Acnur pondrá fin al seguro colectivo para personas refugiadas en Costa Rica el 1 de enero de 2027. (Foto: cortesía)

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El acceso a la salud de las personas desplazadas por la fuerza continuará reconocido en Costa Rica, aunque la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) pondrá fin al seguro colectivo que financiaba para parte de esa población. La cobertura dejará de estar vigente el 1 de enero de 2027.

La medida alcanza a 4,037 personas extranjeras registradas bajo ese esquema en junio de 2026, según datos de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) citados por Confidencial.digital. La mayoría de los beneficiarios eran nicaragüenses.

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El convenio permitió durante varios años que personas refugiadas, solicitantes de protección internacional y apátridas accedieran a consultas, medicamentos y atención especializada a través del sistema público costarricense.

Acnur explicó que el cierre está vinculado con restricciones de financiamiento global. “Debido a las limitaciones presupuestarias que Acnur enfrenta actualmente a nivel global, este convenio ha finalizado”, indicó la agencia en su sitio web.

La finalización del acuerdo no supone que las personas afectadas pierdan el derecho a solicitar atención médica en Costa Rica. No obstante, quienes no cuenten con otra forma de aseguramiento deberán revisar las modalidades disponibles en la CCSS o afrontar los pagos previstos para quienes no están afiliados.

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El programa funcionó durante siete años con fondos de cooperación internacional

El plan comenzó como una prueba piloto en 2019. Con recursos procedentes de la cooperación internacional, el mecanismo permitió que Acnur identificara a las personas que podían incorporarse al seguro colectivo administrado por la Caja.

Entre 2020 y 2026, la agencia destinó más de USD 11.5 millones al aseguramiento de refugiados, solicitantes de protección internacional y personas apátridas, de acuerdo con la información proporcionada a Delfino.CR, citada por Confidencial.digital.

El programa cubrió a más de 14 mil personas durante sus siete años de funcionamiento. La cobertura se concentró en población que enfrentaba dificultades para incorporarse al sistema contributivo regular.

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La cancelación de la cobertura médica alcanza a más de cuatro mil extranjeros, en su mayoría nicaragüenses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cerca del 67% de los beneficiarios fueron mujeres y el 33%, hombres. Alrededor del 60% tenía entre 18 y 50 años y padecía enfermedades crónicas o graves que podían limitar sus posibilidades de empleo.

En 2025, la CCSS aprobó un convenio bajo el cual Acnur se comprometía a aportar 1,048.2 millones de colones, equivalentes a USD 2.3 millones, para asegurar a una población estimada de 4,330 refugiados.

Ese acuerdo formaba parte de la continuidad del mecanismo de aseguramiento colectivo. La agencia informó que sus actuales limitaciones presupuestarias impiden mantenerlo después de diciembre de 2026.

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La atención de urgencia está prevista incluso sin un seguro vigente

El sistema de salud público de Costa Rica está administrado por la CCSS y funciona bajo un esquema solidario y obligatorio. Sus recursos proceden de contribuciones de empleadores, trabajadores y el Estado.

Para recibir atención médica regular dentro de la Caja, las personas deben contar con algún tipo de seguro. La cobertura financiada por Acnur era una de las vías disponibles para quienes no podían afiliarse por otros mecanismos.

Quienes no estén asegurados y requieran atención de urgencia deben ser atendidos de inmediato. La normativa establece que el servicio puede ser cobrado después de que se realice la atención.

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Si la consulta no responde a una urgencia, el pago debe realizarse antes de recibir el servicio, según el artículo 61 del Reglamento del Seguro de Salud de Costa Rica.

La regla contempla excepciones. Las mujeres embarazadas, los menores de edad y los pacientes con VIH no deben pagar por la atención de la Caja, sin importar su nacionalidad o situación migratoria.

La agencia de la ONU atribuyó el cierre del convenio a las limitaciones presupuestarias que enfrenta a escala global. (EFE/Jeffrey Arguedas/Archivo)

Las personas cubiertas deberán consultar otras modalidades de afiliación

Acnur sostuvo que el derecho a la salud debe ser garantizado para todas las personas desplazadas por la fuerza, con independencia de su condición legal o nacionalidad.

Tras el fin del convenio, las personas que estaban incluidas en la cobertura colectiva podrán consultar ante la CCSS si existe una modalidad de aseguramiento compatible con su situación económica.

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La posibilidad de acceder a otra afiliación dependerá de las condiciones de cada persona y de las opciones previstas por el sistema costarricense. El acuerdo que financiaba el seguro colectivo dejará de operar después del 31 de diciembre de 2026.