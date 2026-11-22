Investigadores de cinco universidades describieron un trastorno asociado a una mutación en el gen EFEMP1 que afecta la adaptación a la oscuridad y el campo visual periférico (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un equipo internacional de científicos identificó una nueva enfermedad ocular hereditaria que deteriora de forma gradual la visión nocturna y los bordes del campo visual. La condición puede avanzar durante décadas sin que el paciente note síntomas evidentes, lo que la convierte en un trastorno difícil de detectar a tiempo.

El hallazgo fue publicado en la revista JAMA Ophthalmology por investigadores del Instituto Ocular Scheie de la Universidad de Pensilvania, junto a equipos de las universidades de Edimburgo, Basilea, Bonn y Carlos de Praga. Los científicos analizaron tres familias de distintos países que compartían la misma mutación en un gen vinculado a la visión, llamado EFEMP1.

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Un mismo gen puede causar enfermedades distintas según la mutación que lo afecte

La investigación sobre el gen EFEMP1 describe un trastorno ocular hereditario que dificulta la adaptación a la oscuridad y reduce el campo visual (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta ahora, el gen EFEMP1 estaba asociado a un trastorno que daña la visión central, es decir, la capacidad de enfocar lo que está directamente frente a los ojos. La alteración recién descubierta actúa de otra manera: en lugar de atacar esa zona, afecta los bordes del campo visual y dificulta ver con poca luz.

El estudio comparó a estas familias con otra que porta una variante diferente en el mismo gen, ligada a la patología ya conocida. Las diferencias entre ambos grupos confirmaron que se trata de dos enfermedades distintas, aunque comparten el mismo origen genético.

Artur V. Cideciyan, investigador en oftalmología y codirector del Centro para Degeneraciones Retinianas Hereditarias de Penn Medicine, explicó que al principio se sospechaba que los síntomas de la familia original obedecían a mutaciones en otro gen. Sin embargo, ninguna de esas variantes fue hallada, lo que llevó al equipo a identificar la nueva alteración en EFEMP1.

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El ojo tarda demasiado en adaptarse a la oscuridad y esa es la primera señal de alerta

Un equipo internacional halló que una variante del gen EFEMP1 produce un deterioro lento de la visión nocturna y periférica que puede avanzar décadas sin síntomas evidentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los hallazgos más relevantes es la identificación de un indicador temprano del trastorno. Las personas afectadas presentan una recuperación anormalmente lenta cuando pasan de un lugar luminoso a uno oscuro, porque las células encargadas de captar la luz en condiciones de baja iluminación no reaccionan con normalidad.

Esta anomalía puede detectarse incluso cuando el ojo todavía parece estructuralmente sano. En otras palabras, el problema funcional aparece antes que el daño visible, lo que abre la posibilidad de diagnosticar la enfermedad antes de que el deterioro sea irreversible.

“Podemos detectar una anomalía importante en la forma en que esas células se recuperan en la oscuridad, con retinas que todavía parecen intactas. Esto nos da una señal de la patología en una etapa en que las células todavía no desaparecieron”, afirmó Cideciyan.

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Los primeros síntomas que suelen notar los pacientes son dificultades para ver al anochecer o de noche, junto con un estrechamiento progresivo de lo que pueden ver a los costados. Como la visión central se mantiene intacta durante mucho tiempo, muchas personas no consultan a un especialista hasta etapas avanzadas.

El descubrimiento podría ayudar a entender por qué la vista se deteriora con la edad

La investigación identificó una señal funcional temprana: las células retinianas de los pacientes afectados tardan más de lo normal en recuperarse al pasar de ambientes iluminados a la oscuridad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá de identificar un nuevo trastorno hereditario, los investigadores señalan que los resultados podrían arrojar luz sobre los mecanismos biológicos que explican la pérdida de visión relacionada con el envejecimiento. Las enfermedades genéticas poco frecuentes de aparición tardía ofrecen una ventana para observar procesos que también ocurren en patologías mucho más extendidas.

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Tomás S. Alemán, profesor de oftalmología y el otro codirector del centro, señaló que el envejecimiento es un factor de riesgo compartido por múltiples enfermedades oculares, entre ellas la degeneración macular, la condición retiniana más frecuente en personas mayores.

“Las lecciones que se aprenden de estas enfermedades genéticas infrecuentes de aparición tardía ofrecen indicios sobre los posibles mecanismos de patologías retinianas mucho más comunes”, afirmó el especialista. La condición aún no tiene nombre oficial; los investigadores la denominan provisionalmente degeneración retiniana tardía asociada a EFEMP1, o L-ORD por sus siglas en inglés.

Por el momento, se desconoce con qué frecuencia esta mutación aparece en la población general. Los científicos estiman que se trata de una condición relativamente poco común, aunque se necesitan estudios de mayor escala para determinar cuántas personas podrían estar afectadas sin saberlo.

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