, a sentir miedo, a no saber cómo hacerlo”. En el mismo texto, la abuela de India reconoció las limitaciones propias de la edad de la niña para comprender la pérdida: “A los 3 años quizás no pueda comprender del todo lo que significa que su papá ya no esté, pero sí va a sentir el amor, los abrazos y la seguridad que le brindemos”, señaló. “No estás sola, hija. Nos tenés a todos nosotros. De a poquito, un día a la vez”, cerró.

En su primer mensaje de despedida, publicado días antes, Delgado había compartido un álbum de fotos y videos de los tiempos en que estuvo junto a Ricciardelli y de los primeros días de vida de India. “Qué difícil todo”, arrancó entonces. “De a poco te voy a ir despidiendo pero hoy no me sale… veo fotos y videos y me río mucho y al mismo tiempo lloro sin consuelo”, escribió.

PUBLICIDAD

Maypi compartió su profundo dolor por la muerte de su expareja

En ese texto también le agradeció al padre de su hija la forma en que había estado presente: “Gracias por lo que pudiste ser. Acá te vamos a recordar siempre con toda esa felicidad… con tus chistes… con tu amor a India a tu forma sin juzgarte… sé que la amaste y la amas y eso voy a enseñarle”.

En ese mismo mensaje, Delgado recordó los días del parto: “Llegaste en los días del parto y me hiciste pasar unos días tan lindos y llevaderos… riéndonos de todo lo difícil que es el post parto”. También aludió a los vaivenes que atravesó la relación: “Después tuvimos momentos muy buenos a la distancia… momentos muy buenos vos con tu bebita, momentos malos también que por suerte son los menos. Gracias por estar de la forma que podías”.

PUBLICIDAD

Hacia el cierre del texto anticipó la conversación pendiente con India: “En unos días podré tener la fuerza para contarle a India que ya no estás en este plano. Por ahora no puedo… necesito ponerme fuerte para afrontar lo que se viene”. Se despidió con una frase breve y directa: “Sé que siempre vas a estar para ella… hoy solo digo gracias”.