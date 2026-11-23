El Gobierno concesiona rutas nacionales ante la falta de fondos para su mantenimiento

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El estado de las rutas nacionales en el país viene siendo un largo reclamo de los gobernadores de distinto signo político desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada. La motosierra paralizó la obra pública, lo que se tradujo en un deterioro avanzado de la red vial, clave para el transporte y el desarrollo productivo.

De hecho, en el apartado de Argentina del informe Fundamentos para el crecimiento y la competitividad 2026 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), publicado en abril, se advierte que “solo el 32% de la infraestructura vial se encuentra en buen estado” en el país. Para ese organismo multilateral, “una mayor participación privada en la construcción y operación de infraestructura podría contribuir al desarrollo de infraestructura de alta calidad, al tiempo que aumenta la eficiencia del gasto público. Sin embargo, esto requiere capacidades institucionales significativas”.

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Hace una semana, el Gobierno anunció la privatización de distintos tramos de 27 rutas que atraviesan 15 provincias, en el marco de la Red Federal de Concesiones. Mediante el

“Esta solución es definitiva porque el estado de las rutas deja de depender de lo que esté pasando con el fisco”, defendió la iniciativa el vocero presidencial, Adrián Ravier en su conferencia de prensa del martes último.

Adrián Ravier en conferencia de prensa en Casa Rosada

Están incluidas en esta IV Etapa la Ruta Nacional (RN) 3, la RN 9, la RN 11, la RN 12, la RN 14, la RN 16, la RN 22, la RN 33, la RN 35, la RN 38, la RN 228, entre otras.

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Además de los corredores que pasarán a manos de distintos grupos empresarios, Infobae relevó las 16 rutas nacionales que ya fueron privatizadas.

Menos fondos de Nación

En el texto del Presupuesto, hay 55 obras en rutas nacionales que tenían asignado mantenimiento por $283.555 millones en total para este año. Pero la partida vigente descendió a $251.875 millones, según corroboró Infobae del sitio de Presupuesto Abierto, que recoge datos oficiales del Ministerio de Economía.

De esos 55 proyectos con presupuesto inicial, al 78% no se les asignó una partida en lo que va de 2026. Esta falta de ejecución afectó a rutas en 23 de los 24 distritos del país. Neuquén aparece con 6 ruta nacionales sin avance por falta de fondos; Buenos Aires, Santa Cruz y Tierra del Fuego con 3 cada una; Catamarca, Chaco, Chubut, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Río Negro, Salta y Santa Fe con 2; y el resto con una.

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En cuanto a las obras de seguridad vial, que incluyen señalización y balizamiento, estaban presupuestadas 26 obras en 23 provincias. La partida inicial era de $18.315 millones pero a ninguna se le asignó fondos, pese a que falta poco más de un mes para que termine el año. La más afectada fue la provincia de Buenos Aires con 3 obras de este tipo sin realizar.

El Presupuesto 2026 también contempla 57 construcciones viales como autopistas, puentes y ensanches, con un monto inicial total de $227.975 millones. Pero 22 de ellas no tienen partida vigente (39%), aunque tenían una asignación inicial de $40.094 millones.

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Hay más de medio centenar de obra con mantenimiento previsto para este año sin partida (Vialidad Nacional)

Estas 22 obras que están sin realizarse afectan a 14 provincias: Buenos Aires, Salta, Neuquén, La Pampa, Santa Fe, Santa Cruz, Río Negro, Chaco, Chubut, La Rioja, Mendoza, Córdoba, Tucumán y Formosa.

También estaban previstas para este año 16 obras de rehabilitación y repavimentación con un presupuesto de $55.678 millones, pero el vigente descendió a casi la mitad: $32.221 millones. Del total, 7 de ellas no tienen crédito asignado y afectan a las provincias de Entre Ríos, Santa F3, Córdoba, Tucumán, Catamarca, Buenos Aires, Corrientes, Formosa y La Pampa. Algunas abarcan más de una jurisdicción.

Las 16 ya privatizadas

Como alternativa ante el ajuste implementado por el Ejecutivo nacional a la obra pública, el Ministerio de Economía lanzó la Red Federal de Concesiones a través de la cual se privatizaron, hasta ahora, 16 tramos de rutas nacionales distribuidos entre las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, La Pampa, Córdoba, San Luis, Mendoza, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Chaco y Misiones.

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El esquema consiste en que las empresas privadas adjudicadas se ocupan de su puesta en valor, su operación y mantenimiento por 20 años, a cambio del cobro de peaje.

