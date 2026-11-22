El bienestar de los animales en zoológicos depende de la amplitud del entorno y de la posibilidad de desarrollar conductas propias de su especie (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un animal puede estar libre de enfermedades, tener una alimentación suficiente y recibir atención veterinaria regular, pero aun así atravesar un estado de bienestar deficiente. La salud física constituye un componente relevante, aunque no alcanza para establecer por sí sola cómo se encuentra un individuo en su ambiente cotidiano.

La evaluación del bienestar animal requiere considerar las oportunidades de movimiento, los vínculos sociales, la posibilidad de realizar conductas propias de la especie y las señales de estrés o frustración. Según publicó Psicología Hoy, ninguna medición aislada puede ofrecer una imagen completa, porque los indicadores físicos, conductuales y ambientales revelan dimensiones diferentes de la vida de un animal.

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Esta mirada amplía el criterio tradicional centrado en lesiones, enfermedades o parámetros fisiológicos. La pregunta ya no se limita a si el animal está sano, sino que incorpora si dispone de estimulación, elección y un entorno que contemple sus necesidades conductuales. La Asociación Estadounidense de Medicina Veterinaria sostiene que el bienestar abarca tanto la dimensión física como la mental.

La salud no explica todo

Los ejercicios de olfato y los juguetes interactivos aportan a la estimulación mental y al bienestar emocional de los perros de compañía (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bienestar animal suele abordarse desde tres enfoques que se complementan. El primero se concentra en la función biológica, con datos como el estado corporal, la nutrición, la presencia de lesiones y el control de enfermedades. El segundo observa la posibilidad de desarrollar una vida natural, es decir, conductas vinculadas con la especie. El tercero estudia los estados afectivos, que incluyen experiencias como el dolor, el miedo, la comodidad o la curiosidad.

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Este criterio es relevante en animales de compañía, de producción, de laboratorio y bajo cuidado humano en zoológicos o acuarios. Las necesidades no son idénticas entre especies ni entre individuos.

Lo que muestra un estudio

El acicalamiento y la convivencia en grupos satisfacen las necesidades sociales de primates y aves (Imagen Ilustrativa Infobae)

Observar el comportamiento de un animal aporta información que no siempre surge de una revisión veterinaria. Las estereotipias son conductas repetitivas sin una función aparente, como caminar de un lado a otro o balancearse repetidamente. Estas conductas pueden ser señales de un bienestar deficiente y deben interpretarse junto con otros indicadores y con el historial de cada animal.

Un estudio sobre elefantes africanos y asiáticos alojados en 68 zoológicos acreditados de América del Norte analizó indicadores de salud, manejo, ambiente y conducta. La investigación, publicada en PLOS ONE, encontró que los factores sociales tuvieron un peso relevante en las tasas de comportamientos estereotipados. La experiencia social, el tiempo compartido con crías y la proporción de tiempo de alojamiento separado formaron parte de las variables examinadas.

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Los autores aclararon que los modelos epidemiológicos muestran asociaciones y no permiten establecer por sí solos una causa específica de un problema de bienestar. Esa precisión evita reducir un comportamiento a una sola explicación. La conducta puede estar vinculada con condiciones de aislamiento, falta de variabilidad ambiental, cambios en el manejo o restricciones para realizar actividades altamente motivadas.

La Asociación de Zoológicos y Acuarios de Estados Unidos define el bienestar como el conjunto de estados físicos, mentales y emocionales de un animal a lo largo del tiempo. Su guía de evaluación propone observar los componentes de manera combinada, ya que una condición puede variar de un día a otro y depender de la interacción entre la salud, el ambiente, el comportamiento y las experiencias sociales.

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