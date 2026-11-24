Los extorsionadores exigieron a los familiares una suma de 100 mil lempiras a cambio de la liberación de los trabajadores.

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El secuestro virtual sigue generando alertas entre las autoridades policiales en Honduras: los delincuentes aprovechan las ofertas de servicios publicadas en redes sociales para atraer a sus víctimas hacia lugares aislados, donde las someten mediante amenazas e intimidación.

La portavoz de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Jocelyn Mairena, informó que la institución tiene contabilizados 15 casos confirmados de esta práctica en lo que va del año 2026, una modalidad delictiva que combina el engaño, las amenazas con armas de fuego y las exigencias económicas dirigidas a familiares de las personas retenidas.

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Según la funcionaria, los responsables identifican a personas que ofrecen sus servicios en plataformas digitales, establecen comunicación con ellas y se presentan como posibles clientes interesados en contratarlas.

El contacto inicial busca generar confianza y conseguir que los trabajadores acepten trasladarse hasta un punto determinado para realizar el supuesto servicio. Sin embargo, cuando llegan al lugar acordado, la situación cambia: los delincuentes los retienen, los amenazan con armas de fuego y los mantienen bajo intimidación.

La particularidad de estos hechos radica en que los criminales también se comunican con los familiares para obtener dinero, haciéndoles creer que sus parientes están en poder de una organización criminal y que su integridad depende del pago exigido.

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Diferentes formas de estafa

Uno de los casos más recientes reportados por la DPI tuvo como víctimas a dos hombres de 56 y 57 años dedicados a la construcción de ventanas, contactados mediante el mismo mecanismo de una aparente contratación de servicios.

Según los detalles proporcionados por la autoridad ambos trabajadores aceptaron una supuesta oportunidad laboral que los llevó hasta un sector montañoso del municipio de Santa Ana, en el departamento de Francisco Morazán.

Una vez en el lugar, fueron interceptados y amenazados por los individuos que habían establecido el contacto. Los delincuentes usaron armas de fuego para intimidarlos y luego comenzaron a ejecutar las exigencias económicas contra sus familiares.

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Dos constructores de ventanas sufrieron una retención armada en una zona montañosa del municipio de Santa Ana.

Durante el hecho, los responsables aseguraron a las víctimas que estaban rodeadas por supuestos integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación, una referencia utilizada para incrementar el temor y hacerles creer que enfrentaban una estructura criminal de gran alcance.

Al mismo tiempo, los individuos se comunicaron con los familiares de los dos trabajadores y les exigieron 100 mil lempiras, unos 3.800 dólares, a cambio de lo que presentaban como la liberación de sus parientes.

La portavoz policial aclaró que los delincuentes recurren a esa denominación para generar miedo, presionar a las víctimas y conseguir que sus familiares entreguen el dinero solicitado. El caso llegó a conocimiento de las autoridades después de que los familiares interpusieran la denuncia, lo que permitió activar la intervención de los equipos especializados.

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El patrón que identifica la DPI

Tras recibir la denuncia, agentes de la Unidad Nacional Antisecuestro desarrollaron las actuaciones que permitieron ubicar y liberar a los dos trabajadores, encontrados sanos y salvos.

La intervención policial evitó que el caso terminara con el pago de la cantidad exigida, según Mairena. Ambos hombres salieron de la situación de riesgo sin consecuencias fatales.

La Dirección Policial de Investigaciones contabiliza 15 casos confirmados de secuestro virtual en Honduras durante el año 2026.

La modalidad descrita por las autoridades evidencia que las amenazas no se limitan a quienes son retenidos físicamente: los familiares se convierten en otro objetivo de los delincuentes, quienes aprovechan la preocupación y la incertidumbre para presionarlos económicamente.

La información proporcionada permite identificar un patrón señala la policía Nacional y es que los criminales buscan trabajadores que publican sus servicios en redes, simulan ser clientes, coordinan encuentros en lugares apartados y utilizan amenazas para exigir dinero a sus familiares. La DPI mantiene la atención sobre los 15 casos confirmados durante 2026.

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La denuncia de los familiares y la intervención de las unidades especializadas fueron determinantes para que los dos trabajadores recuperaran su libertad.