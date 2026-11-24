Pablo Migliore recordó su actuación en MasterChef Celebrity

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Entre las devoluciones del jurado y la presión de las eliminaciones, MasterChef Celebrity también se convirtió en el escenario donde los participantes repasan anécdotas de sus carreras previas a la televisión. Las charlas durante las grabaciones, los cruces entre compañeros y hasta los comentarios del jurado funcionan como disparadores que llevan a recordar capítulos poco conocidos —o directamente olvidados— de quienes integran el certamen de Telefe. En esta oportunidad, el turno fue para Pablo Migliore, el exarquero de Boca Juniors y San Lorenzo, a quien sus compañeros le recordaron un episodio de su pasado que pocos hubieran imaginado y que nada tuvo que ver con el fútbol.

La escena ocurrió en una noche marcada por la presencia de las Popstars Chapeaux, poco antes de que arrancaran las devoluciones del jurado. Fue Damián Betular quien sacó el tema con una mezcla de sorpresa y curiosidad: contó, frente a todos, que Migliore había participado años atrás de un Macho Bus en el programa que conducía Nicolás Repetto.

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La referencia causó sorpresa entre todos, que desconocían la mencionada producción que el deportista parecía querer guardar bajo siete llaves. Tanto la conductora Wanda Nara como la chef Maru Botana no daban crédito a lo que estaban escuchando. Betular le consultó a Migliore en qué año había sido aquella producción, y el exarquero respondió sin precisión y con ganas de cerrar el tema: “Fue en el dos mil no sé cuándo. Ya está, dejémoslo ahí”.

Durante la devolución ante el jurado, el exarquero se refirió al segmento del programa de Nicolás Repetto

Macho Bus era uno de los segmentos de Sábado Bus, el programa que Repetto condujo por Telefe a fines de los noventa que tuvo un regreso en 2011. La sección proponía a figuras masculinas que posaban para una suerte de almanaque con distintas ambientaciones entre los que desfilaron, entre otros, deportistas como Marcos Milinkovic, Sergio Goycochea y José Meolans. Cada uno con producciones propias que combinaban vestuario, coreografía y un clima creciente de sensualidad hasta un cierre más desinhibido.

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En el caso de Migliore, su participación quedó registrada en una producción ambientada en la cancha de San Lorenzo, club al que representaba en aquel entonces. La primera secuencia lo muestra como si fuera el canchero, pintando las líneas de cal sobre el césped mientras unas chicas juegan al fútbol. Luego de recibir algunos pelotazos, el entonces arquero se quita la camisa, se transforma en arquero para volar ante los disparos de las futbolistas.

Claro que esta era apenas la primera parte. De regreso al piso, Nicolás Repetto dio su impresión positiva: “Muy interesante tu actuación. Te vi muy bien haciendo el que pintaba las líneas. Ahora te quiero ver en el agua”, anticipó el conductor y la toma siguió al vestuario. Allí a Migliore se lo ve en una ducha comunitaria, con las futbolistas con las que un rato antes había compartido el campo de juego, entre quienes se encontraba una jovencita Sofía Jujuy Jiménez.

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El exfutbolista Pablo Migliore participa en un programa televisivo de cocina mientras un recuadro muestra su intervención pasada en el segmento Macho Bus.

Luego de mostrar al aire el video en cuestión, el reality volvió a enfocarse en las devoluciones. Pero antes, Betular quiso ir un paso más y preguntó por la temática de aquella producción, mientras Wanda Nara bromeaba con la idea de buscar el video en Internet. A todo esto, Migliore reconoció sentirse incómodo con el repaso: “Estoy transpirando banda”, dijo, y atribuyó los nervios al recuerdo que acababan de reflotarle. “Tengo que volver a casa, es una herida vieja que ya había cicatrizado” y pidió avanzar con la devolución del plato.

Betular retomó entonces el eje de la evaluación y preguntó por la ensalada que Migliore había presentado. Wanda destacó la frescura y el color del plato, mientras el jurado coincidía en el buen uso de la vinagreta. Antes de cerrar, Wanda lanzó, entre risas, que todos se habían quedado con la imagen de Macho Bus, algo que el propio Migliore no negó.

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