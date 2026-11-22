La competencia deportiva impulsa la imagen de Panamá como un hub de eventos internacionales seguro, conectado y de clase mundial que atrae inversión y turismo. Cedida

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Panamá se consolida como centro de las actividades deportivas en América Latina, y como prueba de ello la competencia Ironman 70.3 agotó sus 1.600 cupos, proyectando una derrama económica superior a USD 5 millones.

El evento, a realizarse en febrero de 2027, atrae a atletas y acompañantes de Brasil, Estados Unidos, Costa Rica y Colombia, con impacto en la hotelería, la gastronomía, el transporte y el comercio local.

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La organización prevé un operativo con más de 350 unidades de instituciones estatales y más de 100 agentes de seguridad privada especializada.

Participarán la Policía Nacional, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, el Sistema Nacional de Protección Civil, el Servicio de Protección Institucional, el Servicio Nacional Aeronaval y la Seguridad Municipal.

El despliegue se coordinará con la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos y las juntas comunales de San Francisco, Bella Vista y Parque Lefevre.

El brasileño Felipe Santos se adjudicó el Ironman 70.3 de Panamá 2024, realizado en la zona marítima en Ciudad de Panamá. EFE/ Carlos Lemos

Según los organizadores, la articulación busca proteger a los competidores y espectadores durante el recorrido.

La prueba reúne 113 kilómetros de triatlón en 1,9 kilómetros de natación en el Canal de Panamá, 90 kilómetros de ciclismo por las principales vías del país y 21,1 kilómetros de carrera a pie, con llegada en la Calzada de Amador.

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Razzpao Latam dirige el evento desde 2022 y atribuye su crecimiento a una planificación basada en la experiencia del atleta, la precisión técnica y la logística.

La empresa afirmó que busca “seguir elevando la vara en cada edición” con una competencia “segura, memorable y alineada con los más altos estándares de la industria del deporte internacional”.

Los organizadores agradecieron a los atletas inscritos y señalaron que cada cupo representa “un sueño, una meta y una historia personal” en Panamá.

Una atleta recorre las riberas del Canal de Panamá durante el Ironman 2026. (Ironman)

El esquema de seguridad interinstitucional representa uno de los pilares que distingue a la competencia, de acuerdo con los organizadores.

La articulación busca garantizar una logística fluida y segura tanto para los competidores como para los espectadores que acompañen el recorrido.

Los organizadores extendieron su agradecimiento a cada atleta que se inscribió y eligió a Panamá como destino para la competencia.

Reiteraron que la consolidación del evento, impulsada por el flujo de visitantes internacionales, refuerza la posición de Panamá como destino para competencias deportivas de alcance mundial.

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La edición Ironman 70.3 Panamá Latin American TriClub Championship 2026 dejó un impacto económico estimado en USD 5 millones, según información difundida por los organizadores del evento.

Participantes recorren el corredor sur, teniendo como fondo parte de los edificios de la ciudad de Panamá. (Ironman)

La cifra se tradujo en más de 4.000 noches de hotel reservadas durante el fin de semana de la competencia. El flujo de visitantes benefició directamente distintas actividades comerciales.

De los 1.500 deportistas inscritos en la edición 2026, 1.164 llegaron desde el extranjero. Brasil, Estados Unidos, Costa Rica y Colombia encabezaron la lista de países con mayor cantidad de competidores.

Los organizadores sostuvieron que esa proporción de participación extranjera refleja el posicionamiento creciente de Panamá dentro del circuito global de competencias de resistencia y turismo deportivo.

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El Ironman 70.3 Panamá 2026 convocó a 1.500 triatletas, de los cuales 1.164 viajaron desde otros países.

El perfil de consumo turístico del evento se sostiene en la permanencia prolongada de los atletas. En promedio, cada participante pasó entre cuatro y cinco noches en Panamá, un período que supera la estadía habitual de otros eventos deportivos de un solo día.

Atletas de diversas partes del mundo durante la pasada edición del evento deportivo. (Ironman)

La edición 2026 también mostró un cambio en la composición de los participantes por género. La categoría femenina es la que más creció dentro de la prueba en los últimos años, de acuerdo con la organización.

Ese avance, indicaron, se suma a los datos de participación internacional y de impacto económico que la organización destacó tras el cierre de la edición 2026 del evento.

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En ese momento, los hombres representaron entre el 65% y el 70% de los atletas inscritos en la actividad deportiva, mientras que las mujeres superon el 30% de participación.