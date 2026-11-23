David Raffaeli (44), Johana Fernández (41) y María Fernanda Buyuca (40) pudieron conocerse y confirmar su vínculo biológico a partir de un cotejo de ADN (Prensa de Gobierno Mendoza)

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No hay dolores ni resentimientos en David Raffaeli, quien durante su infancia en Guaymallén, Mendoza, debió aprender a desenvolverse solo mientras su madre, que lo crió sola, trabajaba durante largas jornadas como empleada doméstica. Tenía 34 años cuando una revelación inesperada cambió su vida. En una conversación casual supo de la existencia de una hermana, dos años menor, y automáticamente tuvo un único deseo: encontrarla.

Con algunos datos y muchas preguntas, inició la búsqueda. Lo primero que se le ocurrió fue publicar un mensaje en Facebook en uno de los grupos donde se buscan a otras personas. Hizo su relato y esperó una respuesta que durante mucho tiempo no llegó. Cuando menos lo imaginaba, esa publicación, que había quedado perdida entre tantas otras, tuvo resultado diez años después y se convirtió en el punto de partida de un reencuentro que cambió para siempre su historia familiar.

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Mientras tanto, Johana Fernández y María Fernanda Buyuca también habían iniciado su camino para reconstruir sus historias familiares. Johana creció sabiendo que había sido adoptada y, con los años, sintió la necesidad de encontrar la verdad sobre su identidad biológica. María Fernanda, en cambio, llegó a esa búsqueda después de que un familiar le reveló aquello que desconocía sobre su nacimiento. El miércoles 18 de noviembre, esos caminos se encontraron en un abrazo por primera vez.

Lo que comenzó con una publicación en Facebook llevó a David a encontrar a sus dos hermanas y abrir una nueva etapa familiar

La búsqueda de David

David cuenta con emoción su infancia y todo lo que su mamá hizo para que no les faltara nada. La mujer trabajaba todo el día en el servicio doméstico y él debió a aprender a valerse por sí mismo, sin compañía. “Me hacía de comer... iba a la escuela solo. Yo recuerdo que en mi infancia estuve siempre solo”, cuenta. Lejos de recordar esos años desde el reproche, reconoce el esfuerzo que hizo su madre para criarlo sin más apoyo.

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“En las limitaciones económicas que teníamos, mi mamá siempre se encargó de que no me faltara nada, y me educó bastante bien. Por mi padre no le pregunté porque siento que ella cumplió el papel de mamá y papá. Nunca sentí la ausencia de un papá”, dice y resalta a la mujer que, como madre soltera, asumió su crianza y ser el sostén de la familia.

Treinta años después de esa infancia en soledad, tuvo una revelación inesperada. Durante un encuentro casual en la calle, conversó unos minutos con una mujer que había sido muy amiga de la familia y a quien hacía muchos años no veía. Mientras conversaban sobre cómo estaban y recordaban a sus familias, ella hizo un comentario que lo cambió todo. “Me dijo que hacía mucho no veía a mi mamá... desde el momento en que la habían ayudado a entregar a una beba, a una hermanita mía... Ahí le empecé a preguntar de qué hablaba. Y se dio cuenta de que había metido la pata, pero me dio un par de datos: que mi hermana podía vivir en tal localidad y que podía ser profesional de la salud. Me ayudó al principio un poco, pero después decidió no seguir ayudándome más”, recuerda.

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Fue entonces cuando decidió publicar el mensaje en Facebook. Contó que buscaba a una hermana que podría haber nacido en el Hospital Lagomaggiore, indicó el período aproximado de su nacimiento y que, según las pocas pistas que tenía, podía dedicarse a alguna profesión vinculada con la salud. No tenía mucho más para aportar. “Pasó bastante tiempo y como no tuve respuesta, me dije: ‘bueno, será que mi hermana nunca aparecerá’”, agrega.

Aunque la idea de saber de ella no había quedado de lado, sí las esperanzas de encontrarla pronto. “Un día, mientras estaba trabajando, recibo un mensaje indicándome que una persona me contactaba: María Fernanda Buyuca. Había visto mi publicación y algunos datos concordaban. Ella vivía en Buenos Aires y tenía el dato de que su mamá biológica se llamaba María Cristina Rafael. Bueno, ya había muchas coincidencias”, revive David.

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El abrazo tan esperado: David se funde en un abrazo con Johana, la hermana que buscó tantos años (Prensa de Gobierno Mendoza)

La búsqueda de María Fernanda

La búsqueda de María Fernanda había comenzado después de que, en noviembre de 2024, un familiar le reveló que las personas que la habían criado no eran sus padres biológicos. Durante años, sintió que algo no terminaba de encajar en su relación con la madre de crianza, aunque no encontraba una explicación. Al conocer la verdad, decidió buscar a su mamá biológica.

Para eso, también acudió a las redes sociales y contó que buscaba a su madre. En una de sus publicaciones tuvo la respuesta que le marcó el rumbo: le decía que en Mendoza funcionaba un programa que podía orientarla. Así llegó al Programa de Identidad Biológica de la Dirección de Derechos Humanos de la provincia, desde donde la asesoraron para encauzar su búsqueda y realizar los estudios necesarios; y quedó vinculada al circuito institucional de búsqueda de orígenes.

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En ese recorrido encontró el mensaje de David y decidió contactarlo. Las coincidencias fueron suficientes para abrir una posibilidad que ambos querían confirmar. “Nos empezamos a pasar fotos, empezamos a hablar, hacernos videollamada. ¡Y, sí! Yo no tenía dudas de que ella era mi hermana”, asegura David.

