Si bien no es el primer tratamiento en pastillas contra el cáncer de mama, giredestrant redujo las recaídas frente a tratamientos hormonales ya disponibles (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) aprobó ayer giredestrant, una píldora de toma diaria para reducir el riesgo de recaída del cáncer de mama temprano. La vía oral del tratamiento evita las inyecciones o infusiones y permite que las pacientes lo tomen en su casa, bajo prescripción y seguimiento médico.

El medicamento se utiliza después de la cirugía como tratamiento adyuvante. Actúa sobre los receptores de estrógeno, señales que pueden favorecer el crecimiento de determinados tumores de mama, y está dirigido a adultos con enfermedad hormonodependiente.

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La píldora giredestrant, es elaborada por laboratorios Roche con el nombre comercial Wilserdly. La autorización abarca cáncer de mama en estadios I, II y III, con receptor de estrógeno positivo y HER2 negativo, con riesgo intermedio o alto de reaparición.

Se trata de la primera nueva terapia hormonal para esta población en más de dos décadas, según destacó Reuters al informar sobre la autorización de la FDA. El cáncer de mama con receptores de estrógeno positivos y HER2 negativo es el subtipo más frecuente. Aunque suele detectarse en etapas tempranas, algunas pacientes tienen recaídas años después de la cirugía y del tratamiento inicial.

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La aprobación de giredestrant se basó en el ensayo fase III lidERA, que comparó el fármaco con tratamientos hormonales estándar en 4.170 pacientes con cáncer de mama temprano ER+/HER2 (Imagen Ilustrativa Infobae)

No es la primera píldora usada contra el cáncer de mama: ya existen terapias hormonales orales, como el tamoxifeno y los inhibidores de la aromatasa, según describe el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos (NCI).

Ante la consulta de Infobae, María Eugenia Azar, presidenta de la Sociedad Argentina de Mastología (SAM) y jefa del Departamento de Mastología del Instituto Roffo, precisó: “Significa un avance importante para el tratamiento del cáncer de mama, ya que más del 70 % de los tumores de mama expresan receptores hormonales. Desde hacía muchos años no aparecían nuevas drogas en este contexto”.

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La importancia de giredestrant está en que mostró una reducción del riesgo de recaída frente a tratamientos endocrinos estándar en pacientes con cáncer de mama temprano, receptor de estrógeno positivo, HER2 negativo y riesgo intermedio o alto.

La píldora se toma una vez al día durante un máximo de cinco años

La FDA autorizó giredestrant como monoterapia adyuvante. La dosis recomendada es de 30 miligramos por vía oral una vez al día, con o sin alimentos, durante cinco años o hasta una recaída o una toxicidad inaceptable. No se administra junto con tamoxifeno, anastrozol, letrozol ni exemestano: en el estudio que respaldó la aprobación se comparó con esos tratamientos hormonales estándar.

El regulador estadounidense describe al fármaco como un “antagonista oral del receptor de estrógeno”.

“Es un avance importante porque su mecanismo de acción es diferente al de las drogas preexistentes: no solo bloquea el receptor de estrógeno, sino que también lo degrada. Esto es especialmente relevante ante tumores que generan resistencia endocrina”, explicó Azar a Infobae.

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La indicación es para pacientes con características específicas

La aprobación de la FDA es específica para adultos con cáncer de mama temprano, en estadios I, II o III, que cumplan estas condiciones:

Tumor con receptores de estrógeno positivos (ER+).

Tumor HER2 negativo.

Riesgo intermedio o alto de recurrencia.

Uso como tratamiento adyuvante, es decir, tras el tratamiento inicial —habitualmente cirugía— para reducir la posibilidad de que el cáncer vuelva.

Este tipo de tumor depende de señales hormonales para crecer.

La indicación no se aplica a todos los diagnósticos de cáncer de mama ni comprende, bajo esta autorización, tumores con receptores hormonales negativos o HER2 positivo. El equipo de oncología determina el riesgo de recurrencia a partir de las características del tumor, la etapa de la enfermedad, los tratamientos previos y los riesgos del medicamento.

El ensayo lidERA mostró una diferencia de 2,8 puntos a tres años

El principio activo actúa como un degradador selectivo que bloquea la unión hormonal y favorece la destrucción de la proteína receptora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La decisión se basó en lidERA, un ensayo clínico de fase III que incluyó a 4.170 adultos con cáncer de mama temprano y riesgo intermedio o alto de recurrencia. 2.084 pacientes recibieron giredestrant y 2.086, tratamiento endocrino estándar, que podía ser tamoxifeno, anastrozol, letrozol o exemestano.

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A los 36 meses, la supervivencia libre de enfermedad invasiva fue de 92,4 % en el grupo tratado con giredestrant, frente a 89,6 % con la terapia endocrina habitual. El análisis arrojó una razón de riesgo de 0,70, equivalente a una reducción del 30 % en el riesgo de recaída invasiva o muerte respecto del tratamiento estándar.

La FDA indicó que, al momento de ese análisis, los datos sobre supervivencia global aún no permitían establecer si el medicamento ayuda a que las personas vivan más tiempo. Por ello, todavía falta conocer si la ventaja en el tiempo libre de enfermedad se traduce en un beneficio confirmado de supervivencia a largo plazo. Roche deberá aportar esos resultados cuando estén disponibles, según informó Reuters.

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La autorización para enfermedad temprana es distinta de la indicación metastásica

Una semana antes, la FDA había autorizado giredestrant en combinación con everolimus para adultos con cáncer de mama localmente avanzado o metastásico, con receptor de estrógeno positivo, HER2 negativo y mutación ESR1, en circunstancias específicas de progresión o recurrencia tras tratamientos endocrinos.

La aprobación del 23 de noviembre amplía el uso de giredestrant a una fase previa de la enfermedad y como fármaco único después de la cirugía.

La información de prescripción de la FDA incluye advertencias por bradicardia y toxicidad embriofetal. Entre las reacciones adversas y anomalías de laboratorio más frecuentes figuran dolor musculoesquelético, sofocos, fatiga, náuseas, cefalea, reducción de linfocitos y leucocitos, así como alteraciones de las enzimas hepáticas.

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En el plano farmacéutico, según publicó hoy el Financial Times, Roche estima que Wilserdly podría convertirse en el medicamento más vendido de su historia.

El Financial Times también informó que Roche fijó en Estados Unidos un precio de lista de USD 22.500 mensuales, aunque el costo final para las pacientes dependerá de la cobertura de los seguros y de los programas de asistencia. Para Europa, el laboratorio prevé pedir la autorización tras recibir datos clínicos adicionales, durante el primer semestre de 2027; la disponibilidad también estará sujeta a las decisiones de cobertura de cada sistema de salud.

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