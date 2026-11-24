Las elecciones serán el domingo 13 de diciembre de 9 a 18hs en la sede de Avenida Mitre 470 en Avellaneda (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El camino institucional del Club Atlético Independiente vive por estos días un capítulo de los más álgidos de su vida democrática reciente. En las últimas horas se cumplió la fecha límite para presentar las listas de candidatos para las elecciones del próximo domingo 13 de diciembre con un hecho sin precedentes: habrá cinco postulantes a la presidencia por primera vez en la historia.

A los ya lanzados apellidos de Gastón Gaudio (“Gente de Independiente”), Luciano Nakis (“Lista Roja”) y Enrique Quique Sacco (“Movimiento Independiente Auténtico”) se oficializaron además las presentaciones de la histórica “Agrupación Independiente” con Daniel González como cara principal y del espacio “Auténticos Rojos”, que iba a tener a Daniel Bertoni como candidato a presidente pero finalmente el ex futbolista irá como vice de la Lista Roja: Adrián Simón asumirá el rol central de la lista.

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Según un informe de Infobae y los valiosos datos que aportó a este medio el historiador Claudio Keblaitis, autor de “Alma Roja”, será la primera vez en la vida institucional del Rojo que cinco espacios pujarán en el acto eleccionario.

El único antecedente cercano fue en los comicios del 12 de enero de 1958 con cuatro agrupaciones: “Lista Roja”, “Agrupación Independiente Tradicional”, “Unión Independientista” y “Agrupación Independiente”. Triunfó el trinomio de la primera lista con Carlos Radrizzani a la cabeza acompañado por Nicolás Arias y Carlos P. Degiorgi. En aquella ocasión votaron en total 8752 socios: 4072 le dieron su apoyo al grupo ganador y 2990 hinchas depositaron en la urna el acompañamiento a la Agrupación Independiente Tradicional.

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El club renovará autoridades tras una etapa convulsionada. Fabián Doman ganó en octubre del 2022 unos comicios récord que marcaron la salida de Hugo Moyano del poder. Sin embargo, aquella jornada que tuvo en total 15.966 socios expresándose en las urnas (11.450 votaron al ganador), derivó en una crisis meses más tarde con la renuncia del periodista en abril del 2023. Néstor Grindetti, que llegó como vicepresidente en la lista, será el encargado de entregar el poder tras asumir el puesto de presidente desde julio de aquel año.

Esa elección de hace cuatro años fue las más concurrida en toda la historia del Rojo, que previamente había tenido 11.685 votantes en 2011 (ganó Javier Cantero con 7.006 votos), 10.557 en 1954 (ganó Alfredo Roche con 7.338 votos) y 10.002 en 1990 (ganó Horacio Sande con 5.354 votos) como sus comicios más concurridos. Se espera que esta votación otra vez vuelva a rondar por cifras récord ante la enorme expectativa y con más de 60 mil socios habilitados para expresarse en las urnas.

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LAS CINCO LISTAS

“Lista Roja”: Luciano Nakis (presidente) - Federico Di Pace (vice 1°) - Daniel Bertoni (vice 2°)

Luciano Nakis tendrá finalmente a Daniel Bertoni como candidato a vicepresidente

“Gente de Independiente”: Gastón Gaudio (presidente) - Fabio Fernández (vice 1°) - Lucas Brea (vice 2°)

Gastón Gaudio publicó la lista de candidatos para las elecciones

“Movimiento Independiente Auténtico”: Enrique Quique Sacco (presidente) - Sebastián Epelboim (vice 1°) - Hugo Sergio Lombardo (vice 2°)

Enrique Sacco representará al “Movimiento Independiente Auténtico” con Sebastián Epelboim y Hugo Sergio Lombardo

“Agrupación Independiente”: Daniel González (presidente) - Alejandro Imbelloni (vice 1°) - Tomás Briganti (vice 2°)

Daniel González estará acompañado por Alejandro Imbelloni y Tomás Briganti en la Agrupación Independiente

“Auténticos Rojos”: Adrián Simón (presidente) - Ariel Canteros (vice 1°) - Diego Pérez Martínez (vice 2°)

Los candidatos Adrián Simón y Ariel Canteros integran la propuesta electoral de la agrupación "Auténticos Rojos"