María Fernanda viajó a Mendoza, conoció a David y también a su madre biológica. Aunque entre ellos la certeza del vínculo había surgido desde los primeros intercambios, todavía faltaba la confirmación genética: David dejó su muestra en el Laboratorio de Genética Forense del Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas del Ministerio Público Fiscal, pero como no eran hijos del mismo padre, la coincidencia no fue exacta. “Entonces, mi mamá y María Fernanda se hicieron el ADN en un laboratorio privado. Y, efectivamente, dio positivo”, cuenta emocionado.

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Pero esa búsqueda todavía tenía una historia más por revelar. “Como la primera prueba de ADN no dio resultado positivo (porque no compartimos padre) el laboratorio debió hacer unos ajustes al programa para comprobar la compatibilidad genética entre medios hermanos”, explica lo que determinó que llegara la gran sorpresa.

Hace tres semanas, lo contactaron desde la Dirección de Derechos Humanos de Mendoza para contarle que habían encontrado una coincidencia genética con una tercera persona. Era Johana, aquella hermana que David había intentado encontrar desde el comienzo. La búsqueda que había comenzado con la esperanza de conocer a una hermana acababa de revelar que tenía dos.

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Johana, que vive en Las Heras y es médica, también había recorrido su propio camino para conocer sus orígenes. Pero, creció sin mentiras: cuando tenía cuatro años, su mamá de crianza le contó que era adoptada. Convivió con esa información sin problemas hasta que, dos años atrás, decidió inscribirse en el Programa de Identidad Biológica de la provincia. Sospechaba que podía tener hermanos, pero no quería irrumpir en la vida de su madre biológica ni alterar la familia que ella pudiera haber formado.

El día que David, María Fernanda y Johana, después de más de cuarenta años separados, se encontraron

El abrazo más esperado

El miércoles 18 de noviembre, en el tercer piso de la Casa de Gobierno de Mendoza, David, Johana y María Fernanda finalmente se encontraron. “Ese encuentro, con cada una de mis hermanas, fue algo muy lindo. En ese abrazo sentí que efectivamente eran alguien cercanas a mi vida”, cuenta. Aunque el vínculo recién empieza a construirse, David dice que encontró en ellas mucho más que una coincidencia genética y que siente orgullo por las vidas que cada una pudo construir y por las familias que las criaron. “He tenido la suerte de que ellas fueron adoptadas por familias que las educaron muy bien y les dieron todo lo necesario. Me siento muy orgulloso de mis hermanas”, afirma.

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Para su mamá, el reencuentro también significó una enorme emoción. Después de tantos años de dudas, saber que sus hijas estaban cerca y que querían conocerla y tener un vínculo con ella la alegró tanto como la llenó de temores. David cuenta que tenía miedo de que sus hijas pudieran juzgarla o reclamarle algo por lo ocurrido.

“Tenía una sensación encontrada, por pensar que sus hijas podían pasarle alguna factura por lo sucedido”, cuenta David sobre los temores de su madre. Él entiende las circunstancias que atravesó cuando quedó embarazada y debió tomar aquellas decisiones. “Mi mamá tuvo una situación muy vulnerable al momento de dar a luz a mis hermanas. Tuvo mucha presión de mi abuela para proceder con la entrega de las bebitas”, explica el papel de su abuela materna en un contexto en el que su madre, además de atravesar una situación económica y personal difícil, debía enfrentar los prejuicios de una época en la que ser madre soltera estaba socialmente mal visto. “Hasta capaz que la miraban mal entrando con pancita a una iglesia, y la apuntaban con el dedo”, sostiene.

A esa presión social se sumaban prácticas que, según David, ocurrían en el ámbito hospitalario. “Acá en el hospital, en esa época, los niños, prácticamente los bebés, eran tratados como paquetes de intercambio. Por ahí no mediaba ninguna documentación ni nada y se hacían adopciones exprés o apropiaciones”, lamenta. También destaca que existen investigaciones sobre lo ocurrido durante la década de 1980 en el Hospital Lagomaggiore.

Hoy, sin embargo, la historia tiene un presente diferente. David cuenta con alegría que su mamá pudo volver a vincularse con María Fernanda y que también existe el deseo de que Johana pueda conocerla. Él, por su parte, todavía tiene mucho por compartir con sus hermanas y sus respectivas familias.

El trabajo de los organismos que hizo posible el encuentro

El reencuentro fue posible gracias al trabajo articulado de distintos organismos de Mendoza que intervinieron en la reconstrucción de la identidad biológica de los tres hermanos. Participaron el Programa de Identidad Biológica de la Dirección de Derechos Humanos de la Provincia, el Registro Provincial de Adopción y el Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas, dependiente del Ministerio Público Fiscal, a través de su Laboratorio de Genética Forense.

Las muestras fueron analizadas por el equipo que conduce el doctor Miguel Marino, quien explicó que dentro del Registro existe un área destinada a atender este tipo de búsquedas. “Dentro del Registro tenemos una sección a través de la cual atendemos casos humanitarios. Entre ellos, acompañamos a personas que buscan conocer su identidad. En este caso, contábamos con muestras de tres hermanos y, gracias a la articulación entre las distintas áreas, pudimos reunir la información necesaria para establecer el vínculo genético. Ese fue el resultado que hoy pudimos brindar”, explicó Marino.

El funcionario también felicitó a los hermanos por el paso que dieron y destacó la importancia de este tipo de intervenciones. Con el caso de David, Johana y María Fernanda, ya son 22 las filiaciones oficializadas mediante el uso de tecnología genética y el trabajo conjunto de los organismos provinciales.