Esos 16 tramos ya fueron adjudicados por licitación pública a Autovía Construcciones y Servicios del Grupo Cartellone, al consorcio Obring SA- Rovial SA-EDECA Constructora SA-Pitón SA-Pietroboni SA, a la UTE Creditech-Plantel, al consorcio BASAA SA-CECOSA, y CPC SA del Grupo Indalo, y se encuentran en obra.

Las concesiones contemplan obras de pavimento, bacheo y reparación de losas. Las empresas también deben ejecutar tareas en las banquinas, renovar la señalización, incorporar iluminación y colocar elementos de seguridad vial, tareas que son supervisadas por Vialidad Nacional, el organismo a cargo de controlar el cumplimiento de las obligaciones.

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Las rutas traspasadas a las provincias

Ante el freno al financiamiento desde el Tesoro de la obra pública, los mandatarios provinciales comenzaron a buscar acuerdos con la Nación para el traspaso de rutas y obras de infraestructura a sus distritos, a fin de poder gestionarlas y/o eventualmente, concesionarlas.

Durante 2025 y 2026, fueron varios los gobernadores de distintos signo que ya firmaron asumir con recursos propios la finalización y mantenimiento de esos proyectos que estaban bajo responsabilidad nacional. Sin esos acuerdos firmados con el Ejecutivo nacional, no podían avanzar con los proyectos paralizados, ya que deben primero pasar a estar bajo su jurisdicción.

Maximiliano Pullaro, gobernador radical de Santa Fe, por ejemplo, acordó en julio pasado asumir durante 20 años, con recursos propios, la administración, el mantenimiento y la ejecución de obras sobre la Ruta Nacional A012 (Circunvalación de Rosario).

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En julio de 2025, Pullaro firmó el traspaso de Nación a Provincia de la ruta A012

En Chubut, Ignacio Torres (PRO) logró en septiembre de 2025 un acuerdo que incluyó el traspaso de obras viales inconclusas - entre ellas, la finalización de la autovía de la ruta 3 entre Puerto Madryn y Trelew, y trabajos en la ruta 40 - a cambio de una reducción de la deuda de la provincia con la Nación en $101.000 millones y la suspensión de intereses. El ahorro generado, que según el gobierno de Chubut, iba a ser de $3.000 millones mensuales, y sería destinado a la ejecución y finalización de obras prioritarias.

En San Juan, Marcelo Orrego (PRO) firmó el agosto pasado el traspaso de la gestión integral y el financiamiento de obras en siete corredores y trazas por 20 años, que abarcan tramos de las rutas nacionales 40, 20, 153, 150, 149 y el Nudo Vial de las rutas 40 y A014.

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El jefe de Gabinete, Diego Santilli, el ministro de Economía, Luis Caputo y el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego. (Foto: Presidencia)

Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro, acordó con Nación hacerse cargo de 6 tramos de más de 500 km de las rutas nacionales 22 y 151, dos corredores estratégicos en la provincia. Acordó el traspaso de unos 508 kilómetros correspondientes a las rutas nacionales 22 y 151. El 29 de octubre firmó las actas de toma de posesión parcial de los primeros tramos liberados (como Río Colorado–Choele Choel–Chichinales en la RN 22 y sectores específicos de la RN 151), con el Administrador General de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy.

Weretilneck con el Administrador General de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy

Claudio Poggi, mandatario de San Luis, también firmó en abril el convenio marco con el Ejecutivo nacional para asumir la operación y reparación de tramos viales nacionales dentro de su territorio, como la RN 7 que comprende el corredor principal del sistema en la provincia.

El Decreto 253/2026 también incluyó a Córdoba, Corrientes, Mendoza, Neuquén y Santa Cruz. Estas provincias quedaron autorizadas a presentar planes de obra y financiamiento para absorber tramos mediante convenios con Vialidad Nacional, con plazos de delegación de hasta 30 años.

Por fuera de ese decreto, a principios de este mes, Catamarca firmó el convenio para la recuperación de la Ruta Nacional N°38, en el tramo Cuesta del Totoral, dentro del convenio de obras de transferencia firmado entre el Gobierno nacional y el provincial en agosto último.

Jalil reunido con el director de Vialidad Nacional por el traspaso de la Ruta 38 en El Totoral

De esta manera, Raul Jalil asumirá con recursos propios obras sobre 180,6 kilómetros de las rutas 38, 60 y 157, y podrá cobrar peajes.

Procesamiento y visualización de datos: Daniela Czibener

Carga y chequeo: Desiré Santander