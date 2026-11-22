Con energías renovadas, la periodista vive un momento de plenitud con Martín Rodríguez, a quien conoció en los Martín Fierro de la música

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Pilar Smith atraviesa un nuevo presente sentimental. A poco tiempo de confirmar la separación definitiva de Rafael Ruiz Huidobro, con quien sostuvo una relación de casi siete años, la periodista contó que comenzó un vínculo con Martín Rodríguez, gerente comercial del Grupo Octubre. La noticia surgió después de que descartara un supuesto romance con Pablo el Chato Prada y aclarara que su corazón ya tenía otro nombre.

“Es el hombre más dulce que conocí en mi vida, estamos muy bien, nos estamos conociendo”, expresó Smith en diálogo con Teleshow. La panelista eligió la cautela para hablar de esta etapa, aunque sus palabras dejaron en evidencia el entusiasmo que le genera el vínculo. “Se llama Martín Rodríguez”, detalló sobre el hombre que ingresó en su vida tras el final de su relación anterior.

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La confirmación llegó en medio de una versión que la vinculó con el Chato Prada. Ángel de Brito publicó una foto de ambos vestidos de gala y acompañó la imagen con una frase que despertó comentarios en las redes: “Romance confirmado”. La publicación superó las 650.000 visualizaciones y abrió una conversación inmediata entre los seguidores de los protagonistas.

Sin embargo, Prada negó esa posibilidad durante una salida al aire en Radio La Red. “Están locos, ¿qué le pasó a Ángel?”, respondió entre risas cuando le consultaron por el posteo. Smith también reaccionó al tema y desvió la atención hacia su nuevo proyecto laboral. “No puedo creer lo que generó mi llegada a América, te juro, es increíble este año”, comentó.

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A poco tiempo de separarse de su pareja de 7 años, la periodista se enamoró casi sin esperarlo. El gerente comercial del Grupo Octubre la cautivó en la gala de los Martín Fierro de la Música

En esa misma charla, la periodista dejó una pista sobre su situación sentimental. “Estoy conociendo a otra persona”, dijo sin revelar entonces la identidad del hombre. Días después, la historia sumó más detalles y Rodríguez confirmó que ambos atraviesan un momento de acercamiento. “Estamos muy bien y muy contentos conociéndonos”, sostuvo ante las cámaras de LAM.

El primer contacto entre Pilar y Martín ocurrió en una entrega de los Martín Fierro de la Música. Un amigo en común, Diego Suárez, facilitó la presentación y abrió la puerta a posteriores conversaciones. A partir de ese encuentro, la periodista y el gerente comercial del Grupo Octubre comenzaron a compartir salidas, cenas y momentos lejos de la exposición pública.

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La elección del escenario no pasó inadvertida. Smith forma parte del universo de los medios desde hace años, mientras que Rodríguez desarrolla su carrera dentro de una empresa vinculada a la industria de la comunicación. El vínculo entre ambos nació en un evento que reunió a figuras de la música, la televisión y la radio, aunque el interés surgió fuera de las cámaras.

La periodista puso especial énfasis en un aspecto de la relación: los dos estaban solteros cuando se conocieron. El dato tomó relevancia por la cercanía entre su ruptura con Ruiz Huidobro y la aparición de esta nueva historia.

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Pilar Smith y su pareja Rafael Ruiz Huidobro estuvieron cinco años juntos hasta que se separaron en 2024 y luego volvieron a darse otra oportunidad hasta que el vínculo se rompió este año (Instagram)

Rafael Ruiz Huidobro, director de partido de la Liga Profesional de Fútbol, acompañó a Smith durante varios años. La pareja se conoció en un restaurante de Costanera Norte, poco después de que ella terminara su vínculo con el padre de sus tres hijos. Desde aquel encuentro, construyeron una familia ensamblada con los hijos de ambos y compartieron viajes, proyectos y apariciones públicas.

El final de ese romance marcó el cierre de una etapa extensa para la conductora. Lejos de esconder su nueva realidad, Pilar habló con sinceridad de su presente y prefirió definirlo como un proceso de conocimiento, sin etiquetas apresuradas ni anuncios grandilocuentes.

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Rodríguez, por su parte, mantuvo un perfil bajo, aunque aceptó confirmar que existe un vínculo con la periodista. La frase de Pilar sobre “el hombre más dulce” que conoció expuso el lugar que el gerente comercial ocupa hoy en su vida. Por ahora, ambos disfrutan de las primeras salidas y avanzan sin apuro.

Con Martín Rodríguez, Pilar Smith inicia una relación que ya despierta interés en el mundo del espectáculo. La periodista eligió contar a Teleshow lo necesario y dejó que sus palabras resumieran este momento: está bien, ilusionada y dispuesta a conocer a alguien que llegó en un momento de cambios.

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