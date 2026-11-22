El corazón forzado, el daño renal, la apnea del sueño y los efectos adversos de los fármacos antihipertensivos se combinan para generar un agotamiento persistente en quienes padecen presión arterial elevada (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La hipertensión arterial lleva décadas ganándose el apodo de “asesino silencioso”: en la mayoría de los casos no genera molestias evidentes, pero cuando los niveles de presión se elevan de forma severa, el organismo empieza a dar señales. Una de las más frecuentes —y de las menos asociadas a esta enfermedad— es el agotamiento persistente, una fatiga que no cede con el descanso y que deteriora tanto el rendimiento físico como la capacidad de concentración.

El portal de salud Verywell Health explica que ese cansancio no responde a un solo mecanismo, sino a distintas alteraciones que el cuerpo acumula con el tiempo. Aun así, hasta el 60% de las personas con hipertensión severa no percibe ningún signo notable, lo que convierte a los controles médicos periódicos en la herramienta de detección más confiable.

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El corazón forzado a trabajar de más paga un costo físico sostenido

La sobrecarga cardíaca, el deterioro renal y la alteración del sueño explican la persistencia de la fatiga en personas con presión arterial elevada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando la presión en las arterias supera los valores normales, el corazón debe bombear con mayor fuerza para hacer circular la sangre. Ese esfuerzo continuo produce un desgaste comparable al de la actividad física intensa, aunque la persona permanezca en reposo. Con los años, el músculo cardíaco puede engrosarse y agrandarse —condición denominada cardiomegalia—, lo que deriva en enfermedades de las válvulas y, en los casos más graves, insuficiencia cardíaca.

La hipertensión también favorece la aterosclerosis, proceso por el cual las arterias se endurecen y se estrechan. Eso reduce el flujo de sangre y oxígeno hacia los pulmones y demás órganos, dejando al paciente exhausto incluso frente a tareas de baja exigencia.

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Los riñones dañados y el sueño fragmentado multiplican el cansancio

Los riñones también resienten el impacto de la presión elevada. Sometidos a un flujo sanguíneo anormalmente forzado, pueden perder capacidad para filtrar desechos. La acumulación de toxinas como la urea en la sangre genera síntomas como fatiga, embotamiento mental y malestar general, una condición conocida como uremia.

A eso se suma un efecto menos conocido: la hipertensión puede causar retención de líquidos en los tejidos de la garganta, lo que favorece el desarrollo o el agravamiento de la apnea obstructiva del sueño (AOS). Este trastorno interrumpe el descanso nocturno en forma repetida, y la privación de sueño profundo se traduce en somnolencia, irritabilidad y bajo rendimiento al día siguiente.

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Un estudio del Centro de Investigación y Tratamiento del Sueño del Penn State College of Medicine presentado en la conferencia SLEEP 2026 refuerza esa relación. El trabajo analizó a 1.741 adultos durante un seguimiento promedio de 7,5 años y concluyó que quienes padecían somnolencia diurna excesiva tenían 74% más probabilidades de desarrollar hipertensión respecto al grupo de control. Cuando esa somnolencia se combinaba con dificultades para conciliar el sueño —más de 30 minutos para dormirse—, el riesgo de desarrollar presión alta se triplicaba.

Una investigación del Penn State College of Medicine que siguió a 1.741 adultos durante 7,5 años halló que quienes presentaban somnolencia diurna tenían 74% más probabilidades de desarrollar presión arterial alta que el grupo de control (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los medicamentos y el estrés crónico suman otra capa al problema

Parte del cansancio en pacientes hipertensos no proviene de la enfermedad, sino del tratamiento. Algunos de los fármacos más utilizados para controlarla, como los diuréticos y los betabloqueantes, incluyen la fatiga entre sus efectos secundarios.

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Los primeros alteran el equilibrio de electrolitos al incrementar la producción de orina; los segundos reducen la frecuencia cardíaca y, con ello, la cantidad de oxígeno que llega a los tejidos.

El estrés crónico opera por otra vía: el cortisol liberado bajo tensión sostenida contrae los vasos sanguíneos y mantiene la presión elevada por períodos prolongados, perturbando además los ciclos de sueño.

Cuando el agotamiento aparece junto a cefalea intensa, visión borrosa, dolor en el pecho o latidos irregulares, puede tratarse de una crisis hipertensiva, una emergencia médica que se diagnostica cuando la presión sistólica supera los 180 mmHg o la diastólica los 120 mmHg, y que sin atención inmediata puede comprometer la vida del paciente.

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