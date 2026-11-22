Una cinta pericial del Organismo de Investigación Judicial custodia un perímetro en una calle mojada ante la presencia de vehículos policiales y agentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La tranquilidad de una zona rural de Laurel de Corredores, en el sur de Costa Rica, quedó interrumpida el sábado por un ataque armado que dejó dos hombres muertos y dos niñas heridas que se encontraban en la zona. Las autoridades investigan quiénes participaron del hecho y cuál era el objetivo de los disparos.

El ataque ocurrió frente a un comercio, donde se encontraban dos hombres identificados por los apellidos González, de 40 años y Montes, de 47. De acuerdo con la información retomada de CRHoy dos personas llegaron al lugar en motocicleta y abrieron fuego contra ellos sin mediar palabras.

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González recibió al menos siete impactos de bala en distintas partes del cuerpo. Montes sufrió una herida de bala en la cabeza. Los dos murieron en el sitio antes de que pudieran recibir atención médica.

Violencia infantil (Imagen Ilustrativa Infobae)

El OIJ considera que tres de los afectados fueron víctimas colaterales

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) indicó de forma preliminar que Montes sería una víctima colateral del ataque. Las dos niñas alcanzadas por los disparos también quedaron incluidas en esa condición, ya que no serían los objetivos de los agresores.

La menor de dos años sufrió una herida en la escápula derecha, mientras que la niña de nueve años recibió un disparo en el codo derecho. Personal de la Cruz Roja las trasladó al Hospital de Ciudad Neily para su atención inicial.

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Más tarde, la niña de dos años fue remitida al Hospital Nacional de Niños. No se difundieron detalles oficiales sobre la evolución médica de las menores ni sobre las circunstancias en las que se encontraban cerca del comercio cuando ocurrió el tiroteo.

La alerta llegó a las autoridades después de las 22:45. Agentes judiciales asumieron la investigación en la escena y comenzaron la recopilación de pruebas para establecer la dinámica del ataque, identificar a los responsables y determinar si existía un blanco específico.

Casquillos de bala se encuentran dispersos en el suelo oscuro, bajo una cinta amarilla de seguridad que indica "NO PASE". (Imagen Ilustrativa Infobae)

La violencia armada mantiene en alerta a Costa Rica

El caso se suma a una serie de hechos violentos que han colocado la seguridad entre las principales preocupaciones de Costa Rica. En los últimos años, el país registró un aumento de los homicidios y de los ataques con armas de fuego, una situación que las autoridades han vinculado en distintos casos con disputas entre estructuras criminales y actividades relacionadas con el narcotráfico.

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Las zonas fronterizas y varios cantones costeros han enfrentado episodios de violencia letal, aunque los investigadores deben determinar si el ataque de Laurel guarda relación con alguno de esos patrones. Hasta el momento, no trascendió información sobre detenidos ni sobre el posible móvil.

El OIJ mantiene abiertas varias líneas de investigación. La prioridad de los agentes es ubicar a los dos ocupantes de la motocicleta, reconstruir su recorrido antes y después del ataque y establecer a quién iba dirigida la agresión.

El expediente también deberá precisar por qué dos niñas resultaron heridas en un hecho que, según la hipótesis preliminar, tenía como blanco a una persona determinada.

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