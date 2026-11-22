El agua cubre la reposición de líquidos en la mayoría de los entrenamientos habituales de niños y adolescentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La hidratación durante el ejercicio en chicos y adolescentes depende de la duración y la intensidad de la actividad, del calor y de cuánto transpiren. El agua suele ser suficiente para la mayoría de las prácticas deportivas habituales, mientras que las bebidas energéticas con cafeína se desaconsejan en menores.

La diferencia importa porque el envase y la publicidad pueden reunir productos muy distintos bajo expresiones como “energía”, “rendimiento” o “recuperación”. Las bebidas deportivas suelen contener agua, carbohidratos y electrolitos, mientras que las energéticas incorporan cafeína y otros estimulantes. La Academia Estadounidense de Pediatría distingue ambos grupos y sostiene que estas últimas no son apropiadas para niños y adolescentes.

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Dicha institución recomienda que los chicos y adolescentes tomen agua antes, durante y después de la actividad física. Si el ejercicio intenso dura más de una hora o la sudoración es abundante, se pueden considerar bebidas con electrolitos. Por separado, un consenso de 2025 en el que participó la Academia aconseja evitar las bebidas con cafeína u otros estimulantes entre los 5 y los 18 años.

El agua suele ser suficiente y las bebidas deportivas tienen un uso limitado

El agua cubre la reposición de líquidos en la mayoría de los entrenamientos habituales de niños y adolescentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según HealthyChildren.org, el agua suele ser suficiente para reponer líquidos en chicos y adolescentes durante actividades físicas habituales de menos de una hora. Una bebida deportiva puede considerarse si el ejercicio se prolonga entre una y dos horas o se realiza con calor intenso.

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Las bebidas deportivas no son equivalentes a una bebida energética. Pueden aportar carbohidratos y electrolitos, como sodio y potasio, que se pierden con la transpiración. Esa función puede tener utilidad en esfuerzos prolongados o en condiciones de alta temperatura, pero no convierte al producto en una necesidad diaria ni en una alternativa habitual a las comidas y al agua.

El mismo sitio de la Academia Estadounidense de Pediatría recomienda que la estrategia para mejorar el desempeño se concentre en los líquidos, las calorías suficientes, el entrenamiento, la preparación física y el descanso. La disponibilidad de agua antes, durante y después de entrenar permite atender la hidratación sin sumar azúcares o estimulantes que no son necesarios para todas las situaciones.

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Las bebidas energéticas y los suplementos con cafeína no se recomiendan para menores

Las bebidas energéticas con cafeína conllevan riesgos de estimulantes para los deportistas menores de edad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las bebidas energéticas suelen contener cafeína y azúcares añadidos. Algunas fórmulas también incluyen taurina, ginseng o guaraná. Este último aporta cafeína de forma natural, lo que puede dificultar el cálculo de la cantidad total consumida.

En una publicación de 2023, la Academia Estadounidense de Pediatría señaló que algunas de estas bebidas pueden aportar más cafeína que un espresso y que su consumo puede alterar el sueño, aumentar la ansiedad y afectar la atención.

Los efectos de la cafeína sobre el desempeño deportivo se han investigado principalmente en adultos, pero no cuentan con el mismo respaldo en la población infantil. HealthyChildren.org indica que los efectos en niños están menos estudiados y advierte que los jóvenes que toman medicamentos para el trastorno por déficit de atención e hiperactividad deben tener especial cuidado con los estimulantes. En esos casos, una decisión sobre cafeína o suplementos debe considerar la historia clínica y la indicación profesional.

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Los suplementos con cafeína, incluidos polvos y pastillas comercializados para antes del entrenamiento, agregan otra dificultad: pueden tener concentraciones elevadas y no se regulan de la misma manera que los alimentos y las bebidas.

Según HealthyChildren.org, los suplementos dietarios no son regulados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos antes de su venta, y estudios sobre su pureza han encontrado contaminantes o ingredientes que no coinciden con el rótulo.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades informan que la Academia Estadounidense de Pediatría aconseja que los adolescentes no consuman bebidas energéticas y eviten superar los 100 miligramos de cafeína diarios. El organismo enumera entre los posibles riesgos la deshidratación, la ansiedad, el insomnio y complicaciones cardíacas, como latidos irregulares. La sensibilidad puede variar según la persona, las dosis y la presencia de enfermedades o medicamentos.

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Ante palpitaciones, temblores, respiración acelerada, ansiedad intensa o malestar después de ingerir un producto con cafeína, la Academia Estadounidense de Pediatría recomienda buscar atención médica.