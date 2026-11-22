Sofía "Jujuy" Jiménez pasó por la mesa de Juana Viale y contó cómo está viviendo los primeros meses de su embarazo (Almorzando con Juana - El Trece)

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Hace apenas una semana, Sofía Jujuy Jiménez sorprendió al anunciar que está embarazada y que junto a su pareja, Gustavo Qüerio Hormaechea, espera a su primer hijo. Desde entonces, la modelo comenzó a transitar los primeros meses de una etapa que soñó durante mucho tiempo y que ahora comparte con su familia, sus amigos y sus seguidores. En ese contexto, se sentó en la mesa de Juana Viale en Almorzando con Juana (El Trece)y habló sobre la emoción de convertirse en mamá, los síntomas del embarazo, sus planes para los próximos meses y la fecha estimada del nacimiento.

“Es más, yo quería… Me venían invitando al programa y hablaba con Miriam (la productora). Le decía: ‘Bancame un ratito más, ahora justo este fin de semana no puedo, este día no puedo’, porque tenía esta noticia guardada”, contó Jujuy frente a Viale. “Y quería charlarlo acá también. Obviamente. Así que sí, estoy muy feliz. Y no lo puedo disimular”, agregó entre risas. “Creo que, gracias a Dios, sé que por ahí depende de cada mujer. Cada una lo va viviendo como puede”, expresó.

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“El sueño es el mayor síntoma que te diría de estar embarazada: sentir la necesidad de estar tirada, en posición horizontal”, describió. “Y dormir, y estar así. Eso sí siento”, agregó, mientras explicaba que las ganas de descansar son el cambio físico que más nota. Y, durante la charla, Jujuy también aclaró una confusión que se había generado a partir de la forma en que anunció la noticia en su programa. “En realidad, quedó como que me voy para siempre y no. La realidad es que el programa termina ahora, en noviembre”, explicó. La modelo continúa al frente de Que alguien le avise, el ciclo que realiza de lunes a viernes en La Casa Stream, junto a un equipo al que definió como hermoso.

Una semana atrás, Sofía contó públicamente que estaba embarazada de su pareja (Instagram)

El origen del malentendido estuvo en una sorpresa que preparó para sus compañeros. “Cuando iba contando cómo era el momento, les estaba haciendo una sorpresa a mis compañeros. Al final decía: ‘Soy Calita oficial’”, relató. “Entonces, mucha gente también creyó que así se llamaba la bebé, como si ya fuera mujer. Y, en realidad, fue una parte de producción”, aclaró.“Es Cala, le decimos Cala, el programa es Cala Cala y era como Calita, una bebita”, detalló. “Todavía no tengo el nombre definido. No sé todavía si es varón o mujer, así que de a poco”, señaló.

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Después del cierre del programa, la modelo tiene pensado tomarse un tiempo para descansar y disfrutar del embarazo junto a su pareja. “Me quiero ir a Jujuy un poco”, contó. También adelantó que viajarán unos días al sur y habló de una propuesta que suele conocerse como baby moon, un viaje que las parejas realizan antes del nacimiento de su hijo. “Es esta cosa de la previa a irte con tu pareja, la despedida de que van a ser dos y, a partir de que nazca, ya son tres. Para siempre”, explicó. “Es como la despedida de nosotros dos”, resumió. La fecha estimada para el nacimiento también fue un tema que sorprendió a la mesa. “Superpatriota, el 25 de mayo”, bromeó la modelo al contar el día previsto. “Si Dios quiere y todo sale bien”, expresó.

En medio del primer trimestre de embarazo, la modelo habló sobre las sensaciones que atraviesa y los planes que tiene previo al nacimiento de su bebé (Instagram)

Jujuy también habló sobre la manera en la que imagina el nacimiento de su bebé. “Me encantaría llegar preparada al parto. Me encantaría también que sea natural”, afirmó. “No me pondría en capricho. Sé que hay muchas mujeres que insisten con la idea de hacerlo natural, que es como una decisión. Se respeta a cada una lo que sienta”, sostuvo.

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“Yo voy muy partidaria de que sea lo que Diosito quiera y de que los médicos me ayuden a tomar la mejor decisión”, expresó. También confirmó que el nacimiento será en un saantorio de la zona porteña de Recoleta, donde estuvo internada su hermana mayor cuando fue mamá recientemente. “Van a ser súper seguiditos los bebés. Hasta podrían ser compañeros el día de mañana”, señaló.

“Yo voy muy partidaria de que sea lo que Diosito quiera", expresó Jiménez ante las cámaras (Instagram)

“Es verdad que es contagioso. Literalmente, de estar con Beltrán pasé a estar yo en los meses”, relató. La modelo habló con alegría del vínculo que construyó con su ahijado y de la ilusión que le provoca imaginarlo junto a su futuro hijo o hija. “Así que muy feliz”, concluyó.

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Entre medio del vaivén de emociones y los planes para los próximos meses, Sofía “Jujuy” Jiménez comenzó a compartir la espera de su primer bebé. Ahora, mientras se prepara para finalizar su programa en noviembre y viajar junto a su pareja, también espera el nacimiento previsto para mayo. La noticia que durante un tiempo guardó en silencio ya forma parte de su vida pública, aunque la emoción de ese primer momento todavía aparece en cada palabra.