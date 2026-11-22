Con Ascacibar en primer plano. Boca festeja el título internacional (REUTERS/Martin Fonseca)

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Boca Juniors regresa este domingo a la Argentina con la Copa Sudamericana tras vencer por 2-0 a Atlético Mineiro en Barranquilla. El plantel aterrizará en Ezeiza alrededor de las 22.30 y, sin margen para el descanso prolongado, ya tiene al frente un calendario exigente: el miércoles recibe a Independiente Rivadavia en la Bombonera con fiesta de campeón y la final de la Copa Argentina en el horizonte. La logística del viaje de vuelta al país, sin embargo, no estuvo exenta de sobresaltos. Leandro Paredes, quien había pedido el cambio durante el segundo tiempo de la final, sufrió una descompensación mientras brindaba una entrevista en la zona mixta del estadio en Colombia. El plantel esperó en el hotel de Barranquilla hasta que el capitán se reincorporó al grupo en la madrugada, y recién entonces quedaron cerrados los planes de viaje.

El vuelo directo hacia Ezeiza está programado para las 16.30 (hora de Argentina), con arribo estimado alrededor de las 22.30. Este lunes, el plantel realizará la primera práctica posterior a la conquista internacional en el predio, antes de concentrarse de lleno en el partido del miércoles.

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Arruabarrena planea un mix, no una rotación total

Rodolfo Arruabarrena anticipó que realizará modificaciones en el equipo para el encuentro ante Independiente Rivadavia, pero descartó presentar una formación completamente alternativa. “Va a haber un mix seguramente. Tengo que ver cómo terminaron los jugadores”, explicó el Vasco en conferencia de prensa tras la conquista en Barranquilla. La decisión sobre el once dependerá del estado físico de cada jugador, con especial atención en Paredes.

El entrenador no descartó concederle al plantel alguna jornada libre si se la solicitan, aunque dejó en claro que la vuelta al foco competitivo debe ser inmediata. “No podemos fallar en nuestra casa contra un rival como Independiente Rivadavia”, advirtió. Para graficar el tono que buscará en la semana de trabajo, recurrió al humor: “Cuando lleguemos, trataré de volver a meterlos en el hotel. Veré si me hacen caso los wachiturros”, dijo entre risas en la conferencia.

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El miércoles habrá fiesta en la Bombonera antes del partido

El choque ante la Lepra mendocina se disputará este miércoles 25 de noviembre desde las 21 en La Bombonera, con el Xeneize como local por haber finalizado segundo en la Zona A de la fase regular del Torneo Clausura. Antes del partido, se realizará la celebración del campeón: los jugadores exhibirán la Copa Sudamericana ante el público de la Ribera, en el primer contacto del trofeo con los hinchas desde la conquista en Colombia.

Arruabarrena abraza a Merentiel, autor de uno de los goles en la final (REUTERS/Luisa González)

La obtención de la Sudamericana marcó el regreso de Boca a los primeros planos continentales después de 18 años. Pero el club todavía tiene dos objetivos por delante antes de terminar el 2026. Si supera a Independiente Rivadavia, el Xeneize accederá a los cuartos de final de los playoffs del Clausura. El otro compromiso es la final de la Copa Argentina frente a Platense, prevista para el 2 de diciembre.

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Vale recordar que el conjunto auriazul viene de quedarse con la estrella que otorga haber terminado primero en la Tabla Anual, es decir, por haber sido el elenco que más puntos sumó a lo largo de 2026. Y, de lograr también el Clausura, tendrá otra opción de título con el Trofeo de Campeones ante Belgrano, vencedor del Apertura. Por eso, Arruabarrena no quiere ceder un centímetro de ambición, pese a haber tocado la gloria dos veces en pocos días.