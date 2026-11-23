Adolfo Castelo festeja el Martín Fierro

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El periodismo era cosa seria. Muy seria. Sin embargo, Adolfo Castelo, junto a un grupo de intrépidos colegas de su generación, se animó a ponerle humor. Sí: era capaz de reírse de las noticias. Y de arrancarle sonrisas a un pueblo argentino cansado de escuchar a los presentadores, siempre circunspectos, hablando del dólar, la inflación, la inseguridad y los cambios de gobierno. Pero ojo: su originalidad no lo hacía menos profesional. Al contrario. Lo obligaba a mantenerse siempre en una delgada línea muy difícil de manejar.

Castelo había nacido el 29 de agosto de 1935 en la ciudad de Buenos Aires, donde vivió toda su vida. Era hijo de inmigrantes gallegos, estudió en el colegio Don Bosco y, de pequeño, solía jugar a la pelota por las calles de Palermo Viejo. Como todos los chicos de esa época. Pero no soñaba con ser futbolista, a pesar de que su hermano lo había hecho hincha de Boca. Quería ser dibujante. Y se presentó con sus bocetos en la revista Tía Vicenta. Ahí conoció a Landrú, su editor. Y éste le dijo que sus ilustraciones no eran buenas, pero le reconoció que tenía talento para escribir humor político. Así fue como, en 1957, Castelo empezó una carrera basada en la ironía, la crítica y la reflexión, que arrancó en la gráfica pero se consolidó en la radio y la televisión.

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Al tiempo, empezó a colaborar en revistas como Rico Tipo y luego pasó a Primera Plana, donde logró desarrollar un estilo propio. Hasta que desembarcó en Radio Libertad, donde formó parte del staff de Las ventajitas junto a Jorge Vaccari y Anselmo Marini. El ciclo fue considerado como uno de los pioneros en hacer humor absurdo en la radiofonía argentina. También condujo Bolsa de Gatos, junto a Fernando Salas, en Radio El Mundo. Y fue uno de los primeros en ponerse al frente de programas de trasnoche en Radio Porteña.

En 1974, fundó la revista Salimos. Por esos años, además, participó de ciclos radiales como Claves para bajar de la cama, junto a Alejandro Dolina. Allí creó el desopilante personaje de Washington Tacuarembó, un mago uruguayo que realizaba sombras chinescas para los oyentes. También estuvo en el inicio del ciclo radial que dio nacimiento a La venganza será terrible, en 1985, que entonces se llamaba Demasiado tarde para lágrimas y se emitía en la madrugada de Radio El Mundo.

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Adolfo junto a Raúl Portal, Raúl Becerra y Virginia Hanglin, integrantes de Semanario Insólito

Pero, para entonces, Castelo ya había incursionado también en la televisión. Su primer trabajo en la pantalla chica, entre 1980 y 1981, fue en Videoshow, un programa que conducía Enrique Llamas de Madariaga por Canal 9 en el que su misión era aparecer de espaldas para dar un supuesto chimento político de tono confidencial. Entre 1982 y 1983, con el inminente regreso de la democracia al país, se sumó a Semanario insólito, un noticiero humorístico que se vio por la pantalla de ATC. Allí compartía el piso con Raúl Becerra, Raúl Portal y Virginia Hanglin, mientras Nicolás Repetto y Norbert Degoas hacían de noteros.

El programa fue totalmente disruptivo para la época. Y el público lo tuvo muy presente. Por eso, cuando en 1985 Castelo y Becerra quisieron volver a la televisión con un programa diario de actualidad en clave de humor, se sumaron a Jorge Guinzburg y Carlos Abrevaya que tenían una idea similar para dar origen a La Noticia Rebelde, donde Repetto comenzó como movilero para luego sumarse al staff de periodistas en el piso. El encargado de aunar ambos proyectos fue Raúl Montero, productor de ATC, que necesitaba un ciclo de verano para ocupar el horario que dejaba libre Mesa de noticias en enero de 1986. Y no se equivocó. O mejor dicho sí, porque el éxito fue tal que esta apuesta pensada solo para un par de meses siguió al aire con algunos cambios hasta 1989.

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Castelo junto a Nicolás Repetto, Jorge Guinzburg, Raúl Becerra y Carlos Abrevaya en La Noticia Rebelde

La década del 90 lo encontró a Castelo muy activo tanto en gráfica, como en radio y televisión. Dirigió y desarrolló proyectos editoriales como Marcado y Cuatro Patas. Hizo Primera mano, junto a Rolando Hanglin, por Radio Continental, La vidriera y La vidriera de verano con Luisa Delfino, en la misma emisora, Rompecabezas, por Rock & Pop y El ventilador, junto a Guinzburg y Carlos Ulanovsky, por Radio América. Pero, sin lugar a dudas, uno de sus mayores méritos es haber sido uno de los mentores de Día D, el programa de actualidad conducido por Jorge Lanata en América TV, del que participó entre 1996 y 1997. En 1998, en tanto, condujo Gemelos junto a Horacio Cabak por Canal 9.

En los 2000 se puso al frente de Medios locos por Canal 7, un ciclo que tenía la esencia de La Noticia Rebelde con un panel compuesto por Marcela Pacheco, Gisela Marziotta, Gillespi y Mex Urtizberea con la producción de Gastón Portal. En 2001, condujo Mirá lo que te digo con Luisa Valmaggia y Jorge Halperín en Radio Del Plata y, en 2003, se trasladó con ese mismo programa a Radio Mitre. También dirigió la revista TXT, además de realizar colaboraciones para Noticias y el diario La Nación.

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Lo cierto es que, tras un viaje por Galicia donde había ido a visitar la tierra de sus padres, en 2003 fue diagnosticado con cáncer de pulmón. Intentó seguir trabajando todo lo que pudo.Incluso fue a recibir el premio Martín Fierro como mejor conducción masculina en radio que se realizó el 22 de junio de 2004 para distinguir el trabajo del ciclo anterior. El 4 de octubre, en tanto, fue declarado Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires. Pero, el 23 de noviembre siguiente murió, con 69 años, como consecuencia de las complicaciones de su enfermedad.