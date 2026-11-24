Kevin Chino Vallejos ganó una pelea clave y saltó al 3° del ranking de UFC (Foto: @chino_vallejos19)

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Las artes marciales mixtas argentinas alcanzaron una nueva referencia internacional luego de que Kevin El Chino Vallejos subiera siete puestos en la clasificación oficial de la UFC: quedó como el tercer peleador del ranking del peso pluma, categoría que tiene un límite de 145 libras. El luchador marplatense quedó a un paso de una pelea por el cinturón mundial, una instancia que ningún argentino protagonizó hasta ahora dentro de la organización.

El ascenso llegó después de su triunfo del sábado 21 de noviembre en Doha, Qatar, donde enfrentó al estadounidense Aljamain Sterling en la pelea coestelar del UFC Fight Night 294. Sterling, ex campeón de peso gallo en la compañía, ocupaba el cuarto puesto de la división pluma antes de la cartelera.

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Vallejos ganó en decisión unánime en las tarjetas, estiró a cinco su invicto en UFC y pegó el salto para irrumpir entre los principales aspirantes al título que posee el australiano Alexander Volkanovski.

Vallejos ya aparece como 3 del ranking pluma de UFC

“Quedo a las órdenes de Volkanovski. Son sus órdenes de subir de categoría o seguir en las 145 (libras). Si está en las 145, Dios quiera que le llegue esta pelea y me dé la oportunidad de pelear con él”, anunció el argentino tras imponerse el sábado. El salto de siete lugares lo posiciona en un lugar preponderante para esa disputa por el cinturón.

Detrás del campeón Volkanovski aparecen Movsar Evloev (1°) y Diego Lopes (2°): ya peleó ante ambos. La principal duda está en saber si el actual campeón del mundo subirá de categoría o no. Si decide eso, el cinturón quedaría vacante y Vallejos tendría más chances de disputarlo. Pero si el legendario pelador de 38 años queda como campeón de los plumas se abriría la puerta a una presentación doblemente histórica para argentina.

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La victoria ante Aljamain Sterling impulsó a Vallejos al tercer puesto

El combate en el ABHA Arena de Doha representó el desafío de mayor jerarquía en la carrera del argentino. Frente a Sterling, un peleador identificado con los intercambios de lucha y control sobre la lona, Vallejos modificó parte de su estrategia habitual y sostuvo un plan centrado en la defensa de derribos y el trabajo de pie.

El marplatense defendió 11 de los 12 intentos de derribo de su rival. Esa estadística resultó determinante para evitar que el estadounidense impusiera su estilo en los tres asaltos. Vallejos también conectó 37 golpes significativos, contra 32 de Sterling.

Los tres jueces fallaron a favor del argentino. Las tarjetas marcaron 30-27, 30-27 y 29-28, todas para Vallejos, quien consiguió así una decisión unánime que modificó el panorama de la división.

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La actuación le permitió ampliar una campaña que, según los datos aportados, incluye cinco triunfos consecutivos en la UFC. Antes de enfrentar a Sterling, había superado al surcoreano Seung Woo Choi por nocaut técnico en el primer asalto, vencido a Danny Silva por decisión unánime y noqueado a Giga Chikadze con un golpe giratorio.

También derrotó en el primer round a Josh Emmett. Las victorias ante Chikadze y Emmett recibieron bonos de Actuación de la Noche.

Vallejos, nacido el 8 de diciembre de 2001, se formó en el equipo Brothers of Life MMA, en Mar del Plata. Debutó como profesional en septiembre de 2021 y luego obtuvo títulos en peso gallo, pluma y ligero dentro de la promotora Samurai Fight House.

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Vallejos ostenta en récord de 19 victorias y 1 derrota como profesional de las MMA. Tras caer por única vez en su carrera contra el brasileño Jean Silva (5° actualmente en UFC) en el Dana White’s Contender Series de septiembre del 2023, se ganó su contrato para UFC al año siguiente en el Dana White’s Contender Series de septiembre del 2024 contra Cam Teague. Desde allí, peleó siempre en la esfera de la máxima empresa de artes marciales mixtas con tres nocauts (ante el surcoreano Seungwoo Choi, el georgiano Giga Chikadze y el estadounidense Josh Emmett) y dos victorias en las tarjetas (ante el norteamericano Danny Silva antes de este sábado).

Desde su debut oficial, en marzo de 2025, el argentino acumuló resultados que lo llevaron a la zona alta del ranking. La victoria frente a Sterling, quien figuraba cuarto antes del evento de Doha, fue el paso que lo ubicó entre los tres principales nombres de la categoría: cayó al 6° puesto.

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Una vez que se anunció el fallo oficial, el argentino expresó su objetivo dentro de la división. “Quedo a las órdenes de Volkanovski”, afirmó ante la prensa, en referencia a Alexander Volkanovski, campeón mundial de peso pluma.

El escenario de la categoría también abre posibilidades para Vallejos. El brasileño Diego Lopes dará el salto a las 155 libras, mientras que el ruso Movsar Evloev perdió recientemente ante Volkanovski en UFC 333.

De todos modos, el australiano ya le ganó dos veces a Lopes por decisión unánime entre abril del 2025 y enero del 2026. Luego, noqueó a Evloev en su última aparición en el octágono hace un mes. Incluso Lopes (2° del ranking pluma) peleará este sábado 12 de diciembre en peso ligero contra Charles Olivera (3° en las 155 libras) en el T-Mobile de Las Vegas.

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Con esos antecedentes, el nombre del argentino aparece entre las opciones para ser el próximo retador al cinturón en 2027. La otra alternativa es una pelea por el título vacante, en caso de que el campeón australiano cambie de división. Para Vallejos, el tercer puesto del ranking representa una posición directa en la discusión por el campeonato. Su próxima pelea puede definir si Argentina tendrá por primera vez a un representante en una disputa por el título máximo de las artes marciales mixtas.