Jasmine Blandford durante su presentación en traje de gala en la competencia preliminar de Miss Universo 2026 (Cortesía: Jasmine Blandford).

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A pocas horas de que se celebre la esperada gala final de Miss Universo 2026 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, la delegación nicaragüense vive uno de sus momentos más emotivos y significativos.

Sheynnis Palacios, quien hizo historia al coronarse como Miss Universo 2023 y darle a Nicaragua su primer título universal, viajó hasta la isla caribeña para brindar su respaldo incondicional, asesoría y calidez humana a Blandford, actual representante del país centroamericano.

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Uno de los momentos más virales y conmovedores ocurrió durante la competencia preliminar. Justo instantes antes de que Jasmine saliera al escenario para desfilar su vestido de gala, las cámaras captaron a Palacios acercándose a su compatriota en el área de bastidores.

Ambas sostuvieron un breve pero intenso diálogo en el que la exsoberana universal tomó de la mano a Blandford, transmitiéndole calma, seguridad y sus mejores deseos antes de enfrentarse al jurado calificador.

La escena reflejó la conexión genuina entre ambas reinas de belleza. Para Blandford, contar con la presencia física y los consejos de última hora de la mujer que rompió todos los esquemas para Nicaragua en 2023 representó un impulso anímico fundamental.

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Un momento de complicidad y sororidad: Sheynnis Palacios le brinda sus mejores deseos y palabras de aliento a Jasmine Blandford.

Tras el encuentro en San Juan, la candidata nicaragüense no tardó en expresar su gratitud de manera pública a través de sus plataformas digitales, compartiendo mensajes en los que destacó lo valioso que ha sido recibir el acompañamiento y la guía de Palacios en la recta final del certamen.

El apoyo de la ex miss Universo hacia Blandford no se limitó únicamente a su visita a Puerto Rico. Desde que Jasmine fue designada y coronada como Miss Universo Nicaragua 2026 el pasado 4 de septiembre en una ceremonia realizada en Miami, Palacios ha seguido de cerca cada paso de su preparación y desempeño.

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La destacada trayectoria de Jasmine Blandford en Miss Universo 2026

Desde su arribo a la concentración en Puerto Rico, Blandford ha demostrado por qué fue elegida para portar la banda de Nicaragua en un escenario tan exigente. Su evolución dentro de la competencia ha estado marcada por la disciplina, la elegancia y una proyección escénica que ha captado la atención tanto de los seguidores del certamen como de los expertos internacionales en concursos de belleza.

A lo largo de las diversas actividades oficiales, entrevistas con el jurado y ensayos generales, Blandford ha sabido destacar por su porte y elocuencia. Su desempeño en la competencia preliminar fue ampliamente elogiado, especialmente durante su salida en traje de gala, donde proyectó la seguridad fruto de su ardua preparación y de las palabras de aliento recibidas minutos antes por Palacios.

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De reina a reina: el consejo y respaldo de Sheynnis Palacios a Jasmine Blandford antes de salir al escenario de Miss Universo 2026 (Cortesía: Jasmine Blandford).

Gracias a esta consistencia, diversos missólogos y portales especializados en el análisis de certámenes internacionales han incluido consistentemente a la nicaragüense dentro de sus listados de favoritas para integrar el grupo de las mejores 30 semifinalistas de la edición 2026.

Asimismo, su paso por la competencia de trajes nacionales dejó una huella imborrable, logrando ser seleccionada entre los mejores 15 trajes típicos del certamen, un reconocimiento que exalta la riqueza cultural y artística de Nicaragua ante los ojos del mundo.

Esta noche, bajo las luces de San Juan y con el respaldo de toda una nación y de su antecesora más ilustre, Blandford saldrá al escenario con la firme determinación de escribir un nuevo capítulo dorado. Con sus logros previos en la competencia y la fortaleza emocional que le brinda el consejo de una reina universal, la representante nicaragüense está lista para luchar por hacer historia y llevar a casa la ansiada segunda corona de Miss Universo para Nicaragua.

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